Voor iedereen die deze week last minute een avond uit wil, zet NU.nl op een rij voor welke concerten nog kaarten te koop zijn.

Yung Internet - Effenaar

Amsterdamse hiphopformatie Yung Internet heeft de afgelopen jaren al heel wat concert- en festivalzalen op stelten gezet. De makers van 1 Affoe x2 en Binnenstad werken hard aan hun weg naar succes en hebben al samenwerkingen met artiesten als Donnie, Vjeze Fur, Faberyayo en The Partysquad achter de rug.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 5 oktober

Prijs: 15,50 euro

Meer informatie

Naaz - Paradiso

Singer-songwriter Naaz is slechts negentien jaar oud, maar heeft al drie 3FM Megahits en twee Edisons op haar naam staan. De popzangeres en producer heeft Koerdische roots en groeide op in Rotterdam, waar ze van haar ouders oorspronkelijk geen muziek mocht maken. Na een auto-ongeluk veranderde alles en ontdekte ze haar liefde voor muziek. Inmiddels heeft de Rotterdamse al haar eerste album de wereld in gebracht: Bits of Naaz.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 5 oktober, aanvang 19.30 uur

Prijs: 18,16 euro

Meer informatie

HAEVN - Carré

HAEVN bestaat uit zanger Marijn van der Meer en toetsenist Jorrit Kleijnen. Die laatste is daarnaast ook filmmuziekcomponist, wat een filmische sound geeft aan de uptempo indiepop die HAEVN maakt. Speciaal voor het concert verwijdert Carré de stoelen uit de piste, zodat er staanplaatsen vergeven kunnen worden.

Waar: Carré, Amsterdam

Wanneer: 6 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 36,50 euro

Meer informatie

Adam Barnes - Kantine Walhalla

Een goede baard, melancholieke teksten over het leven en een gitaar: Adam Barnes is een rasechte folkzanger. De Brit legt hart en emotie in zijn muziek en weet live zalen op intieme wijze te betoveren. Gewapend met zijn nieuwste album Vacancy at NASA staat hij deze week in Kantine Walhalla.

Waar: Kantine Walhalla, Rotterdam

Wanneer: 6 oktober, aanvang 20.00 uur

Prijs: 11,50 euro

Meer informatie

Kraak & Smaak Live - Groene Engel

Het is alweer veertien jaar geleden sinds hitnummer Squeeze Me uitkwam, maar Kraak&Smaak heeft alles behalve stilgezeten. Het producertrio uit Leiden leverde eind 2017 het meest recente album Juicy Fruit en verraste laatst met nieuw materiaal, waaronder de track I’ll Be Loving You. De funkydancemeesters hebben liever het eind nog niet in zicht en brengen een bezoekje aan de Groene Engel in Oss.

Waar: Groene Engel, Oss

Wanneer: 6 oktober, aanvang 22.00 uur

Prijs: 16 euro

Meer informatie

Noot van de redactie: het bovenstaande overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken.