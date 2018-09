Weekend in Utrecht: Craft Beer Festival en openluchtbios

International Literature Festival Utrecht - Vredenburgplein, TivoliVredenburg

Dit weekend is de aftrap van het International Literature Festival, waarbij de bekende schrijvers Paolo Cognetti, Salman Rushdie en John Irving het poppodium Tivoli aandoen. Zondag staan er 150 kramen met tig keer zo veel boeken voor de speurders opgesteld op het Vredenburgplein. Daarnaast start zaterdag een voorleesmarathon van Tolstoj's Anna Karenina op Utrecht Centraal.

Waar: Vredenburgplein, TivoliVredenburg, Utrecht Centraal

Wanneer: Hele weekend

Prijs: Diverse prijzen

Mother's Finest: Craft Beer Festival - Janskerkhof

De zomer is nog net niet voorbij en dat geldt ook voor bierfestivals. Het hele weekend lang kun je op het Janskerkhof speciaalbieren uit Utrecht, de rest van Nederland, Europa en Amerika proeven. De brouwerijen hebben hun favorieten op de tap gezet. Naast speciaalbier is er ook muziek van bandjes en dj's, een barbershop, zijn er foodtrucks en kun je een potje beerpong (of gewone pingpong) spelen.

Waar: Janskerkhof

Wanneer: Het hele weekend

Prijs: Gratis toegang, 4 euro voor een bierglas (bedrag krijg je later terug)

Uitfeest - Stadsschouwburg

Wil je wel een keer naar het theater, maar weet je niet wat je wilt zien? Zondag kun je zes uur lang gratis korte fragmenten bekijken van heel veel wat Utrecht te bieden heeft op het gebied van theater, dans, musical en meer. Voor jong en oud, iets met diepgang of iets met slapstick; grote kans dat je wat leuks tegenkomt.

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: 16 september

Prijs: Gratis

Expeditie Rotsoord - Rotsoord

Even buiten het centrum staat Rotsoord zaterdag in vuur en vlam. Alle creatieve ondernemers in de buurt gooien hun deuren open, zodat je overal een kijkje kunt nemen. De Helling en LE:EN hebben voor een programma met veel livemuziek, kunst en avontuur gezorgd.

Waar: Rotsoord

Wanneer: 15 september

Prijs: Gratis

Drijf In Openluchtbioscoop - Weerdsluis

Sluit het weekend af met een film op het water, in een bootje of op de kade. Om te beginnen worden er twee korte films vertoond: A Double Life en Hyper-Reality. Als hoofdfilm draait Huisvrouwen Bestaan Niet. Het evenement is een voorproefje van het Nederlands Film Festival, dat op 27 september begint.

Waar: Weerdsluis

Wanneer: 16 september

Prijs: Gratis

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete activiteit? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.