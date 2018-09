Veel vrije tijd maakt niet gelukkiger, balans wel

Liefst 77 procent van de ondervraagden denkt negatieve effecten te ervaren wanneer er geen uitjes meer worden ingepland. Deze variëren van verveling (58 procent) en een slecht humeur (10 procent) tot de angst om in een isolement te raken (21 procent).

Een van de NUpanel-gebruikers was bijvoorbeeld bang om zich zonder uitjes "te verliezen in de sleur van dagelijkse verplichtingen".

Psycholoog Janneke Gaanderse, auteur van het boek In één dag gelukkig, benadrukt dat mensen het nodig hebben om leuke dingen te doen. "Je krijgt er nieuwe energie van. Zo kun je de uitdagingen in je leven beter aangaan."

Steeds meer mensen denken dat leven een race is

Geen tijd hebben om leuke dingen te doen is geen excuus, vindt Gaanderse. "Steeds meer mensen denken dat het leven een grote race is en dat je alleen slaagt wanneer je de top van de ladder bereikt. Daardoor is er veel te weinig tijd voor plezier."

En dat terwijl plezier volgens haar van doorslaggevend belang is bij het behalen van successen. "Heel eenvoudig gezegd: het is makkelijker om je doelstellingen te behalen als je weet dat je daarna iets mag doen wat je heel erg leuk vindt. Dat heeft te maken met het beloningssysteem en een stukje zelfliefde."

Meer vrije tijd betekent niet gelukkiger

Dat wil niet zeggen dat mensen die meer vrije tijd hebben automatisch gelukkiger zijn, benadrukt gelukssocioloog Ruut Veenhoven, verbonden aan de Erasmus University Rotterdam. "De relatie tussen werkuren en geluk blijkt zwak. Dat komt doordat veel werken, en dus weinig vrije tijd, zowel voor- als nadelen heeft, die kennelijk tegen elkaar opwegen."

Die conclusie wordt in een ander onderzoek nog eens onderstreept, zegt Veenhoven. "In dit onderzoek werden Nederlanders gevraagd of ze veel of weinig vrije tijd hadden. Mensen met weinig vrije tijd kwamen als gelukkiger uit de bus dan mensen met veel vrije tijd."

Het is belangrijk om de balans te bewaken

Zo gebruiken veel mensen uitgaan ook om het leven niet aan te gaan, stelt Gaanderse. "Het kan een soort 'escaperoute' worden om de problemen in je leven niet onder ogen te hoeven zien."

Vooral jonge mannen lijden daaronder, stelt de psycholoog. "Door bijvoorbeeld prestatiedruk is hun zelfvertrouwen ver te zoeken. Ze vluchten naar de kroeg en dompelen zich onder in een wereld van plezier en geflirt. Door het gelukshormoon endorfine vergeten ze hun zorgen voor een avond. Maar de dag erna zijn ze moe, labiel en zijn de problemen er nog steeds."

Het is daarom belangrijk de balans in de gaten te houden. "Maak afspraken met jezelf. Gun jezelf een weekend genieten, maar plan ook in wanneer je aan de slag gaat met je doelstellingen."

Onderzoek hoeveel vrije tijd je nodig hebt

Mensen doen er goed aan om zelf uit te zoeken hoeveel vrije tijd en uitgaan hen gelukkig maakt, vindt Veenhoven. "Er is nog niet onderzocht hoeveel vrije tijd optimaal is voor welk type mens. Dat moet de wetenschap nog uitzoeken."

Hij raadt aan om een geluksdagboek bij te houden. "Je kunt hierin bijhouden hoe prettig je je hebt gevoeld bij verschillende activiteiten, waaronder vrijetijdsbesteding. Je krijgt dan ook te zien hoeveel tijd vergelijkbare Nederlanders aan vrijetijdsactiviteiten besteed hebben en hoe die zich daarbij gemiddeld gevoeld hebben."

Het onderzoek van NUpanel, uitgevoerd door hettestpanel.nl, is ingevuld door 811 NU.nl-lezers, van wie 96 procent aangeeft weleens een uitje te ondernemen.

Hoe belangrijk is uitgaan voor jouw geluk? Laat het weten in een reactie onder het artikel.