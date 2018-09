In deze buitenlandse steden ben je binnen een uur

Van Breda naar Antwerpen

Met de auto: 46 minuten, 56,5 km. Met het openbaar vervoer: 33 minuten.

Antwerpen, ook bekend als Anvers, is te herkennen aan de Brabofontein op de grote Markt en is gegroeid tot een van de grootste studentensteden van België. Antwerpen is geschikt voor de cultuurfanaat: de stad heeft tientallen poppodia en meer dan twintig musea. Publieksfavorieten onder deze musea zijn het Rubenshuis, het Museum Aan de Stroom en Hedendaagse Kunst Antwerpen.

Van Enschede naar Münster

Met de auto: 1 uur en 5 minuten, 68,4 km. Met het openbaar vervoer: 1 uur en 12 minuten.

Münster is een populaire fietsstad, in de binnen- en buitenstad zijn er verschillende fietsroutes af te leggen langs kastelen en rivieren. De Duitse stad heeft een botanische tuin, organiseert grote vlooienmarkten en is het thuis van Kunstmuseum Pablo Picasso, waar een grote collectie Picasso-werken hangt.

Van Venlo naar Düsseldorf

Met de auto: 48 minuten, 58,5 km. Met het openbaar vervoer: 1 uur en 3 minuten.

De winkelfanaat is thuis in Düsseldorf. Daar ligt het modehart in de Köningsallee. De stad heeft zich met alle winkels en dure boetieks ontwikkeld tot een Duitse metropool. Winkelfanaten kunnen hun lol niet op in de excentrieke architectuur in de Medienhafen of de historische Ruïne van Kaiserpfalz.

Van Terneuzen naar Gent

Met de auto: 46 minuten, 37,4 km. Met het openbaar vervoer: 2 uur en 32 minuten.

Tussen Brugge en Brussel bevindt zich Gent. De Vlaamse stad staat bekend om het autoluwe centrum en is benoemd tot de 'veggiehoofdstad'. Jaarlijks organiseert de stad een van de grootste volksfeesten van Europa: de Gentse feesten. Gelukkig kunnen bezoekers het hele jaar door genieten van de romantische architectuur in de binnenstad of het uitzicht vanaf de Belforttoren.

Van Heerlen naar Aken

Met de auto: 25 minuten, 19,2 km. Met het openbaar vervoer: 49 minuten.

Vlak naast de Limburgse grens ligt Aken. De stad wordt geroemd om de jaarlijkse kerstmarkt en de grootse dom en schatkamer in het centrum. Ook liggen er verspreid over de binnen- en buitenstad zwavelhoudende warmwaterbronnen, die genezend zouden werken op verschillende lichamelijke kwalen en huidaandoeningen.

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete bestemming vlak over de grens? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.