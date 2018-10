Het is Kinderboekenweek en dat betekent luisteren naar een muziekvoorstelling of naar een verhaal, tekenen met een potlood of met een 3D-pen, maar bovenal lekker lezen met een boekje in een hoek. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Voorstelling met Paul van Loon, Rotterdam

Griezelen en Paul van Loon: die twee horen bij elkaar. De schrijver van De Griezelbus en Dolfje Weerwolfje speelt samen met zijn band Andere Snuiters een voorstelling in Rotterdam. Er zijn veel liedjes en muziek en zijn voorstelling gaat over al zijn griezelverhalen en over de kunst van het lezen.

Waar: Bibliotheek Ommoord, Rotterdam

Wanneer: 10 oktober

Prijs: Gratis

Tekenen als Dick Bruna, Amsterdam

De tekeningen van Dick Bruna lijken simpel, maar kun jij het ook? In het atelier van het Kindermuseum in Amsterdam kunnen kinderen het ontdekken. Ze leren hoe Dick Bruna Nijntje en al zijn andere figuren creëerde, om het daarna zelf te proberen.

Waar: Kindermuseum (Joods Cultureel Kwartier), Amsterdam

Wanneer: 7 oktober

Prijs: Gratis, wel reserveren

Familievoorstelling Jacques Vriens, Bergen op Zoom

Misschien wel een van de grootste namen in de kinderboekenwereld: Jacques Vriens. Vriens is niet alleen de schrijver van Achtste-groepers huilen niet, maar speelt ook toneel en schrijft sprookjes. Hij maakte van twee van deze sprookjes een theatervoorstelling. Deze zit vol spanning en grapjes en is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar.

Waar: Middelbare school 't Rijks, Bergen op Zoom

Wanneer: 7 oktober

Prijs: 5 euro

Het land achter de kleerkast, Ermelo

In De Kronieken van Narnia van C.S. Lewis, kruipen vier kinderen door een magische kleerkast naar het betoverde land Narnia. In boekhandel Riemer & Walinga kun je zelf in deze kast kruipen. Tussen de kleren die in de kast hangen, kunnen kinderen zich even verstoppen of een boekje lezen. Ook is er een speurtocht in de winkel en op 6 oktober een voorstelling over een dompteur en zijn tijger Shima.

Waar: Boekhandel Riemer & Walinga, Ermelo

Wanneer: 3 tot 13 oktober

Prijs: Gratis

BFF Lab, Assen

In het BFF Lab in Assen kunnen kinderen lekker aan de slag tijdens diverse workshops met het maken van een eigen game, gadgets ontwerpen, vriendschapssieraden maken en sleutelhangers ontwerpen. Kinderen kunnen gebruikmaken van moderne technieken, zoals een 3D-pen- of -printer, lasersnijder en virtual reality.

Waar: Cultuurcentrum De Nieuwe Kolk, Assen

Wanneer: 6 oktober

Prijs: Gratis

Kwie kwie kwie kwie kwie, Amsterdam

Het nieuwe kinderboek Kwie kwie kwie kwie kwie staat vol verhalen over vogels en alle grappige en mooi geluiden die ze maken. Het boek is geschreven door Camilla Dreef en op 10 oktober is ze aanwezig in boekhandel Scheltema. Een leuke manier om kennis te maken met een boek over de natuur en alle vogelsoorten die er bestaan.

Waar: Boekhandel Scheltema, Amsterdam

Wanneer: 10 oktober

Prijs: Gratis

Voorstelling Lampje, Dordrecht

Het boek Lampje van Annet Schaap heeft dit jaar de Woutertje Pieterse Prijs en een Zilveren Griffel gekregen. Schaap heeft nu een muzikale vertelvoorstelling van dit boek gemaakt, waarbij ze zelf voorleest. Het is een spannend en leerzaam boek, over de dochter van een vuurtorenwachter die heel dapper is.

Waar: Bibliotheek Dordrecht

Wanneer: 5 oktober

Prijs: 5 euro

