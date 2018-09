Op deze plekken kan je het binnenhalen van de oogst vieren

Oogstfeest in Stadstuin Kanaalweg - Utrecht

In Utrecht vieren ze het Oogstfeest met een divers programma in de stadstuin aan de Kanaalweg. Kom seizoensgroenten plukken, maak een geurig theezakje, bak stokbrood bij het vuur of geniet van biologisch schepijs van de boerderij.

Waar: Kanaalweg 172 in Utrecht

Wanneer: zondag 23 september van 13.00 uur tot 16.30 uur

Meer informatie

Oogstfeest! - Haarlem

Op zaterdag wordt de oogst hier feestelijk binnengehaald door een trekker. Bezoekers maken kennis met de graanboer, kinderen kunnen wentelteefjes bakken, appel- en perensap maken, broodjes bakken en zelf graan malen en zeven.

Waar: Bingerweg 1 in Haarlem

Wanneer: zaterdag 22 september van 9.00 uur tot 16.00 uur

Meer informatie

Oogstfeest - Meppen

Tijdens dit groots opgezette oogstfeest wandelen bezoekers langs tientallen kraampjes van standhouders die hun oogst van het jaar aan de man brengen. Maar er is ook een kookplein, kunstplein en gezondheidsplein waar workshops worden gegeven.

Waar: Dennekampen in Meppen

Wanneer: zaterdag 22 en zondag 23 september van 11.00 uur tot 17.00 uur

Meer informatie

Oogstfeest op de stadsboerderij - Almere

In Almere vieren ze de rijke oogst van het zonnige seizoen met diverse activiteiten op de stadsboerderij. Kom kijken, proeven en kopen of doe inspiratie op over gezond, biologisch en groen eten. Er is een boerenmarkt, leerzame workshops en er is muziek.

Waar: Kemphaanpad 14 in Almere

Wanneer: zaterdag 22 september van 9.30 uur tot 15.00 uur

Meer informatie

Oogstfeest bij De Ommuurde Tuin - Renkum

In deze historische moestuin van koning Willem III, gelegen op landgoed Oranje Nassau's Oord, kunnen bezoekers zaterdag terecht voor kisten vol aardappels, pompoenen, bonen en aardbeien. Naast een terras vol lekkers uit de tuin zijn er rondleidingen en workshops voor jong en oud.

Waar: Kortenburg 11 in Renkum

Wanneer: zaterdag 22 september van 10.00 uur tot 17.00 uur

Meer informatie

Appelplukdagen - Eindhoven

De boomgaard in de Philips Fruittuin hangt vol rijpe vruchten. Tijd voor de oogst! Na een uitleg over hoe het oogsten in zijn werk gaat, kan iedereen zelf aan de slag. Op het erf staan kraampjes met streekproducten om te proeven en van te leren.

Waar: Oirschotsedijk 14a in Eindhoven

Wanneer: zaterdag 22 september van 13.00 uur tot 16.00 uur

Meer informatie

Appels plukken - Wijdenes (Hoorn)

Ervaar hoe het is om zelf appels te plukken en proeven tijdens de plukdag bij fruitteeltbedrijf De Stolp in Wijdenes, vlak bij Hoorn. Tijdens de Landelijke Plukdag krijgen bezoekers een tas die ze zelf mogen vullen met vers geplukte appels.

Waar: Blokdijk 36 in Wijdenes (Hoorn)

Wanneer: zaterdag 22 september van 10.00 uur tot 17.00 uur

Meer informatie

Oogstfeest in de Kapeltuin - Breda

Dit weekend vieren ze in Breda het Oogstfeest in de Kapeltuin. Er is muziek, er zijn hapjes en drankjes en allerlei activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van de tuin en zichzelf verwennen met lokale producten.

Waar: Gageldonkse Pad in Breda

Wanneer: zondag 23 september vanaf 14.00 uur

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.