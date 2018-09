Popronde start en dat betekent heel veel gratis optredens

Ruim twintig jaar geleden, in 1994, vond de eerste editie van de Popronde plaats in Nijmegen. Inmiddels is het feest uitgegroeid tot reizend festival dat in drie maanden tijd 41 steden aandoet en zo’n 155.000 bezoekers trekt. Nog steeds is Popronde dé springvijver voor nieuw muzikaal talent en nog steeds vindt de aftrap plaats in Nijmegen.

Mini-concerten in café, kerk, hotel

In alle uithoeken van het land veranderen bijzondere locaties in tijdelijke miniconcertzalen. Van bruin café tot platenzaak, van galerie tot restaurant. "Er zijn drie concerten in de Stevenskerk in Nijmegen en ook zijn er 'Tussen de laken'-sessies in een nieuw hotel. Letterlijk, op het bed van een hotelkamer", zegt organisator Chris Moorman.

Zie het als één grote, gratis try-out show. "Bands krijgen de mogelijkheid om zichzelf te presenteren buiten hun eigen regio", legt Moorman uit. "In korte tijd kunnen ze veel tour- en speelervaring opdoen en 'snuffelen' aan het muzikantenleven."

Dat is ook de reden waarom het rondreizende feest gratis te bezoeken is. "De beginnende muzikanten zijn nog geen publiekstrekkers. Ze krijgen tijdens de Popronde de kans om zichzelf op de kaart te zetten." En ook voor bezoekers valt er wat te halen volgens Moorman. "Ze krijgen de kans om hun nieuwe favoriete band te ontdekken."

Muziekjournalist Jasper van Vugt, die de Popronde al jaren op de voet volgt en schrijft voor muziekblad OOR, vult aan. "De beginnende artiesten toeren een paar maanden heel intensief met elkaar. Daar is niet iedere groep tegen opgewassen."

Popronde betekent het begin of einde van een band

Zo zorgt het reizende festival traditiegetrouw voor de doorbraak, maar ook voor het einde van beginnende acts, omdat ze er achter komen dat het bandleven tóch niets voor hen is.

Andere acts zullen binnenkort in de hitlijsten staan of zelfs uiteindelijk headliners van festival zijn. Kensington, De Staat, Chef'Special, Racoon, My Baby en Blaudzun begonnen hun carrière tijdens de Popronde.

De Popronde is van huis uit een bandjesfestival. "Omdat we zoveel mogelijk mensen willen bedienen, spelen we ook in op de vraag naar andere genres." Dat blijft niet onopgemerkt. Volgens Van Vugt weten vooral hiphop-artiesten steeds beter hun weg naar het showcase festival te vinden. "Niet dat het er veel meer zijn, de kwaliteit is vooral beter", zegt Van Vugt, die hieronder een aantal opvallende act's uitlicht:

1. Jay Way - hiphop

"Deze hiphopartiest kiest er voor om eerst een basis te leggen in het clubcircuit, in plaats dat hij zich eerst richt op de hitlijsten - wat veel Nederlandse rappers doen."

De muziekjournalist legt uit dat een show van deze artiest bijwonen gaaf is, omdat het een live-set is. "Hij treedt op met een band. De teksten van zijn songs zijn inhoudelijk, hij denkt na over zaken." Volgens van Vugt heeft de jonge Amsterdammer grote kans om door te breken.

2. Donna Blue – Indie

Een band die bestaat uit twee leden, die ook nog eens met elkaar zijn getrouwd, dat is Donna Blue. "Ze maken unieke muziek die teruggrijpt op oude Franse muziek. Het heeft een filmisch aspect, doet denken aan oude zwart-witfilms." Dat valt niet alleen van Vugt op, ook Elton John draaide laatst een nummer van Donna Blue in zijn radioshow.

3. Nona - Soul

De muziekjournalist denkt dat Nona nog weleens zou kunnen doorbreken tijdens de Popronde. De zangeres maakt een beetje Amy Winehouse-achtige soulpop. Ze heeft een contract bij een grote platenmaatschappij in de wacht gesleept en is 3FM Talent. "Ze begint pas net, maar heeft alles in huis om het te maken: sounds, uitstraling, goede vocalen."

4. Meis – Singer songwriter

Ook Meis, de kleindochter van Boudewijn de Groot staat op de planken tijdens de Popronde. "Ze maakt heel sfeervolle luistermuziek die een beetje tussen Spinvis en Boudewijn de Groot in zit. Heel bijzonder."

5. Tape Toy – Rock

Tape Toy maakt 'grunge rock' met popinvloeden. "Vergelijk het met Nirvana, maar dan met invloeden van nu." De bandleden komen niet uit de tijd van de rockband, maar halen duidelijk invloeden uit de muziek die de beroemde band maakte.

6. Karel - Pop

Dan is er nog Karel, die elektronisch pop maakt en volgens Van Vugt de grootste fan is van zijn eigen muziek. "Hij gaat helemaal uit zijn dak op de liedjes die hij maakt. Als je hem op het podium ziet staan, denk je misschien: uit welke inrichting is hij ontsnapt?''

Popronde start donderdag 13 september in Nijmegen en reist de komende maanden door naar onder andere Utrecht, Tilburg, Apeldoorn, Leeuwarden, Enschede, Middelburg en Alkmaar. De programmering is per stad verschillend. Het hele programma is hier terug te vinden.