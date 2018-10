Elke week draaien er nieuwe films in de Nederlandse bioscopen. Deze week zijn dat onder meer A Star Is Born met Bradley Cooper en Lady Gaga, en WAD van Ruben Smit. Een overzicht van films die nu in de bioscoop te zien zijn.

A Star Is Born - drama

In deze film met viervoudig Oscar-genomineerde Cooper en superster Lady Gaga draait het om een tragisch liefdesverhaal. Cooper speelt de aan lager wal geraakte countryster Jackson Maine, die de onbekende artiest Ally (Lady Gaga) ontdekt en verliefd op haar wordt. Zij heeft haar droom om in de muziek door te breken opgegeven, totdat hij haar aanmoedigt dit niet te doen. Wanneer ze doorbreekt, komt hun relatie onder druk te staan.

Genre: Drama / Muziek

Regisseur: Bradley Cooper

Cast: Bradley Cooper, Lady Gaga, Alex Baldwin, Sam Elliott

Kijkwijzer: 12+

Niemand in de Stad - drama

In deze Nederlandse film worden drie jonge vrienden tijdens hun studententijd in Amsterdam met vallen en opstaan volwassen. Wanneer iemand van hen plotseling overlijdt, komt de vriendschap binnen de groep onder druk te staan. Tijdens deze heftige periode proberen zij los te komen van hun ouders en achtergrond, terwijl ze ervaren wat de betekenis van hun vriendschap is en wie ze nu echt zijn.

Genre: Drama

Regisseur: Michiel van Erp

Cast: Jonas Smulders, Chris Peters, Julia Akkermans, Minne Koole

Kijkwijzer: 12+

Light as Feathers - drama

In een klein dorp in Polen woont de vijftienjarige Eryk samen met zijn moeder, oma en overgrootmoeder. Zijn vader ging er lang geleden vandoor en speelt daardoor geen rol in zijn leven. Eryk zelf heeft een te intieme relatie met zijn manipulatieve moeder en is verliefd op zijn buurmeisje van dertien, Klaudia. Helaas kent hij het verschil tussen liefde en misbruik niet.

Genre: Drama / Filmhuis

Regisseur: Rosanne Pel

Cast: Ewa Makula, Klaudia Przybylska, Erik Walny

Kijkwijzer: 16+

Venom - actie

In deze Marvel-film is Tom Hardy te zien als de mysterieuze Venom, een van de stoerste en dodelijkste personages uit de reeks. Onderzoeksjournalist Eddie Brock ontdekt een geheim project waarbij gebruikgemaakt wordt van een buitenaards wezen om supermensen te maken. Zelf raakt hij erbij betrokken als een van deze 'aliens' zijn lichaam overneemt.

Genre: Actie / Horror / Sci-fi

Regisseur: Ruben Fleischer

Cast: Woody Harrelson, Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed

Kijkwijzer: 12+

Stalker - mysterie

De mysterieuze gids Stalker leidt een wetenschapper en schrijver door de 'verboden zone', een hermetisch afgesloten terrein vol afval waar de regels van het gezond verstand niet gelden. De film was in de jaren tachtig een cultfilm uit het circuit van de 'tegenbeweging'. Stalker werd destijds verboden door de Sovjet-autoriteiten. De film is inmiddels digitaal gerestaureerd door de wereldberoemde productiemaatschappij Mosfilm en is vanaf nu in geselecteerde theaters te zien.

Genre: Filmhuis / Mysterie / Sci-fi

Regisseur: Andrei Tarkovsky

Cast: Nikolai Grinko, Anatoli Solonitsyn, Aleksandr Kajdanovsky

Kijkwijzer: 12+

Todos la saben - drama

Verwacht een spannend liefdesdrama waarin de verhoudingen binnen een Spaanse familie op scherp worden gezet door de vermissing van een kind. Laura (Penélope Cruz) en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug naar haar geboortedorp in Spanje voor een bruiloft. Dit blijkt een grote reünie met de hele familie, vrienden en haar oude liefde Paco (Javier Bardem). Wanneer het feest ruw wordt verstoord door de verdwijning van haar dochter, staat het leven van de familie op z'n kop.

Genre: Drama

Regisseur: Asghar Farhadi

Cast: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Ramon Barea

Kijkwijzer: 12+

Regained Memory - drama

In het hedendaagse Sarajevo neemt het leven van Amir een wending door het verlies van zijn vrouw. Tot zijn verdriet kan hij zich haar niet goed voor de geest halen, waardoor hij op zoek gaat naar herinneringen aan haar. Ondertussen dringt de oorlog die hij als kind meemaakte zich aan hem op. Terwijl hij zo zijn leven weer op de rit probeert te krijgen, ziet hij over het hoofd dat hij verantwoordelijkheid draagt voor zijn dochter.

Genre: Drama / Filmhuis

Regisseur: Stijn Bouma

Cast: Izudin Bajrovic, Amna Bajric, Maja Izetbegovic, Salih Palo

Kijkwijzer: 12+

WAD - documentaire

Regisseur Ruben Smit maakte eerder de zeer succesvolle De Nieuwe Wildernis (2013) samen met Mark Verkerk. In WAD laat hij het ecosysteem van het waddengebied zien, met onder- en bovenwaterfilmbeelden in elk jaargetijde.

Genre: Documentaire

Regisseur: Ruben Smit

Kijkwijzer: 6+

Bovenstaande films draaien vanaf 4 oktober in de Nederlandse bioscopen.