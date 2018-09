Weekend in Utrecht: Appelpluk en Love and Marriage Beurs

Appelpluk – de Groene Ham

Appels plukken en gratis koffie drinken in een boomgaard, het klinkt als een romantisch en goed idee voor de zaterdag. Ervaar hoe het is om de nieuwe appeloogst als eerste te proeven. Voor kinderen is er een groot springkussen. Regen? Laarzen aan en gaan!

Waar: Landwikel de Groene Ham, Vleuten

Wanneer: 22 september

Prijs: Gratis entree, koffie – wel betalen voor de geplukte appels

Meer informatie

Kees van Amstel – Het Werftheater

Iemand die op televisie en in het theater verschijnt, is niet altijd zelfverzekerd en dapper, bewijst komiek Kees van Amstel. In zijn cabaretvoorstelling Een bang jongetje dat hele enge dingen doet, vertelt hij met heel veel grappen hoe hij het leven induikt met angst en moed.

Waar: Het Werftheater

Wanneer: 21 en 22 september

Prijs: 15 euro

Meer informatie

International Literature Festival Utrecht – Diverse locaties

Het International Literature Festival is inmiddels een week bezig. Zondag beklimt John Iriving het podium in Tivoli. Dit optreden is uitverkocht, maar er is nog meer te doen. Zo kun je zaterdag een wandeling met het Utrechts Stadsdichtergilde doen, waarbij je langs "muurgedichten, muziek en binnentuinen" komt. Ook is er in de Centrale Bibliotheek een gratis expositie over de Russische schrijver Lev Tolstoj.

Waar: TivoliVredenburg, binnenstad, Centrale Bibliotheek

Wanneer: Het hele weekend

Prijs: De rondleiding kost 5 euro

Meer informatie

Love and Marriage Beurs - Jaarbeurs

Verliefd, verloofd, getrouwd – wat je ook bent, je bent welkom op de Love and Marriage beurs. Op deze beurs kun je alles vinden wat je wilt weten over trouwen en hoe je dat moet doen. Er is bijvoorbeeld een catwalk waar trouwjurken worden geshowd en er worden tips gegeven voor trouwlocaties.

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 22 en 23 september

Prijs: 15 euro

Meer informatie

90's NOW – TivoliVredenburg

Dans de hele nacht op alle muziekstijlen die de jaren 90 rijk is en keer terug in de tijd. Er is niet alleen muziek, het geheel wordt omlijst door heel veel video's: van reclames, tv-series en clips uit de jaren 90.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 22 september

Prijs: 14,50 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.