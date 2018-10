Voor iedereen die deze week last minute een avond uit wil, zet NU.nl op een rij voor welke concerten nog kaarten te koop zijn.

Moses Sumney - Paradiso

Shows van Moses Sumney zijn hypnotiserend. De Amerikaanse singer-songwriter maakt gebruik van een looppedal om zijn intieme nummers op te bouwen en af te breken, onder begeleiding van zijn hoge stem en gevoelige lyrics. De muziekwereld is aardig fan van Sumney; zo heeft hij al in het voorprogramma van Solange, Sufjan Stevens en Erykah Badu gestaan.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 26 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 24,97 euro

Meer informatie

Europe - 013

It's the final countdown! De Zweedse band Europe is verantwoordelijk voor de klassieker die sinds zijn ontstaan in 1986 nog altijd overal gedraaid wordt. Naast de sportklassieker bracht de rockband ook Carrie, Superstitious en Rock The Night uit. Het laatste werk, Walk The Earth, arriveerde in 2017, al belooft de show in Tilburg een hoop nostalgie.

Waar: 013, Tilburg

Wanneer: 26 september, aanvang 19.45 uur

Prijs: 43,85 euro

Meer informatie

Ben Caplan - TivoliVredenburg

De Canadese zanger Ben Caplan is te herkennen aan zijn grote baard en krachtige, zware stemgeluid. Zijn zwaarmoedige folk doet denken aan Tom Waits en zijn persoonlijkheid werkt daaraan mee; de Canadees schijnt concertzalen voor zich te winnen met zijn charisma en dark cabaret.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 27 september, aanvang 19.45 uur

Prijs: 20,25 euro

Meer informatie

Robert Cray - Metropool

Vijf Grammy's, een plek in de Blues Hall of Fame en honderden uitverkochte concertzalen; het is een veelbelovend rijtje. Robert Cray's soepele blues en soul dateren al uit de jaren tachtig, met als hitsingle Smoking Gun. Geïnteresseerden hebben geluk, want het concert op 26 september in TivoliVredenburg is al uitverkocht.

Waar: Metropool, Hengelo

Wanneer: 27 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 41,25 euro

Meer informatie

They Might Be Giants - Paradiso

Popduo They Might Be Giants, ook bekend als TMBG, bestaat uit John Linnell en John Flansburgh. De mannen zijn voorzien van een flinke dosis humor en schreven onder andere het themalied van de tv-serie Malcolm in the Middle. Goed om te weten: omdat de band niet vies is van schunnigheid, is het concert alleen toegankelijk voor bezoekers van veertien jaar en ouder.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 27 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 22,70 euro

Meer informatie

The Rasmus - Effenaar, Eindhoven

In The Shadows van de Finse rockband The Rasmus moet wel een van de bekendste nummers van de jaren 2000 zijn. De rockband bereikte bekendheid met haar gothiclook en hitsingles als First Day of My Life en No Fear. In 2012 ging de band uit elkaar, maar nu zijn ze terug met een nieuw album en komen ze naar de Effenaar voor een eenmalige show in Nederland.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 28 september, aanvang 20.15 uur

Prijs: 26,50 euro

Meer informatie

Mamas Gun - Bird

Geschikt voor zowel zaterdagavonden als zondagochtenden: de poppy soul van Mamas Gun ligt lekker in het gehoor. De vijfkoppige band onder leiding van Andy Platts komt uit Groot-Britannië en is vernoemd naar het album Mama's Gun van Erykah Badu. Deze feelgoodsoul is weggelegd voor liefhebbers van Jamie Lidell en Mayer Hawthorne.

Waar: Bird, Rotterdam

Wanneer: 29 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 18 euro

Meer informatie

Jack and the Weatherman - De Helling

Het folkduo Jack and the Weatherman bestaat uit de Nederlandse Berry Krikken en Sebastiaan Weerman. Het oplettende oog ziet het al gauw: de bandnaam is een vertaling van de achternamen van de mannen. De vrienden uit Emmen spelen vrolijke folkpop die doet denken aan The Lumineers en Jason Mraz. Bewapend met hun kersverse debuutalbum komen de mannen naar de Helling.

Waar: De Helling, Utrecht

Wanneer: 29 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 14,50 euro

Meer informatie

Noot van de redactie: het bovenstaande overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.