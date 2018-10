Weekendtips Amsterdam: Dam tot Damloop en Unseen Amsterdam

Newlands Festival - Amsterdam

Voor het Newlands Festival overbruggen topmusici uit Arabische, Perzische en westerse landen culturele en letterlijke grenzen door samen het podium te betreden. Van klassiek, tot edm, tot rap en spoken word. Het thema van het evenement is Ode to Women en dat is terug te zien in de line-up: het overgrote deel bestaat uit vrouwelijke musici.

Waar: onder andere Bimhuis, Muziekgebouw, Mediamatic en Tolhuistuin

Wanneer: 19 tot en met 23 september

Prijs: verschillende toegangsprijzen

Meer informatie

RAI Platenbeurs - RAI Amsterdam

Muziekfanaten en vinylverzamelaars zijn dit weekend bij de RAI aan het juiste adres: in de Europa Foyer staat een grote platenbeurs opgesteld. De beurs is een van de platenbeurzen met een groot aanbod in langspeelplaten, singles, maxisingles en cd's. De genres variëren van hiphop tot jazz en disco.

Waar: Europaplein, Amsterdam

Wanneer: 22 september, van 10.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: 8 euro

Meer informatie

Unseen Amsterdam - Westergasfabriek

De Westergasfabriek is dit weekend voor de zevende keer het podium voor hedendaagse fotografie tijdens Unseen Amsterdam. Er zijn exposities van 146 verschillende fotografen uit alle hoeken van de wereld, van wie 80 nieuwe talenten met debuterende werken. Ook zijn er lezingen en een boekenmarkt.

Waar: Pazzanistraat 33, Amsterdam

Wanneer: 22 september, van 20.00 uur tot 22.00 uur

Prijs: 21,50 euro

Meer informatie

Lezing Larry Heard - The Loft

Houseproducer Larry Heard brengt voor een eenmalige lezing en show ter viering van het twintigjarige bestaan van de Red Bull Music Academy een bezoek aan Amsterdam. In de jaren tachtig stond Heard ook wel bekend onder de naam Mr. Fingers, waarmee hij de hit Mystery Of Love uitbracht. Inschrijven voor de lezing is gratis.

Waar: Overhoeksplein 1, Amsterdam

Wanneer: 22 september, 22.00 uur tot 23.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Najaarsmarkt - Hortus Botanicus

Planten, voedingswaren en andere groene benodigdheden: dat is wat je vindt op de Najaarsmarkt. Hortus Botanicus Amsterdam, de botanische tuin van Amsterdam, organiseert jaarlijks de markt voor bezoekers met groene vingers en ondernemers. Je krijgt toegang tot de markt door een entreekaartje voor de botanische tuin te bemachtigen.

Waar: Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam

Wanneer: 22 en 23 september

Prijs: 9,50 euro

Meer informatie

Dam tot Damloop 2018 - De Dam

Bijna 86.000 sporters wandelen, lopen en rennen dit weekend tijdens de vier Dam tot Dam-evenementen in Amsterdam en Zaandam. Het principe? Van de ene stad naar de andere stad lopen, recht door de IJtunnel heen. Een deel van de opbrengsten van de lopers en het evenement gaan naar het goede doel. Inschrijven is niet meer mogelijk, de deelnemers toejuichen wel.

Waar: De Dam, Amsterdam

Wanneer: 23 september, van 10.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Het bovenstaande overzicht is een selectie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete weekendtips? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.