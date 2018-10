Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam. Van gratis naar het museum tot luisteren naar jazz. Een overzicht van een aantal activiteiten.

VT Wonen en Designbeurs - RAI

Bezoekers die hun huis willen verbouwen of opnieuw inrichten, kunnen inspiratie opdoen bij dit grote woonevenement in de RAI. Van keukens tot vloeren en van kunst tot woonaccessoires: er is voor ieder wat wils.

Wanneer: 2 tot en met 7 oktober

Waar: Europaplein 24

Toegang: 22 euro

Weekend van de Wetenschap - NEMO

Tijdens dit weekend is NEMO Science Museum gratis geopend om iedereen de kans te bieden kennis te maken met het wetenschapsmuseum. Het hele weekend staat in het teken van chemie. Doe mee aan extra workshops of demonstraties.

Wanneer: 6 en 7 oktober

Waar: Oosterdok 2

Toegang: Gratis

Weekend van de Wetenschap – ARTIS

Dierentuin ARTIS doet ook mee aan het landelijke Weekend van de Wetenschap en organiseert daarom op zaterdag speciale activiteiten. Doe bijvoorbeeld mee met de Micropia-pubquiz en word zelf laborant in Micropia. Of ga op ruimtevakantie in het Planetarium, waar in samenwerking met de Volkssterrenwacht buiten ook telescopen staan.

Wanneer: 6 oktober

Waar: Plantage Kerklaan 38-40

Toegang: Gratis

Fashion Days – World Fashion Centre

Twee keer per jaar tijdens de Fashion Days wordt het World Fashion Centre omgetoverd tot winkelparadijs voor liefhebbers van mode. Bezoekers kunnen dan terecht in meer dan driehonderd showrooms vol nationale en internationale merken en labels met dameskleding.

Wanneer: 7 oktober

Waar: Kon. Wilhelminaplein 13

Toegang: 12,50 euro

Sunday Sounds – Tolhuistuin

Zin in een relaxte zondagmiddag met gratis livemuziek? Dan moet je bij Tolhuistuin zijn in Amsterdam-Noord. Hier staan de komende editie Eva Zwaving, Vera Marijt en Marijn en Mees op het podium en zij zorgen voor jazz en singer-songwritermuziek. Het programma vindt plaats in de IJzaal.

Wanneer: 7 oktober

Waar: IJpromenade 2

Toegang: Gratis

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.