Deze poppodia zijn er voor liefhebbers van alternatieve muziek

OT301 - Amsterdam

Verscholen aan de Overtoom ligt het subculturele pand van OT301. Ontstaan in 1999 toen het werd gekraakt, maar inmiddels met steun van subsidie een vooruitstrevende club met expositieruimte, bioscoop en veganistisch restaurant. De sfeer is laagdrempelig, de entree en bar betaalbaar en er is wekelijks een afwisselende programmering van punk tot house.

Waar: Overtoom 301, Amsterdam

Agendatip: Club Late Music op 21 september (clubavond)

Meer informatie

Little Devil - Tilburg

Liefhebbers van rock, metal, stoner en punk zitten bij rockcafé en -podium Little Devil helemaal goed. Jaarlijks worden in dit toevluchtsoord voor alternatief Tilburg meer dan driehonderd optredens gegeven. In het café voorin passen een man of honderd en in de concertzaal achterin zo'n 175. Bekend om zijn harde programmering en rock- en metalkaraokeavonden.

Waar: Stationsstraat 27, Tilburg

Agendatip: Glorior Belli, Har, Wesenwille op 15 september (black metal)

Meer informatie

ACU - Utrecht

Voor Utrecht en omgeving geldt politiek cultureel centrum ACU als dé plek om alternatieve bands te zien. Deze zaal draait volledig op de inzet van vrijwilligers en is daardoor geheel onafhankelijk. Dat zie je ook terug in de brede programmering. Waar er in de oorsprong vooral punk- en hardcore metalbands stonden, is er anno 2018 ook ruimte voor alternatieve indie, folk, rock en elektronische acts.

Waar: Voorstraat 71, Utrecht

Agendatip: IIIDebby’s Beat Ballet 5 op 15 september (Italo)

Meer informatie

Roodkapje - Rotterdam

Afgelopen lente vierde dit tegendraadse kunstenplatform zijn achttiende verjaardag. Na een paar locatiewisselingen kunnen bezoekers nu aan het Delftseplein terecht voor live muziek en dj's. Hier luister je naar veelal nieuwe alternatieve bands met een liefde voor genres als punk, dreampop of garagerock. Naast muziek kun je hier ook terecht voor lezingen, exposities en films.

Waar: Delftseplein 39, Rotterdam

Agendatip: East-West Folk-Punk Bash op 20 september (folkpunk)

Meer informatie

OCCII - Amsterdam

In een van de fraaiste oude bouwwerken van Amsterdam ligt Onafhankelijk Cultureel Centrum In It (OCCII), een concertzaal voor alternatieve en onafhankelijke muziek. Het pand werd in 1884 gebouwd als paardentramremise en precies honderd jaar later gekraakt door de Amsterdamse kraakbeweging. Sinds 1992 spelen hier onder meer indie-, (post)punk-, newwave- en hardcorebands.

Waar: Amstelveenseweg 134, Amsterdam

Agendatip: Binnenpret Feest op 15 september (punk, post wave, synth pop, rock en indie)

Meer informatie

Musicon - Den Haag

In dit Haagse muziekcentrum ontmoeten muzikanten en muziekliefhebbers elkaar tijdens oefensessies of concerten. In de zaal kunnen bezoekers het hele jaar door genieten van optredens en andere muzikale activiteiten, zoals dansavonden en workshops. Verwacht veel jonge en nieuwe, nog niet door het grote publiek ontdekte bands uit alternatieve muziekhoeken.

Waar: Soestdijksekade 345, Den Haag

Agendatip: Garden Mum + Tobacco Flavoured Kisses op 14 september (garage rock)

Meer informatie

dB's - Utrecht

Net als Musicon kent dB's oefenruimtes voor muzikanten en een zaal voor optredens. Deze muzikale broedplaats biedt een laagdrempelig podium aan nieuwe en oude bands, variërend van singer-songwriters, metal, punk, rock tot pop. Bijzonder is de uitgebreide mogelijkheid die ze jonge bands bieden om zelf een optreden, cd-presentatie of concert te organiseren.

Waar: CAB-Rondom 100, Utrecht

Agendatip: Bob Wayne & the Outlaw Carnies op 19 september (country rock)

Meer informatie

Willemeen - Arnhem

Met een zaal voor 275 bezoekers en een café is Willemeen in Arnhem de plek om nieuwe bands te ontdekken. Dit culturele centrum bood ooit het eerste podium aan inmiddels internationaal succesvolle acts als Rammstein, Within Temptation, Chris Isaak en Bettie Serveert. Ook hier kunnen nieuwe bands zelf een show organiseren. In het programma staat veelal metal, punk, rock en hardcore.

Waar: Willemsplein 1, Arnhem

Agendatip: Loud & Clear: Salvation Tour Edition met Promised Once (metalcore)

Meer informatie

De Nul - Hengelo

Op vrijdag en zaterdag kunnen alternatievemuziekliefhebbers in het oosten van het land terecht bij De Nul in Hengelo, een bar/discotheek en poppodium waar regelmatig bands optreden. Hier maken bezoekers een echt intiem concert mee, doordat ze dicht op de band of artiest staan. Vergis je niet in de uitstraling van De Nul; het gaat er regelmatig hard aan toe met drum-'n-bass-, rock- en metaloptredens.

Waar: Beekstraat 2, Hengelo

Agenda tip: Tasty Jam! op 4 oktober

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete alternatieve poppodium? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.