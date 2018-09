'Tijdens een date in een restaurant heb je tijd om elkaar te observeren'

Psycholoog Janneke Gaanderse, auteur van het boek In één dag gelukkig, begrijpt dat veel mensen in restaurants daten. "Het is dé plek om een ander nog beter te leren kennen."

Zo valt er veel op te maken uit het gedrag van de date. "De keuzes die je date maakt en het vertoonde gedrag zijn vaak een representatie van hoe iemand is. Eet iemand vlees, hoeveel alcohol wordt er gedronken, praat hij of zij met de mond vol...? Je kunt er veel uit opmaken. En tijdens een etentje heb je de tijd om te observeren."

Daarnaast kan de vaak romantische sfeer van een restaurant bevorderend werken voor gesprekken. "Er zijn geen afleidende factoren. Je kunt je volledig focussen op de ander. Daarnaast kan eten een rode lijn vormen voor de date. Je weet beiden hoe het werkt en je kunt erover praten: wat ziet het er lekker uit. Het geeft houvast."

Oogcontact is een belangrijke factor

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit, is het eens met Gaanderse. "De omgeving is prettig. Er zijn mensen om je heen die het gezellig hebben. Het creëert een gevoel van gezamenlijkheid."

Oogcontact is volgens Scherder een cruciale factor tijdens het daten. "De insula, en daarin het 'rewardsysteem', gaat werken. Het doet je verlangen naar meer; je wilt hem of haar nog een keer laten lachen om je opmerking en hebt al zin in een volgende date. Dit gebeurt overigens alleen als je kriebels krijgt bij de ander."

"Dit aspect kan voor je werken, maar ook tegen je werken", benadrukt Gaanderse. "Als je hoteldebotel bent, dan is het fijn om elkaar in de ogen te staren. Ken je de ander minder goed, dan kan het ook ongemakkelijk zijn om elkaar een avond lang aan te staren."

Ga pas naar restaurant als het 'klikt'

De psycholoog raadt aan om, wanneer het een eerste of tweede date betreft, niet tegenover elkaar te zitten. "Kies een plek schuin naast de ander uit. Zo kun je bewust de momenten kiezen om de ander in de ogen te kijken en is het niet ongemakkelijk wanneer je dit niet doet."

Gaanderse raadt zelfs af om op een eerste date naar een restaurant te gaan. "Je weet nog niet of het klikt met de ander. Wanneer gesprekken moeizaam verlopen en de bediening de tijd neemt, kan een avond ineens heel lang duren. Wanneer je elkaar al eerder hebt gezien of gesproken, en je dus weet of jullie goed op kunnen schieten, dan is het restaurant een prima locatie voor een date."

Praat over algemeenheden om ijs te breken

94 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk om tijdens een date een goed gesprek te kunnen voeren. "Probeer het ijs snel te breken", raadt Gaanderse aan. "Dit doe je door bij binnenkomst een paar algemeenheden uit te spreken. 'Wat een weertje', 'wat een mooi restaurant', of 'wat ruikt het hier lekker'. Je date zal meteen de indruk hebben dat je gezellig bent."

Bovendien kun je momenten van stilte vullen door te praten over wat er in het restaurant gebeurt. "'Waar blijft het brood?' en 'is jouw soep ook koud?' werken daarvoor prima", stelt Scherder.

Daarna is het goed om persoonlijke vragen te stellen, zegt Gaanderse. "Vraag bijvoorbeeld naar familie. Wanneer je date daar geen openheid over geeft, dan kun je concluderen dat hij of zij zich niet graag blootstelt."

Het onderzoek van NUpanel, uitgevoerd door hettestpanel.nl, is ingevuld door 965 NU.nl-lezers van wie 74 procent aangeeft wel te daten.

