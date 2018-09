Rekeningetiquette: 'Stuur niet binnen tien minuten een Tikkie'

"Het is heel eenvoudig", stelt etiquette-expert Beatrijs Ritsema. "Degene die de uitnodiging verstuurt, betaalt."

Dit geldt niet voor informele uitnodigingen. "Wanneer je een collega vraagt om na een vergadering samen een hapje te eten, ben je niet verantwoordelijk voor de kosten. De uitnodiging moet per mail of per brief zijn verzonden."

Als er geen expliciete uitnodiging voor een etentje is verzonden, is er niks mis met de rekening delen, stelt etiquette- en imagodeskundige Anne-Marie van Leggelo. "Communicatie is hierbij belangrijk. Bespreek wie er betaalt of overleg met het restaurantpersoneel of ieder een eigen deel af mag rekenen. De eerste optie heeft mijn voorkeur."

Wees niet te opdringerig met een Tikkie

Voor degene die de rekening betaalt, is het belangrijk om rustig en geduldig te blijven. "Stuur niet al tien minuten nadat jullie van tafel stappen een Tikkie (betaalverzoek). Wacht daarmee tot de volgende dag, zo kom je niet te opdringerig over."

Voor de andere gasten is het belangrijk dat ze het verzoek snel voldoen, zegt Van Leggelo. "Houd daarbij 48 uur aan om vervelende gevoelens te voorkomen." Een betaalverzoek sturen wanneer dit niet is afgesproken is echter not done. "Dat is heel onbeleefd. Daarom is communicatie zo belangrijk."

Van Leggelo raadt aan om niet bij elke koffie een betaalverzoek te sturen. "Krenterigheid is niet heel galant. Je kunt op dat moment beter betalen en zeggen: betaal jij de volgende keer maar."

De rekening pakken is 'spierballenvertoon'

Een lunchafspraak of diner op werkgebied is doorgaans een goed moment om gul te zijn. "Je laat je goede intenties zien en dat kan een verbeterde samenwerking in de toekomst opleveren", stelt Ritsema. "Tegelijkertijd laat je op dat moment zien dat je de macht neemt; het is spierballenvertoon."

Ook na een leuke date geeft het een krachtig signaal wanneer iemand de rekening pakt. "Je laat daarmee aan de ander zien dat je daadkrachtig bent en het leuk vindt om geld aan hem of haar te besteden."

Toch is het tegenwoordig voor de man verre van verplicht om na een date de rekening te betalen. "Het is anno 2018 prima om te delen, maar het blijft leuk als je getrakteerd wordt. Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de vrouwen het heel attent vindt als de heer na een etentje de rekening pakt."

Deel de kosten als de date niet leuk was

Ze waarschuwt wel. "Veel heren doen het graag, maar niemand vindt het leuk als de dame het als vanzelfsprekend ziet. Dan gaat alle glans verloren."

Ritsema benadrukt dat de vrouw moet beoordelen of de man leuk genoeg is om de rekening te betalen. "Zo ja, dan gunt ze hem het genoegen om af te rekenen. Zo nee, dan kan ze er beter op staan te delen. Ook om de man niets 'schuldig' te zijn."

Bedank gul, soms met een fles wijn

Wanneer iemand er echt op staat te betalen, kun je eigenlijk alleen maar accepteren, vindt Van Leggelo. "Bedank beleefd en opper dat jij de volgende keer betaalt."

Zo zijn er ook mensen die altijd en overal de rekening pakken. "Daar kun je je ook bezwaard bij voelen", weet Van Leggelo. " In dat soort gevallen kun je naar de wc gaan en op de terugweg 'stiekem' betalen. Wanneer dat ook niet lukt, kun je altijd een lekkere fles wijn voor ze kopen. Dan weten zij ook dat je het waardeert."

Kun jij je vinden in de adviezen van de etiquette-deskundigen of heb je nog toevoegingen? Reageren kan hier.