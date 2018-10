Bijzondere sprekers: Maarten van Rossem en Jan Brokken

Democratie onder de loep – Philharmonie Haarlem

Tijdens het Geschiedenisfestival in Haarlem werpt Maarten van Rossem een kritische blik op de democratie. Wat mankeert eraan en waar zitten de voordelen? Hoe gaat dat in Nederland en werkt het in andere landen beter? Of kan het beter worden afgeschaft? Van Rossem is niet de enige die die dag op het festival spreekt: ook Fokke en Sukke-tekenaar Jean-Marc van Tol en oud-burgemeester Job Cohen zullen spreken.

Waar: Lange Begijnestraat 11, Haarlem

Wanneer: 6 oktober, aanvang 14.45 uur

Prijs: 59,95 euro

Meer informatie

Wereldbouwers - Studium Generale Groningen

Van buitenaardse werelden tot stedelijke gebieden en wilde natuur, het landschap speelt een belangrijke rol in de literatuur. Niet alleen als achtergrond, vaak ook als metafoor of het speelt zelfs de hoofdrol. Auke Hulst, auteur van boeken als Slaap zacht, Johny Idaho en Ruige Land, besteedt met zijn lezing Wereldbouwers aan de hand van zijn eigen werk aandacht aan de literaire functie van landschappen.

Waar: Oude Boteringestraat 13, Groningen

Wanneer: 8 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 4 euro

Meer informatie

Escher op reis - Fries Museum

In 1898 werd Maurtis Cornelis Escher geboren in het stadspaleis van Leeuwarden. Later vertrok hij naar Italië, maar hij kwam altijd terug naar Leeuwarden om zijn ervaringen om te zetten in wiskundige kunstwerken. Niet gek ook dat het Fries Museum met trots meer dan tachtig stukken van de Fries tentoonstelt. Kunsthistorica Ellen van der Vecht heeft de werken onder de loep genomen en ontrafelde de talloze dimensies achter de kunstwerken.

Waar: Wilhelminaplein 92, Leeuwarden

Waar: Wilhelminaplein 92, Leeuwarden

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

Holy Fuck - Pakhuis de Zwijger

De moderne technologie heeft een heel nieuw soort seksleven opgeleverd. Denk aan VR-porno, robotpoppen of juist het nieuwgevonden celibaat voor jongeren. Wat is de toekomst van seks? Tijdens Holy Fuck gaan onderzoekers Jeanneke Scholtens en Mabel Nummerdor in gesprek met experts, initiatieven én het publiek.

Waar: Piet Heinkade 179, Amsterdam

Wanneer: 15 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

De Rechtvaardigen - Arminius

Het nieuwe boek van Jan Brokken, auteur van onder andere De Provincie, gaat over de in Rotterdam geboren Jan Zwartendijk. In de Tweede Wereldoorlog schreef hij visa uit aan vluchtelingen die onderweg waren naar Curaçao. Tijdens de lezing in Ariminius interviewt Marcel Möring schrijver Jan Brokken over zijn nieuwe boek en de moed van zijn hoofdpersonage.

Waar: Museumpark 3, Rotterdam

Wanneer: 16 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

History In Concert - TivoliVredenburg

Tijdens History in Concert staan musea, historici, muzikanten en schrijvers stil bij de geschiedenis van Nederland. In een combinatie van muziek en gesprekken belichten zij verschillende momenten in de Nederlandse geschiedenis, van emancipatie tot beeldenstorm. Met onder anderen Ellen ten Damme, Herman Pleij, Linde Schöne, Blaudzun en Matthijs van Nieuwkerk.

Waar: Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 16 oktober, aanvang 20.30 uur

Prijs: 15,50 euro

Meer informatie

Dit is Autisme! -Tilburgse Schouwburg

Wat precies gebeurt er allemaal in het hoofd van iemand met Autisme Spectrum Stoornis? Zodra je dat kunt begrijpen, is er veel dat het voortkomende gedrag kan verklaren. Dat is wat Colette de Bruin haar publiek wil leren. Zij schreef erover in haar boek Dit is Autisme! Van hersenwerking tot gedrag in samenwerking met neurofysisch gedragswetenschapper dr. Fabienne Naber. Heb je zelf autisme? Dan leer je door de lezing over het boek misschien nog wat meer over jezelf.

Waar: Louis Bouwmeesterplein 1, Tilburg

Wanneer: 30 oktober, aanvang 19.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Ga jij een bezoek brengen aan een van de lezingen, of heb je een nog veel betere tip? Laat het weten door een reactie te plaatsen onder dit bericht.