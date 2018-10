Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van de opening van een enorme wereldbol op het Jaarbeursplein tot Singelloop. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Betweter Festival - TivoliVredenburg

Op het Betweter Festival draait het om extremen. Wetenschappers, schrijvers en artiesten die gefascineerd zijn door uitersten, gaan met elkaar op zoek naar grenzen. Want wat is 'normaal'? En wanneer is iets radicaal? Met onder anderen Gijs Scholten van Aschat, Peter Kuipers en Gallowstreet.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 5 oktober, van 19.30 tot 02.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Opening Climate Planet - Jaarbeursplein

Vanaf zaterdag 6 oktober staat er een 20 meter hoge wereldbol op het Jaarbeursplein. Deze 'Climate Planet' geeft een indrukwekkend beeld van de aarde door een 360 graden filmvertoning die bezoekers meeneemt op reis door de ruimte. Bij de feestelijke opening is Burgemeester Jan van Zanen aanwezig, ook zijn er optredens van Aafke Romeijn en dj St. Paul.

Waar: Jaarbeursplein

Wanneer: 6 oktober 19.00 tot 22.00 uur (opening), te zien tot 20 november

Prijs: 5,50 euro

Singelloop - Centrum

Op zondag 7 oktober is het weer tijd voor hét hardloopevenement van Utrecht: de Singelloop. De 10 kilometer lange route loopt langs de singels van Utrecht en is de oudste 'stratenloop' van Nederland met het snelste parcours ter wereld. Sportievelingen doen mee, anderen moedigen de deelnemers aan langs de route. Ook is er een route van 5 kilometer en een kidsrun.

Waar: Utrechtse singels

Wanneer: 7 oktober, 14.00 uur

Prijs: 26 euro voor een startbewijs

Boeren feestweekend - Geertjes Hoeve

Op boerderij Geertjes Hoeve is het op 6 en 7 oktober feest voor de hele familie. Voor ouders die van een biertje houden is er bokbier van de tap, kinderen kunnen ponyrijden, geitjes voeren, marshmallows roosteren of koekjes bakken. Wie het leuk vindt, kan een familiefoto maken in boerenstijl, compleet met overal en klompen.

Waar: Geertjes Hoeve, Haarzuilens

Wanneer: 6 en 7 oktober van 10.00 tot 17.00 uur (op zondag vanaf 11.00 uur)

Prijs: gratis, sommige activiteiten kosten 1 tot 4 euro's

Atelierroute Utrecht

Ontzettend veel Utrechtse kunstenaars zetten de deuren van hun atelier open op zondag 7 oktober. Van fotografen tot beeldend kunstenaars en schilders. Ook worden er op verschillende plekken workshops georganiseerd: van kinderkunstspeurtocht tot boetseerdemonstratie.

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: 7 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

