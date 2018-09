Openluchtmuseum: 66 voetbalvelden vol Nederlandse geschiedenis

Elk museum belooft het natuurlijk, maar in het Nederlands Openluchtmuseum is het echt waar: je komt tijd en ogen tekort. Bezoek je het museum met de hele familie, dan ligt keuzestress zeker op de loer, veroorzaakt door de specifieke interesses van het gezelschap. Want bezoek je de trams, de kruidentuin, de bierbrouwerij óf de kippen?

In het Openluchtmuseum vind je geen Nederlandse clichés die vooral aantrekkelijk zijn voor toeristen. Het toont het leven van alledag door de jaren heen. Van woonhuizen uit alle provincies, tot bedrijven en vervoersmiddelen.

Dit maakt het museum een echte allemansvriend: of je nu een 7-jarige dierenfan bent of een 68-jarige ingenieur met een voorliefde voor alles wat rijdt. Sinds 2017 heeft ook de Canon van Nederland hier een plek, een interactieve presentatie van de Nederlandse geschiedenis 'van hunebed tot heden'.

Steen voor steen

Het museum bestaat dit jaar 100 jaar en is met 550.000 bezoekers per jaar het best bezochte museum buiten de Randstad. Hoe komt de collectie eigenlijk tot stand?

Carola van der Woude van het Nederlands Openluchtmuseum: "We krijgen bijna dagelijks spullen aangeboden, denk aan oude kasten of bijzondere lingerie, maar ook aan winkelinboedels. Van het aanbod bepalen we of iets past in het museum. Zo ja, dan gaan we aan de slag."

Panden die een plek krijgen in het museum worden steen voor steen afgebroken en weer opgebouwd in Arnhem. Een flinke klus. Zo duurde de realisatie van twee herenhuizen uit de Amsterdamse Jordaan zo'n twee jaar. "Een pand is vaak niet in al te beste staat," zegt Van der Woude. "Het moet eerst worden opgeknapt. En alles moet kloppen, zowel vanbuiten als vanbinnen".

Huizen met een verhaal

Het museum krijgt soms hele huizen aangeboden, zoals een pand uit Zutphen waar onderduikers zaten. Of een deel van woongemeenschap Het Dorp (die van Mies Bouwman) in Arnhem. "Een huis met een verhaal", noemt Van der Woude dat.

Want verhalen vertellen, daar draait het om in het Openluchtmuseum. "Dankzij onze vrijwilligers – zo rond de vijfhonderd – kunnen we geschiedenis tot leven brengen. Mensen komen zelfs helemaal vanuit Rotterdam of Friesland om hier op de tram te rijden".

Aanrader: de ontwikkeling van vier kleine Tilburgse arbeidershuisjes tussen 1860 en 1970. Tevens inspirerend voor aanhangers van de Tiny House-beweging.

'De dieren op de boerderij zijn het leukst'

Je zou verwachten dat de oude trams van de RET, de poffertjeskraam uit Epe of het pontje dat je zelf over de sloot kunt trekken de grote trekpleisters zijn, maar nee. Mila (7) en Lois (9) in koor: "De dieren op de boerderij waren het allerleukste. Vooral de kippen. En dat we de boerin mochten helpen op het erf met konijnen voeren."

De vele oude huizen vonden ze minder interessant, met uitzondering van de dorpsschool. Het kleine, donkere gebouwtje is wel even anders dan de kleurrijke school die zij gewend zijn. Om over de straffen nog maar te zwijgen. "Papa praatte door de juf heen en kreeg toen 'met de plak' een tik op zijn vingers", lacht Lois.

66 voetbalvelden groot

Het Openluchtmuseum is ruim opgezet en daardoor voelt het zelfs op een zondagmiddag in augustus niet druk. Trek wel een paar goede gympen aan, want het museum heeft een oppervlakte van zo'n 66 voetbalvelden. Het groeit nog steeds, hoewel je nu al twee dagen nodig hebt om alles te zien.

Laten we hopen dat het museum ook een traditionele ANWB-camping aan het wensenlijstje toevoegt. Kunnen we straks allemaal een nacht blijven logeren.

Tip: Bekijk de website

Bekijk voordat je gaat de website met onder andere een interactieve plattegrond, online spelletjes en een evenementenkalender. Goed voor de voorpret, maar ook voor online tickets met korting en om de actuele openingstijden te checken. Het museum kent een zomer- en winterseizoen.

Praktische informatie Voor wie met de auto komt: vergeet niet je uitrijkaart te kopen bij de kassa (7 euro per dag)

Voor wie met het openbaar vervoer komt: vanaf Arnhem Centraal Station gaan er meerdere bussen

Prijs: vanaf 17,50 euro (volwassenen) en 14,50 euro (kinderen t/m 12)

Adres: Hoeferlaan 4, Arnhem

Meer informatie

Dit artikel is onderdeel van de nieuwe rubriek Toerist in Eigen Land, waarvoor journalist Annelies van der Leeuw wekelijks een door reisgids Lonely Planet aangeraden Nederlandse bestemming bezoekt.

Copyright foto's: ANP, Nederlands Openluchtmuseum