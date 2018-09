Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

The Children Act - Drama

Fiona Maye is een rechter van het Hooggerechtshof. Haar specialiteit is familierecht, maar haar eigen huwelijk lijkt te bezwijken onder haar juridische toewijding. Fiona stort zich op een ingewikkelde zaak: de zeventienjarige Adam heeft leukemie, maar mag volgens zijn geloof geen bloedtransfusie krijgen. Fiona moet over zijn leven beslissen en dat heeft gevolgen op zowel het leven van Adam als dat van haar.

Genre: Drama

Regisseur: Richard Eyre

Cast: Emma Thompson, Fionn Whitehead, Stanley Tucci

Kijkwijzer: 9+

Living The Light - Robby Müller - Documentaire

Nederlandse cameraman Robby Müller (1940-2018) was een meester van licht. In elke film waar hij aan meewerkte, vond hij een andere balans of stijl van licht die erbij zou passen. Deze lichtmethodes maakten Müller uniek en regisseurs als David Lynch, Steve McQueen en Lars von Trier wilden graag met hem werken. In deze documentaire staan zijn leven en loopbaan centraal, in meer dan duizenden videodagboeken, foto’s en polaroids.

Genre: documentaire

Regisseur: Claire Pijman

Cast: Robby Müller, Wim Wenders, Jim Jarmusch

Kijkwijzer: alle leeftijden

Johnny English Strikes Again - Comedy

Wanneer na een cyberhack de identiteiten van alle geheim agenten in Groot-Britannië op straat komen te liggen, is de voormalige spion Johnny English de enige die de Britse geheime dienst kan redden. Hij wordt aangewezen om de dader te vinden, maar de klunzige spion weet niets van de moderne technologie die nodig is bij deze missie.

Genre: komedie

Regisseur: David Kerr

Cast: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson

Kijkwijzer: 6+

Pity - Komedie

De vrouw van Giannis ligt in coma. Dat is vreselijk, maar niet voor Giannis. Hij is liever ongelukkig en teert op smart en het mededogen van anderen. Maar wanneer zijn vrouw uit haar coma ontwaakt, is dat allemaal voorbij. Hij hoort blij te zijn dat zijn vrouw weer terug is, maar hij kan niet zonder zijn ongeluk en neemt maatregelen om het te krijgen. Van de auteur van The Lobster.

Genre: komedie

Regisseur: Babis Makridis

Cast: Yannis Drakopoulos, Evi Saoulidou

Kijkwijzer: 12+

Sir - Drama

De jonge Ratna is weduwe en werkt als huishoudster bij rijkeluiszoon Ashwin in Bombay. Het leven van Ashwin lijkt perfect, tot zijn verloving wordt afgeblazen. Ratna heeft een heel andere achtergrond, maar blijft hard werken voor haar toekomst. De twee groeien ondanks hun verschillen steeds meer naar elkaar toe, tot de aantrekkingskracht niet meer te stoppen is.

Genre: drama

Regisseur: Rohena Gera

Cast: Tillotama Shome, Vivek Gomber

Kijkwijzer: alle leeftijden

Kin - Misdaad

Op een verlaten bouwterrein vindt Eli een vreemde metalen doos. Zodra hij deze oppakt, verandert het object in een allesvernietigend wapen. Dan wordt zijn broer Jimmy vrijgelaten uit de gevangenis. Hij is echter wat gangsters geld verschuldigd en kan ze niet terugbetalen. Wanneer ook nog eens de FBI achter het wapen aan zit, slaan Jimmy en Eli op de vlucht.

Genre: misdaad, sciencefiction, thriller

Cast: James Franco, Zoë Kravitz, Dennis Quaid

Kijkwijzer: 12+

What Will People Say - Drama

De zestienjarige Nisha leidt een dubbelleven. Bij haar ouders is ze een gehoorzame dochter, maar wanneer ze met haar vrienden uitgaat, is ze een doodgewone Noorse tiener. Wanneer Nisha’s vader haar met een jongen betrapt, besluiten hij en Nisha’s moeder haar te kidnappen en naar Pakistan te sturen, waar zij gedwongen is zich aan te passen en meer te leren van de cultuur daar.

Genre: drama

Regisseur: Iram Haq

Cast: Adil Hussain, Maria Mozhdah

Kijkwijzer: 12+

Doris - Comedy

Vlak voor haar 45e verjaardag is Doris Doorenbos een gescheiden vrouw met twee kinderen en geen baan. Terwijl haar omgeving carrière maakt en drukke, volwassen levens leidt, lijkt Doris nergens te zijn. Ze raapt haar moed bij elkaar en gaat aan de slag, al loopt dat niet zo soepel. En dan krijgt ze ook nog eens gevoelens voor haar beste vriend Tim.

Genre: komedie, drama

Regisseur: Albert Jan van Rees

Cast: Tjitske Reidinga, Guy Clemens, Tarik Moree

Kijkwijzer: 12+

Elvy’s Wereld: So Ibiza! - Comedy

Elvy is dol op mode en tekent de hele dag ontwerpen. Wanneer een wedstrijd modeontwerpers in spé oproept te strijden voor de Future Fashion Award, zet ze er alles op in. De finale vindt plaats op Ibiza, waar haar zus woont. Elvy leert een heel nieuwe wereld kennen met bekende dj’s, influencers en beroemdheden. Het zou het avontuur van haar leven zijn, maar het loopt toch wat anders dan gepland.

Genre: komedie

Regisseur: Erwin van den Eshof

Cast: Jill Schirnhofer, Kalvijn, May Hollermann

Kijkwijzer: alle leeftijden

