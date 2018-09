Nieuw podcastfestival: 'Het is gegroeid van niche tot iets groots'

"Podcasts zijn hard aan het groeien", vertelt David Achter de Molen, maker van de muziekpodcast Klap van de Molen. "In drie jaar is het gegroeid van een kleine niche tot iets groots."

Zo werd vorige maand bekend dat twee op de drie Nederlanders minimaal één keer per maand naar een podcast of online radiozender luisteren. Dat bleek uit onderzoek onder 734 respondenten van Skoep Nieuws en Spreekbuis.nl.

Ook Lieven Heeremans, initiatiefnemer van het festival, ziet dat podcasts minder tot een niche behoren en dat er steeds meer aanbod is. Hij hoopt met het festival aanstaande makers te stimuleren en te scholen. "Je hebt vast een goed idee voor een podcast, maar we merken dat er toch een hoop problemen zijn waar je tegenaan kunt lopen."

Een festival voor de podcastcultuur

Vorig jaar bestond het evenement als Podcastmakersdag in Sociëteit Sexyland te Amsterdam. De dag was vooral voor makers bedoeld. Maar vanwege de toegenomen interesse verhuist het nieuwe festival naar de grotere locatie Lab111 en is deze versie ook meer gericht op fans.

Er staan verschillende workshops en presentaties op het programma, met afsluitend een interview met podcastopperhoofd Chris Bajema, het brein achter de podcast Man met de microfoon.

Volgens Heeremans is het belangrijk dat dit festival plaatsvindt: "De podcastwereld verdient een eigen cultuur en dat willen wij stimuleren door gevestigde namen en aanstaande makers samen te brengen. Daar was nog geen plek voor in Nederland."

Achter de Molen beleefde een moeizaam proces

Achter de Molen geeft in Amsterdam een workshop podcasts pitchen. De workshop gaat over het voorleggen van een concreet plan aan een bedrijf. Hij heeft zijn kennis zelf moeten opdoen. Zijn podcast ontstond uit een radioshow die hij op SoundCloud publiceerde.

Door steeds meer elementen weg te halen zodat de show online beter zou werken, werd het een podcast. Dit bracht echter complicaties met zich mee. "Bij zowel iTunes als Spotify kon niemand me uitleggen hoe het zat met dingen zoals muziekrechten. Daarvoor ging ik uiteindelijk zelf met Buma/Stemra in gesprek."

Met zijn workshop hoopt hij andere podcasters te helpen. "Ik wil de luisteraar handvatten geven, zodat zij niet hetzelfde moeizame proces door hoeven te gaan."

Maar 18 procent luistert elke maand naar podcasts

Het lijkt goed te gaan met het podcastgebruik in Nederland, maar het kan beter. Uit onderzoek van persbureau Reuters blijkt dat slechts 18 procent van de Nederlanders maandelijks naar een podcast luistert, terwijl dat aandeel in Spanje 40 procent en in de Verenigde Staten 33 procent is.

Volgens Reuters komt dit mogelijk vanwege de sterke positie van publieke omroepen in Noord-Europese landen. Achter de Molen denkt echter dat dit zal veranderen: "Radio is nog steeds groot, maar daar zitten ook luisteraars tussen die iets anders willen."

Doordringen van de podcast

Steeds vaker maken mensen gebruik van diensten om televisie later terug te kijken, Achter de Molen denkt dat hetzelfde gebeurt met radio. "Wanneer je een uur lang in de auto zit, wil je niet meer langs zenders zappen tot je iets leuks vindt. In plaats daarvan zet je een geschiedenispodcast aan waarmee je binnen een uur bent bijgepraat", aldus de maker.

"De meeste podcasts zijn vanuit enthousiasme en amateurisme begonnen, niet vanuit een gevestigd medium", vertelt Heeremans. "Sommige media geloven dat de podcast nog niet doordringt, maar wij geloven dat dit festival daar een handje bij helpt."

Het Podcastfestival vindt plaats op 29 september bij Lab111 in Amsterdam. Let op: tickets kosten 11 euro exclusief servicekosten en zijn alleen verkrijgbaar via de website. Op locatie kan alleen met pinpassen betaald worden.