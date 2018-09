Het is herfst en daarom de ideale tijd voor een strandwandeling

Het is herfst en dat betekent dat we weer naar het strand kunnen zonder stressvolle files, hordes plakkerige toeristen, frituurlucht en andermans smartphones met een te harde playlist. Nee, wanneer de herfst is begonnen, de kustlijn eruitziet zoals het hoort en de hond weer los mag lopen, dan is de tijd aangebroken voor de beste strandwandelingen.

Want zoals iedereen weet: als je net flink bent natgeregend, smaakt warme chocolademelk of een Texels Skuumkoppe zoveel lekkerder.

500 kilometer aan kustlijn

Nederland heeft een lange kustlijn - ruim 500 kilometer lang - en staat bekend om de mooie brede zandstranden. Daarnaast heeft ons land drie nationale parken aan de kust: Zuid-Kennemerland (bij Haarlem), Schiermonnikoog en de Duinen van Texel.

Deze parken kenmerken zich door een karakteristiek landschap met bijzondere dieren en planten en worden dankzij de inzet van beheerders en beschermers zorgvuldig behouden. Spot er een kudde wisenten of juist een kolonie lepelaars, maak er prachtige wandelingen of ga op excursie met de boswachter.

De kusten van de Noordzee, de Waddenzee of de Westerschelde zijn voor iedereen binnen handbereik. Zelfs vanaf Enschede of Maastricht kun je al na een uur of twee met je voeten in het zand staan.

De fijnste strandtenten in de herfst

Na een stevige strandwandeling wil je even opwarmen, al dan niet bij een vuurtje. Natuurlijk sluiten veel strandtenten hun deuren in de herfst, maar gelukkig zijn er genoeg plekken waar je het hele jaar door terechtkunt, van Schiermonnikoog tot Cadzand, zoals:

Paal 19, De Koog, op Texel (elke dag vanaf 10.00 uur open)

De Waterreus, Scheveningen (elke dag vanaf 9.00 uur open)

Brooklyn Beach, Domburg (elke dag vanaf 10.00 uur open)

Honden zijn weer vanaf september welkom

Op de meeste stranden zijn honden vanaf september weer welkom. Let wel op bij de nationale parken - het verschilt per park of honden los mogen lopen.

Onder meer Noordwijk en strandafgang Parnassia bij Bloemendaal hebben een eigen hondenstrand. Daar kan je viervoeter zich het hele jaar door uitleven.

11.163 kilo aan afval

Door de vele bezoekers hebben de ruige kusten en brede duinenrij wel het een en ander te verduren. Als dank voor het grote genieten laten toeristen afval slingeren.

"11.163 kilo om precies te zijn", zegt Marc Timmermans van Stichting de Noordzee. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour was dat de hoeveelheid zwerfafval die door 2.764 vrijwilligers uit heel Nederland van de stranden werd opgeraapt.

"Dat zijn voornamelijk kleine stukjes plastic, visnetten, ballonresten en plastic doppen, vooral van halveliterflesjes."

Verbod op ballonnen

Strandvervuiling komt echter niet alleen van afval dat achterblijft na een lange stranddag. Timmermans: "Jaarlijks belanden zo'n 230.000 ballonlinten in zee. Mensen zijn zich er niet van bewust dat de ballonnen die we oplaten tijdens Koningsdag of bruiloften ook een keer neerkomen."

Steeds meer gemeenten hanteren daarom een verbod of ontmoedigingsbeleid. Wie de komende decennia wil blijven genieten van de vogels, de zee en de duinen, moet zich daarom beter gedragen.

Praktische informatie

Voor wie met de auto komt: hou ook in het laagseizoen rekening met betaald parkeren, hoewel dat verschilt per gemeente.

Voor wie met het openbaar vervoer komt: onder andere Zandvoort, Scheveningen en Vlissingen zijn goed te bereiken.

Meer informatie over de nationale parken: www.nationaalpark.nl

Meer informatie over afval in zee: https://www.noordzee.nl/factsheet-afvalmonitoring-2004-2017/

Dit artikel is onderdeel van de nieuwe rubriek Toerist in Eigen Land, waarvoor journalist Annelies van der Leeuw wekelijks een door reisgids Lonely Planet aangeraden Nederlandse bestemming bezoekt.

Vraag aan de lezer: waar kunnen we nog meer opwarmen aan de kust? Wat doe jij om de stranden schoon te houden?