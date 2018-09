Dit is er te doen tijdens Open Monumentendag in Utrecht

Monumenten routes

Meer dan zeventig monumenten zijn tijdens Open Monumentendag toegankelijk voor belangstellenden. Omdat het er zo veel zijn, kun je er voor kiezen om een speciaal uitgestippelde, themaroute te volgen. De route 'Sporen van de Europese Geschiedenis' of 'Fietsen langs Utrechtse Forten' bijvoorbeeld. Er zijn ook routes met de thema's Wetenschap en Beladen Erfgoed aan de Maliebaan. De routes zijn hier te vinden.

Gratis rondleidingen

In meerdere Utrechtse monumenten worden rondleidingen gegeven. Zo laat het Utrechts Klokkenluiders Gilde de Jacobikerk- en toren zien, leiden studenten bezoekers rond over de campus van University Collega Utrecht en zijn er korte kloosterwandelingen vanuit Museum Catharijneconvent.

Rechtbank, voormalig gevangenis en bibliotheek

Altijd al willen weten hoe het er in een rechtbank aan toe gaat? Medewerkers van de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep geven tekst en uitleg over het Gerechtsgebouw. In de Universiteitsbibliotheek worden op verzoek rondleidingen gegeven en in voormalige gevangenis Wolvenplein kunnen geinteresseerde zelf een kijkje nemen.

Orgelconcert in de Dom

Van optredens van koren in de Pieterskerk en de Geertekerk tot orgelconcert; ook muziek neemt een belangrijke rol in tijdens Open Monumentendag. César Secondino, winnaar van Dutch Harp Festival 2018, geeft optredens in Rozenhof, K.F. Hein Fonds om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Ook is er om 12.00 uur een orgerconcert in de Geertekerk en om 15.30 uur in de Dom.

Expositie Ik zorg voor jou

In veel bijzondere panden worden exposities gegeven. Ik zorg voor jou, over 650 jaar naastenliefde in Utrecht, bijvoorbeeld. De expostitie is te zien in Bartholomeus Gasthuis. Ook is er in het Utrechts Archief een kleine expositie te zien over het gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog en is er in Fort Vossegat een fototentoonstelling over forten in de Waterlinie.

Bovenstaande activiteiten zijn een selectie uit het programma van Open Monumentendag in Utrecht. Kijk voor het volledige programma op de website.