Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht (week 38)

Faces on TV - Metropool

Faces on TV is een synth-popband uit Gent, onder leiding van Jasper Maekelberg. De Vlaamse band maakt zwoele pop en doet denken aan de Vlaamse act J. Bernardt, voor wie Jasper produceerde. Faces on TV is afgezien van liveshows eigenlijk een onemanband: in de studio doet Jasper alles zelf, van bas tot beats. Voor liefhebbers van J. Bernardt, Bazart en NomBe.

Waar: Metropool, Enschede

Wanneer: 19 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 14,25 euro

Sue The Night - Paradiso Noord

Ze begon als singer-songwriter, maar inmiddels heeft de zangeres een zeskoppige band verzameld: Suus de Groot is het brein achter indiepopband Sue The Night. Na het debuutalbum Mosaic volgde Wanderland, waarmee de Nederlandse 3FM Megahits scoorde. Al speelt Suus nog altijd graag solo, naar Paradiso Noord neemt ze haar band mee.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 19 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 15,89 euro

Xavier Rudd - AFAS Live

Singer-songwriter en multi-instrumentalist Xavier Rudd komt uit Australië, en met zijn bruine huid en lange, blonde haar is dat precies wat hij uitstraalt. De Australiër scoorde in 2012 zijn grootste hit met de single Follow The Sun. Naast muzikant is Xavier ook activist, zo zijn zijn teksten vaak maatschappijkritisch, met onderwerpen als rechten voor Aboriginals en het milieu.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 20 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 41,25 euro

The Undertones - Paradiso

'Get teenage kicks righ through the night!' Noord-Ierse band The Undertones brak in 1978 door met de hit Teenage Kicks. Vier albums en vijf jaar later ging de band uit elkaar, tot er in 1999 een reünie plaatsvond. De band kreeg een nieuwe bezetting en tourt daar tot op de dag van vandaag mee. Het voorprogramma wordt verzorgd door Terri Hooley, een 69-jarige dj uit de punkscene van de jaren zeventig.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 20 september, aanvang 19.00 uur

Prijs: 25,53 euro

Jungle By Night - Openluchttheater Caprera

Negen koppen vormen de Amsterdamse band Jungle By Night. Met een soepele mix van afro-beats, ethiobreaks, Turkse psych en cumbia en een arsenaal aan blazers en percussionisten heeft de band al menig internationaal concertzaal en festivalpodium veroverd. Een nieuwe en tevens vijfde plaat staat op de agenda: Living Stone komt in november uit.

Waar: Openluchttheater Caprera, Bloemendaal

Wanneer: 21 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 25,35 euro

Tom Grennan - Melkweg

De Britse Tom Grennan heeft een goede relatie met voetbal. De 23-jarige singer-songwriter had oorspronkelijk een carrière in het betaalde voetbal, maar besloot zich toch te focussen op muziek. Al gauw werd zijn nummer Found What I’ve Been Looking For opgenomen in de FIFA 18-playlist, en hij begon aan zijn debuut. Sindsdien maakt de Brit indiepop en heeft hij op verschillende podia gestaan, waaronder de mainstage op Best Kept Secret deze zomer.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 21 september, aanvang 19.00 uur

Prijs: 17,05 euro

Broederliefde - Ahoy

Geen betere zaal voor deze rapformatie dan Ahoy: de vijfkoppige hiphopgroep Broederliefde komt uit de Rotterdamse wijk Spangen. De mannen zijn verantwoordelijk voor hits als Mi No Lob en Officieel. Inmiddels heeft de hiphopgroep een feestje te vieren: het nieuwe album We Moeten Door 2 staat al weken in de hitlijsten. Verwacht tijdens het optreden ook Ronnie Flex, Lil Kleine, Humberto Tan en Trijntje Oosterhuis op het podium.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 22 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 25 euro

Rick Astley - TivoliVredenburg

De Engelse zanger Rick Astley is bekend van zijn debuustingle en grootste hit: Never Gonna Give You Up. In 1993 ging Astley met pensioen, maar na de komst van een internetmeme rondom zijn debuuthit, groeide de Brit uit tot een fenomeen. Astley greep zijn kans en maakte in 2009 een comeback, waarmee hij sindsdien rond tourt. Flauw of niet, bij dit concert gaat er hard worden meegezongen.

Waar: Tivolivredenburg, Utrecht

Wanneer: 22 september, aanvang 20.15 uur

Prijs: 39 euro

Tangarine - TivoliVredenburg

Folkduo Tangarine bestaat uit tweelingbroers Sander en Arnout Brinks, afkomstig uit het Drentse Assen. De eeneiige tweeling lijkt op elkaar, tot de stembanden aan toe. Op het nieuwe album Because of You klinkt samenzang, gitaar, vrolijke americananummers en serieuzere folk. Voor Simon & Garfunkel-liefhebbers.

Waar: Tivolivredenburg, Utrecht

Wanneer: 23 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 17,50 euro

Noot van de redactie: het bovenstaande overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.