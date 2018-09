Zwevende olifanten, Rubens en andere bijzondere tentoonstellingen

Quarantaine - Stedelijk Museum Breda

Quarantaine is de eerste solotentoonstelling van Robin Uleman. Uleman maakte in de afgelopen jaren portretten van zijn vrienden en zichzelf. In diezelfde tijd ondergaat zijn vriendin een medische behandeling die hun leven sterk beïnvloedt; ze zijn samen, maar ook alleen. De ervaring resulteert in een reeks tekeningen en studies over de intieme binnenwereld van twee mensen halverwege de veertig.

Waar: Boschstraat 22, Breda

Wanneer: vanaf 1 september

Prijs: volwassenen: 6 euro, jongeren 3 euro

Masahisa Fukase - Private Scenes - FOAM

Twintig jaar lang zijn de werken van Masahisa Fukase ontoegankelijk gebleven. De Japanse fotograaf viel op zijn achterhoofd en belandde in een coma van twintig jaar. Na zijn dood werden zijn archieven geleidelijk geopend, waardoor nog nooit eerder getoond materiaal naar buiten kwam. In Private Scenes worden deze werken, naast zijn bekende serie Ravens, aan de wereld getoond.

Waar: Keizersgracht 609, Amsterdam

Wanneer: vanaf 6 september

Prijs: volwassenen: 11 euro, studenten 8 euro

MS Oranje | Koers Gewijzigd - Scheepvaartsmuseum

De MS Oranje is het eerste grote Nederlandse passagiersschip dat bedoeld was voor de vaart naar Nederlands-Indië. Op 8 september 1938 zou het schip te water gaan, maar toen koningin Wilhelmina het schip doopte, gebeurde er niets. Het schip zat vast. Tachtig jaar later krijgt het schip een tweede doop, in de vorm van een tentoonstelling vol verhalen van gasten en bemanning.

Waar: Kattenburgerplein 1, Amsterdam

Wanneer: vanaf 8 september

Prijs: volwassenen 16 euro, jongeren en studenten 8 euro

Pure Rubens - Museum Boijmans van Beuningen

In de tentoonstelling Pure Rubens wordt de grootste collectie olieverfschetsen van Peter Paul Rubens van de afgelopen 65 jaar vertoond. De olieschetsen vormen samen een duidelijk en herkenbaar beeld van de Zuid-Nederlandse schilder: gretig, levendig en barok. Museum Boijmans van Beuningen en het Museo Nacional del Prado in Madrid werkten samen om de grote collectie tot stand te laten komen.

Waar: Museumpark 18, Rotterdam

Wanneer: vanaf 8 september

Prijs: volwassenen: 17,50 euro, studenten 8,75 euro

A Balancing Act - Kunsthal KAdE

Balans heeft een belangrijke rol in ons leven. Het gaat over harmonie, evenwicht, maar ook tegenstelling. In A Balancing Act onderzoeken kunstenaars via sculpturen, installaties, schilderijen, foto's en videowerken wat balans nou echt is. Zo balanceert een vrouw twee vazen op haar voetzolen en bewaart een grote, levensechte olifant zijn evenwicht door horizontaal aan zijn slurf te 'hangen'.

Waar: Eemplein 77, Amersfoort

Wanneer: vanaf 15 september

Prijs: volwassenen: 12 euro, studenten: 6 euro

Hella en Freek de Jonge: Het Volle Leven - Groninger Museum

Cabaretier Freek de Jonge en zijn vrouw verhuizen naar het Groninger Museum. Voor zes weken, welteverstaan. Tijdens de tentoonstelling is een grote collectie oud en nieuw werk van het paar te zien en zullen zij dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig zijn. Het doel is dat zij zich niet alleen als kunstenaars, maar ook als mensen tonen.

Waar: Museumeiland 1, Groningen

Wanneer: vanaf 15 september

Prijs: volwassenen 15 euro, studenten 10 euro

Als Kunst Je Lief Is - Kröller-Müller Museum

Voor één keer worden de grootste tachtig werken, afkomstig van veertig musea en verzameld over de afgelopen tien jaar, samengebracht in de tentoonstelling Als Kunst Je Lief Is. De tentoonstelling toont schilderijen, tekeningen, sculpturen, foto's en andere werken; één voor één publiekslievelingen. Het oudste werk is drieduizend jaar oud en het recentste werk dateert van 2016.

Waar: Houtkampweg 6, Otterlo

Wanneer: vanaf 30 september

Prijs: volwassenen, 19 euro, studenten 14,25 euro

Copyright foto's: Robin Uleman, Masahisa Fukase Archives, Aad Hoogendoorn, Guillaume Ziccarelli, Kröller-Müller Marjon Gemmeke.

