In Biddinghuizen spelen dit weekend volwassenen in modder

Een obstakelrun is een hardloopwedstrijd met modder en obstakels, zonder tijdslimiet. In Nederland worden er sinds 2017 jaarlijks al meer dan 175 van georganiseerd, terwijl dat in 2012 er nog maar vijf waren. Elk jaar lopen meer dan 250.000 deelnemers door de modder.

De obstakelruns worden tegenwoordig beschouwd als een sport, met toernooien en kampioenschappen. De twee grootste runs van Nederland zijn Mud Masters en Strong Viking, met elk meer dan duizenden deelnemers.

Defensie voor publiek

André Skwortsow is de oprichter van Mud Masters en heeft een achtergrond bij het Korps Mariniers, waar hij veel ervaring met hindernisbanen opdeed. "Daar had ik zulke goede ervaringen mee, dat ik het voor een groter publiek beschikbaar wilde maken."

Zijn obstakelrun is geschikt voor individuen, teams en kinderen, en kent verschillende afstanden, namelijk de familyrun en de 6, 13, 28 en 42 kilometer. "Er zijn veel uiteenlopende motivaties om mee te doen. Sommige deelnemers willen weten of ze het fysiek, maar ook mentaal aankunnen. De één wil zijn of haar doorzettingsvermogen testen, de ander is veel gewicht verloren en ziet dit als een mijlpaal."

Voor Justus van den Elsen (27) uit Tilburg zijn obstakelruns een stok achter de deur: "Ik sport graag, maar hardlopen en krachttraining in de sportschool missen competitie." De eerste keer werd hij door een vriend meegevraagd, al kwam de overtuiging pas later. "Ik wilde weleens iets overwinnen en ergens naartoe werken." Sindsdien is hij om.

Puzzels oplossen met je lijf

"Het leuke aan de runs is dat je ook een bepaald inzicht moet hebben", vertelt Van den Elsen. "De obstakels zijn net puzzels die je moet oplossen; als de anderen voor jou er op die manier niet overheen komen, hoe kan jij dat dan wel?"

Hier komt ook teamwork bij kijken, vertelt Skwortsow. "Bij bepaalde obstakels heb je elkaar nodig, zelfs vreemdelingen schieten elkaar te hulp. Dat levert een soort verbroederingsgevoel op."

Van skischans tot glijbaan

Het parcours bestaat uit verschillende obstakels, waarvan Skwortsow een deel zelf ontwerpt. Inspiratie haalt hij overal vandaan, zo bedacht hij tijdens een skivakantie - na het zien van een skischans - een 10 meter hoge glijbaan die deelnemers lanceert.

Trainen in de speeltuin

Voor deze obstakels moet je wel trainen, vertelt Van den Elsen. "Het grootste verschil tussen een hardloopwedstrijd en een obstakelrun zijn de attributen. Je kunt een goede conditie hebben, maar als je je handen niet getraind hebt, zijn ze na vijf minuten kapot."

Om dit te trainen, komt Van den Elsen met een creatieve oplossing: "Grip is belangrijk, om dit te verstevigen ga ik naar een speeltuintje om in de touwen of klimpyramide te hangen. Zo worden je handen wat ruwer en bouw je een eeltlaag op."

Toch een beetje opletten

Hoewel Skwortsow vertelt dat iedereen kan mee doen, stelt hij enige voorwaarden om deel te kunnen nemen aan Mud Masters. Zo moeten deelnemers wel kunnen zwemmen, anders mogen zij niet meedoen aan hindernissen in het water.

Modder, veel modder

En al die modder, is dat geen probleem? Skwortsow zegt dat het niet zo is: "Zodra deelnemers voor het eerst modder moeten trotseren, zie je ze nog aarzelen en voorzichtig op hun buik gaan. Maar een aantal seconden later laten ze dit los en dat lijkt net een bevrijding."

Het is volgens Skwortsow dan ook het oergevoel dat obstakelruns zo aantrekkelijk maakt: "Een kind speelt ook graag in de regen. Eigenlijk is het gewoon buiten spelen voor volwassenen, en daar hoort veel lol bij."

Wie aan een obstakelrun wil deelnemen voor de winterstop begint, heeft geluk: op 22 en 23 september vindt Mud Masters in Biddinghuizen plaats en op 13 en 14 oktober vindt Strong Viking plaats in Amsterdam.