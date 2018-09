Van plantenkas tot kerk en bus: Deze bibliotheken zijn uniek

Boekenberg - Spijkenisse

Een piramidevormige, glazen kas siert het marktplein van het Zuid-Hollandse Spijkenisse. De Boekenberg, zoals de kas heet, is een openbare bibliotheek met drie verdiepingen aan boeken. De bibliotheek huist verschillende activiteiten - van cursussen tot debatten, concerten, workshops en films - en heeft een café waar bezoekers terecht kunnen voor een kop koffie.

Waar: Markt 40, Spijkenisse

Openingstijden: maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot wisselende sluitingstijden

Meer informatie

Bibliotheek Broederenkerk - Zutphen

De in 1307 gebouwde Broederenkerk was een echte kloosterkerk. Tegenwoordig is de kerk het thuis van de openbare bibliotheek van Zutphen. In het schip van de kerk staan de boeken onder de hoge gotische bogen van het gebouw opgesteld. Aan het eind van het schip ligt een traptribune, waar lezers plaats kunnen nemen om te lezen en over de kerk uit te kijken.

Waar: Broederenkerkplein 2, Zutphen

Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot wisselende sluitingstijden

Meer informatie

Rijksmuseum-bibliotheek - Amsterdam

Wie een bezoekje aan het Rijksmuseum brengt, mag de museumbibliotheek niet overslaan. De bibliotheek ligt verstopt tussen de exposities en is een van de grootste kunstbibliotheken van de wereld, met werken die dateren uit 1885. Ook komen lezen of werken? Daarvoor heb is een pasje nodig die je via de website kunt bemachtigen. Wie slechts nieuwsgierig is, kan een kijkje nemen vanaf het balkon.

Waar: Museumstraat 1, Amsterdam

Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Meer informatie

De Bibliobus - Zeeland

Waar geen bibliotheek is, is de bibliobus. In verschillende omgevingen in Nederland, zoals in de provincie Zeeland, is de dichtstbijzijnde bibliotheek voor veel bewoners te ver weg. Om toch een literair aanbod te kunnen bieden, zet de nationale bibliotheek bussen in. Deze bussen zijn voorzien van boeken uit zowel het eigen aanbod als boeken op aanvraag en hebben vaste bushaltes.

Waar: Oude Rijksweg 1-7, ’s-Heer Hendrikskinderen en Koningin Julianastraat, Ouwerkerk

Openingstijden: verschillende dagen en openingstijden

Meer informatie

Universiteitsbibliotheek TU Delft - Delft

Studenten vertoeven prima in Delft: in de studentenstad staat de grootste technisch-wetenschappelijke bibliotheek van Nederland. Het gebouw heeft genoeg werkplekken om aan te werken en boven op het dak ligt een grasveld, waar bezoekers op kunnen zitten. Geen wetenschappelijke student? Geen probleem, de bibliotheek is openbaar toegankelijk.

Waar: Prometheusplein 1, Delft

Openingstijden: maandag tot en met zondag van 8.00 uur tot 0.00 uur

Meer informatie

Ets Haim - Amsterdam

In de Portugees-Israëlitische Synagoge in Amsterdam bevindt zich Livraria Montezinos: de oudste Joodse bibliotheek ter wereld. De bibliotheek heeft een collectie van 30.000 historische, gedrukte werken en vijfhonderd handschriften. Een boek lenen is niet de bedoeling, wel is het mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding. De eerstvolgende instaprondleidingen vinden plaats op 10 oktober en 3 december.

Waar: Mr. Visserplein 3, Amsterdam

Openingstijden: zondag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Meer informatie

Van 21 tot en met 30 september vindt de Boekenweek voor Jongeren plaats. Gedurende deze week bezoeken 21 auteurs honderd Nederlandse scholen om in gesprek te gaan over lezen en schrijven. Kijk op de website voor data en locaties.

Dit overzicht is een selectie van NU.nl, ontbreekt jouw favoriete bibliotheek? Vul het aan in een reactie onder dit bericht.