Het is herfst en dat betekent dat de bladeren van bomen geel, rood en oranje kleuren en de paddenstoelen weer uit de grond springen. Een perfect moment om het bos in te gaan voor een uitgebreide herfstwandeling. Wandelexpert John Jansen van Galen, die diverse wandelboeken heeft geschreven, tipt zes bijzondere wandelroutes.

Gooise landgoederen

Lange en statige lanen, doorkijkjes op oude landhuizen en kastelen; de Gooise landgoederen zijn volgens Jansen van Galen op zijn mooist in de herfst. In dit gebied zijn de lustoorden van Amsterdamse rijken uit de achttiende eeuw te vinden. "Door het gevarieerde en weidse landschap zie je meer dan in een dicht bos", vertelt Jansen van Galen. Tijdens de wandeling zijn ook oude tuinen te zien, en wie goed zoekt vindt ijskelders – de vrieskast van vroeger waarin bijvoorbeeld wijn onder de grond bewaard werd.

Route: Voor een lange wandeling van 12 of 18 kilometer start je in Bussum Zuid. Korte rondwandelingen van bijvoorbeeld 8 kilometer kun je maken als je start in Schaep en Burgh, het hoofdkwartier van Natuurmonumenten.

Meer informatie

Oranjewoud

Wie aan Friesland denkt, denkt aan uitgestrekte en groene vlakten. Maar midden in Friesland staat het Oranjewoud, waar ooit een prinses van Oranje woonde. "Het mooie aan een wandeling door dit gebied is dat de lange boslanen zich afwisselen met akkers en weiden, zodat je telkens opnieuw onder een rood en goud kleurend bladerdak loopt", vertelt de wandelexpert. Twee leuke bezienswaardigheden in de buurt zijn het museum Belvedère en een 'ecokathedraal' bij Mildam. "Deze ruïne ziet er geheimzinnig uit en is leuk voor kinderen en interessant voor volwassenen."

Route: Het Oranjewoud is te bereiken vanaf Heerenveen. Als je Mildam en museum Belvedère aan je wandeling toevoegt, krijg je een rondwandeling van zo’n 11 kilometer tot 20 kilometer.

Meer informatie

Het dal van de Gulp

"Het leuke van een herfstwandeling maken in Limburg is dat je de herfstkleuren goed tegen de beboste hellingen kunt zien", vertelt Jansen van Galen. Het dal van het riviertje de Gulp tussen Slenaken en Gulpen is omzoomd met kleurende bossen. "Voor de mooiste route kunnen wandelaars het riviertje richting het noorden volgen. Onderweg kom je het kasteel Neubourg tegen, waar het gelijknamige bier vandaan komt." Ook Brand en Gulpener komen uit deze streek.

Route: Volg het riviertje de Gulp noordwaarts vanaf Slenaken naar Gulpen, een wandeling van 14 kilometer. Daar kun je de bus terug nemen, die daar frequent rijdt.

Meer informatie

Van Dieren naar Rheden

Deze klassieke en populaire wandeling (het was een van de populairste NS-wandelingen) leidt je door diverse gebieden. Er zijn zandverstuivingen, heuvels, heiden en doorkijkjes naar de IJssel. De bossen zijn heel oud, net als de boerderijen. Misschien zie je wel de herder met zijn schaapskudde op het Herikhuizerveld. Op de Carolinahoeve kun je wat drinken tussen de akkers, weiden en het kleurrijke bos, tipt Jansen van Galen. "Voor deze wandeling moet je wel een beetje fit zijn, want het is veel klimmen en dalen."

Route: Deze wandeling is 13 a 14 kilometer en loopt van Dieren naar Rheden. Je kunt er ook voor kiezen om door te lopen naar Velp, wat het een flinke wandeling van 18 kilometer maakt.

Meer informatie

Santpoort

Wie aan een herfstwandeling denkt, zal niet snel naar zee gaan. Maar vanaf station Santpoort-Noord loop je de Duin & Kruidberg op, die "zeker in het najaar mooi is". Aan de binnenkant van de duinen liggen knoestige, oude bossen. De herfst is ook in de duinen te zien, bijvoorbeeld bij de duinmeren die omringd zijn door verkleurende duinroos en vogelkers. "Dit natuurgebied ligt dicht bij een stad (Haarlem, red.), maar toch is er vaak niemand te bekennen", zegt Jansen van Galen.

Route: Van station Santpoort-Noord naar Zandvoort is een flinke wandeling van 18 kilometer. Wie een wat korter stuk wil, kan een rondwandeling maken op de Duin- en Kruidberg zelf.

Meer informatie

Van Otterlo naar Hoenderloo

Wie tussen de vlammende herfsttinten ook wild wil zien, kan terecht op de Hoge Veluwe. Boswachter Henk Ruseler heeft hier een wandeling uitgestippeld die over het ruime Deelense Veld gaat. "De heidevennen zijn mooi, omdat de herfstkleuren van de omliggende bomen weerspiegelen in het water", vertelt de wandelexpert. "Er is altijd wel wild te zien op deze route, zoals reeën, moeflons en edelherten."

Route: Deze route is 15 kilometer en je kunt starten in Otterlo of Hoenderlo. Tussen deze twee bestaat ook een busverbinding, zodat je niet het hele eind terug hoeft te lopen. Ook kun je een witte fiets van het park gebruiken.

Meer informatie

Wat vind jij een mooie herfstwandeling? Laat je reactie achter onder dit artikel.

Foto's: Natuurmonumenten, Flickr