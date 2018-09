Zelfs Ed Sheeran en Justin Timberlake komen een stukje fietsen in Nederland

Je zou het niet zeggen als je in de striemende regen en gehuld in een reflecterende poncho naar je werk fietst, met je haar tegen je voorhoofd geplakt en een noordwesterstorm trotserend, maar fietsen is eigenlijk erg leuk. Zo leuk zelfs, dat fietsen met een uitgebreid hoofdstuk vol tips in Lonely Planet is opgenomen.

Hoog tijd dus om in de laatste mooie dagen van het jaar je stalen ros te gebruiken voor een eindje recreatief trappen. Fietsen door de bossen of naar de hei. Of gewoon een rondje door het dorp. Ed Sheeran en Justin Timberlake gingen je deze zomer al voor.

Meer fietsen dan inwoners

Uit gegevens van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat er zo'n 23 miljoen fietsen in ons land zijn, dat zijn er meer dan het aantal inwoners. Met deze fietsen leggen we jaarlijks 15,5 miljard kilometer af en daarmee is de fiets goed voor bijna een kwart van onze verplaatsingen.

In Nederland kunnen kinderen vaak eerder fietsen dan welke sport dan ook beoefenen. Het is handig om dit snel te beheersen, want in de jaren daarna blijkt de fiets vooral een buitengewoon praktisch middel om jezelf te vervoeren.

Bijvoorbeeld naar school, het station of de kroeg. Met voorop een kind, achterop je geliefde en aan elke zijde van het stuur een boodschappentas. Vakkundig andere weggebruikers ontwijkend, terwijl de rechterhand een paraplu vasthoudt en de linkerhand de bel bedient. Oog voor de omgeving is er alleen als een onverlaat ineens het fietspad opduikt.

Nederlanders houden van fietsen

Fietsen als vrijetijdsbesteding is in Nederland erg populair. Bijna alle Nederlanders trekken er weleens met de fiets op uit. Markus van Tol van de ANWB: "Een kwart van de Nederlanders fietst minstens één keer per week voor het plezier. Ook zien we dat veel mensen de e-bike niet alleen gebruiken voor woon-werkverkeer, maar ook om recreatief te fietsen."

Die populariteit heeft ook een andere kant: het wordt steeds drukker op onze fietspaden. Met name op de langere afstanden valt winst te behalen. "Je moet als fietser wel snelheid kunnen maken. Op veel plekken zijn fietspaden te smal of zijn er te veel hindernissen in de vorm van verkeerslichten, zijwegen, versmallingen of paaltjes. Daar ligt een taak voor wegbeheerders", aldus van Tol.

Douwtje de Vries van de Fietsersbond beaamt dit: "Wielrenners, kinderen, e-bikes, speedpedelecs: we gebruiken allemaal hetzelfde fietspad. Iedereen moet daar fijn kunnen fietsen, ongeacht je snelheid. Dat heeft wel onze aandacht."

Bron: ANP

Geweldig gevoel van vrijheid

Wie wekelijks uren vol gevaarlijke strapatsen op drukke fietspaden doorbrengt, denkt wellicht niet snel: 'Kom, ik ga eens een mooie route rijden ter ontspanning.' Maar juist die uurtjes op de fiets zonder dat je de trein van 8.17 uur moet halen, geven een geweldig gevoel van vrijheid.

De Vries: "Het is heerlijk uitwaaien. Je ziet de seizoenen veranderen, merkt dat het kouder wordt, ziet allerlei dieren." Ook hoopt ze dat ouders wat vaker de fiets pakken. "Kinderen hebben verkeerservaring nodig. Hoe vaker ze fietsen als kind, hoe veiliger ze straks zelf naar de middelbare school gaan."

Uitgebreid knooppuntennetwerk

Er zijn mogelijkheden genoeg, want Nederland heeft ongeveer 35.000 kilometer fietspad. Dankzij het uitgebreide knooppuntennetwerk kun je letterlijk om de hoek beginnen. Je stippelt namelijk zelf je route uit met behulp van de groen-witte bewegwijzering. Je fietst naar het knooppunt waar je wilt beginnen en volgt vervolgens de bordjes naar het volgende punt.

Toe aan een rustpauze? Hou dan de Fietsers Welkom!-bordjes in de gaten. Restaurants of campings met dit stempel bieden extra service voor fietsers, zoals een watertap, fietspomp of een oplaadpunt voor e-bikes.

Tip: download voor vertrek de routeplannerapp van de Fietsersbond. Met deze app stel je zelf een route samen of kies je een bestaande fietsroute, afhankelijk van hoelang en hoe ver je wilt fietsen. De app navigeert je dan van knooppunt naar knooppunt.

Mooiste routes van Nederland

Voor wie wat langer wil fietsen, tipt de ANWB de mooiste fietsroutes van Nederland, zoals:

Vogels kijken langs de IJssel (Windesheimroute, Overijssel - 31 kilometer)



Via de weilanden naar de duinen en de Deltawerken (Deltaroute, Zeeland - 38 kilometer)

Langs de sporen van De Stijl (Tussen Rietveld en Mondriaanroute, Utrecht - 42 kilometer)

Deze fietsroutes variëren van 8 tot 70 kilometer en worden jaarlijks gecontroleerd door de routecontroleurs.

Fietsen is hemels

Toeristen, wielrenners en gepensioneerden met e-bikes wisten het allang: fietsen voor je plezier is hemels. Nu de rest nog. Om een uurtje te genieten, heb je echt geen flitsende fiets, veiligheidshelm of speciale luchtdoorlatende kleding nodig. Het kan ook prima op je tweedehands Batavus.

Praktische informatie Fiets mee in de trein: een Dagkaart Fiets kost 6,20 euro (alleen buiten de spits)

Fiets huren: een stadsfiets huur je al vanaf 10 euro per dag

Meer informatie over de knooppunten

Meer informatie over fietsroutes

Dit artikel is onderdeel van de nieuwe rubriek Toerist in Eigen Land, waarvoor journalist Annelies van der Leeuw wekelijks een door reisgids Lonely Planet aangeraden Nederlandse bestemming bezoekt.

Wat is jouw favoriete fietsgebied of route? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.