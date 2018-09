Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

The House With A Clock In Its Walls - Familie

Wanneer Lewis' ouders komen te overlijden, wordt hij naar zijn oom Jonathan gestuurd om in zijn krakende oude huis te gaan wonen. Het huis heeft een mysterieuze tikkende klok en al gauw komt Lewis erachter dat zijn oom en zijn buurvrouw magisch zijn. Lewis leert de wereld van magie kennen, maar ontdekt ook de duistere krachten die daarbij komen kijken en er ontstaat een race tegen de klok.

Genre: familie

Regisseur: Eli Roth

Cast: Jack Black, Owen Vaccaro, Cate Blanchett

Kijkwijzer: 9+

Fahrenheit 11/9 - Documentaire

Regisseur Michael Moore geeft in Fahrenheit 11/9 een komische kijk op het huidige presidentschap van Donald Trump en wat dat doet met de Amerikaanse maatschappij. Er staan in de film twee vragen centraal: hoe zijn we erin beland en hoe komen we er weer uit? De documentaire is een vervolg op Fahrenheit 9/11 over George Bush. De nieuwe titel Fahrenheit 11/9 verwijst naar de dag waarop Trump verkozen werd.

Genre: documentaire

Regisseur: Michael Moore

Cast: Michael Moore, Donald Trump, David Hogg

Kijkwijzer: 12+

A Simple Favor - Thriller

Stephanie is moeder én vlogger en leert de charmante Emily kennen. Ze is mysterieus en dat verergert alleen maar wanneer ze plotseling verdwijnt. Niemand lijkt te weten waar Emily is, zelfs haar man niet. Stephanie besluit haar te zoeken en schakelt haar vlogfans in, maar komt al gauw achter meer dan ze zou moeten weten.

Genre: thriller, misdaad

Regisseur: Paul Feig

Cast: Anna Kendrick, Blake Lively, Rupert Friend

Kijkwijzer: 12+

Rosie & Moussa - Familie

Rosie verhuist met haar moeder naar de andere kant van Brussel. Daar leert ze allemaal nieuwe mensen kennen, onder wie Moussa. Hij woont in het appartement boven haar en laat Rosie de buurt zien. De twee beleven allemaal avonturen en brengen zelfs een bezoek aan de vader van Rosie, die al een hele tijd niet meer thuis is geweest.

Genre: familie

Regisseur: Dorothée van den Berghe

Cast: Savannah Vandendriessche, Imad Borji

Kijkwijzer: alle leeftijden

Brandweerman Sam - Klaar voor actie! - Animatie

Nadat brandweerman Sam zijn stad heeft gered, komt een video van zijn heldendaad online. Iedereen ziet de video, onder wie een beroemde regisseur uit Hollywood. Hij wil Sam in de hoofdrol van zijn volgende film, maar daar is de tegenspeler van Sam het niet mee eens. Tijdens het filmen gebeuren er allerlei ongelukken waardoor Sam gewond had kunnen raken en het lijkt zelfs alsof hij daar schuldig aan is.

Genre: animatie, kinderfilm

Regisseur: Gary Andrews

Cast: Stan Limburg, Jelle Amersfoort, Simon Zwiers

Kijkwijzer: alle leeftijden

Final Score - Actie

Een groep bewapende criminelen valt een stadion binnen tijdens een voetbalwedstrijd en neemt het stadion over. Meer dan 35.000 supporters zijn aanwezig, die van het ene op het andere moment in gijzelaars veranderen. Ex-soldaat Michael Knox is de aangewezen persoon om de supporters te redden en moet al zijn vaardigheden inzetten om de gijzelaars binnen negentig minuten in veiligheid te brengen.

Genre: actie

Regisseur: Scott Mann

Cast: Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson

Kijkwijzer: 16+

Transit - Drama

Georg is een Duitse vluchteling in Parijs en het Duitse leger komt steeds dichterbij. Hij weet te ontsnappen naar Marseille, maar onderweg belanden een manuscript, brieven en een visum van de Duitse schrijver Weidel in zijn bagage. Hij neemt de identiteit van Weidel over om op de boot naar Mexcio te stappen. Maar als hij Marie ontmoet, raken al zijn plannen in de war.

Genre: drama

Regisseur: Christian Petzold

Cast: Franz Rogowski, Paula Beer

Kijkwijzer: 16+

McQueen - Documentaire

Alexander McQueen was een grootse modeontwerper uit het Verenigd Koninkrijk. McQueen is een intiem portret van zijn leven en carrière. Met archiefbeelden en exclusieve interviews met zijn beste vrienden en familieleden ontstaat er een gevoelig portret van het gekwelde designtalent.

Genre: documentaire

Regisseur: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

Cast: Bernard Arnault, Joseph Bennett, Detmar Blow

Kijkwijzer: alle leeftijden

Smallfoot - Familie

In Smallfoot gaat het allemaal net wat anders: de yetigemeenschap leeft in de bergen en het bestaan van mensen is daar een mythe. Wanneer een jonge, slimme yeti voor het eerst een mens ziet, kan hij zijn ogen niet geloven. Maar zijn dorp gelooft hem niet en hij wordt verbannen, totdat hij zijn gelijk kan bewijzen. De yeti gaat op zoek naar de mens, al is dat niet zo makkelijk. Ze kunnen elkaar namelijk niet verstaan

Genre: familie, avontuur, komedie

Regisseur: Karey Kirkpatrick

Cast: Channing Tatum, James Corden, Zendaya

Kijkwijzer: 6+

Bovenstaande films draaien vanaf 27 september in de Nederlandse bioscopen.