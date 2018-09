Deze plekken zijn gratis te bezoeken tijdens Open Monumentendag

Noorse Zeemanskerk

Omdat zeemansfamilies uit alle hoeken van de wereld de havenstad Rotterdam aandoen, werden er ook kerken gebouwd in de stijl van andere landen. Zoals deze houten Noorse kerk uit 1914, die in Nederland in elkaar is gezet. De kerk wordt nog steeds gebruik door de Noorse gemeenschap: er zijn kerkdiensten, cursussen Noors en er worden Noorse producten verkocht.

Atoomschuilkelder

Wel vijftig personen konden zich tijdens de koude oorlog verschuilen in de atoomschuilkelder aan de Westzeedijk. Overal in de stad waren er tijdens de oorlog schuilkelders gebouwd, zoals in de metrostations. De mogelijkheid dat het luchtalarm zou gaan klinken en dat iedereen zich moest verschuilen, was lange tijd aanwezig. In dit monument uit 1960 kun je dit weekend ervaren hoe dat was.

Huis Sonneveld

Wie geïnteresseerd is de stijl van het 'Nieuwe Bouwen' kan terecht in Huis Sonneveld. Deze stijl is goed te zien aan de buitenkant, maar ook de binnenkant hoort er helemaal bij. In de woning kun je zien hoe de familie Sonneveld in 1933 het moderne leven omarmde. Het interieur werd speciaal voor de familie gemaakt, waarbij bijzondere wensen gerealiseerd werden, zoals veel licht zonder schaduwen.

HBU-gebouw

Dit gebouw, ook wel bekend als het Erasmushuis, werd gebouwd in 1939 en bestaat uit een 35 meter hoge toren en een lagergelegen zijgedeelte. Het pand was na het gebouw van de Bijenkorf het tweede gebouw dat Dudok realiseerde en moest dezelfde allure als het Hofplein krijgen. Inmiddels wordt het pand gebruikt door diverse bedrijven, met onderin Grand-Café La Buvette.

De Hef

Vergeet niet om naar de Koningshaven te gaan, waar de Koningshavenbrug (ook wel De Hef) in beweging komt. Er zijn speciale rondleidingen bij de brug, waarbij je kunt zien hoe De Hef op en neer beweegt. De brug uit 1927 werd in 1993 overbodig door de Willemsspoortunnel, maar werd gered van de sloop na protesten.

Op de website van de Open Monumentendag staan alle geopende monumenten.