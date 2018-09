Weekend in Amsterdam: City Swim en Open Monumentendag

30 jaar Record Palace - Paradiso

De platenwinkel tegenover Paradiso, Record Palace, bestaat 30 jaar. Dit viert Record Palace in de poptempel met verschillende artiesten die door de jaren heen zelf graag een bezoek brachten aan de platenzaak. Tickets zijn te koop bij de platenzaak, waar een kaartje in plaats van 8,51 euro, 5 euro kost.

Waar: Weteringschans 6-8, Amsterdam

Wanneer: 7 september

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Movies at the Hermitage - Hermitage

Wie nog voor één keer in de buitenlucht naar een film wil deze zomer, kan bij de Hermitage terecht. De uitgekozen filmklassiekers sluiten aan bij de huidige tentoonstelling in het museum: Classic Beauties. Tijdens de laatste filmavond in de binnentuin draait Léon: The Professional, een Franse film uit 1994 met Gary Oldman en Natalie Portman.

Waar: Amstel 51, Amsterdam

Wanneer: 7 september, 19.00 uur

Prijs: 12 euro

Meer informatie

Kidnap At The Noodle Shop - Go Gallery

Peter Blom, beter bekend als Delic van voormalige hiphopgroep Opgezwolle, besloot op het hoogtepunt van zijn carrière te stoppen en een jaar de wereld rond te reizen. Hij richtte zich op zijn andere grote passie: schilderen. Daarmee startte hij een literair muziek-en-kunstproject: Kidnap At The Noodle Shop, geïnspireerd door zijn tijd in Hong Kong. Zijn ervaringen zijn vertaald naar een vinylboek met acht hoofdstukken, die ieder een eigen track en schilderij hebben.

Waar: Marnixstraat 127, Amsterdam

Wanneer: 8 september, 17.00 uur tot 20.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Grachtconcert Oud Zuid - Oud Zuid

Aan de Westlandgracht kunnen liefhebbers van klassieke muziek dit weekend gratis het Grachtconcert komen beluisteren. Verschillende orkesten en talenten, waaronder de 9-jarige pianist David Kool, spelen stukken van Mozart tot Respighi op het water. Rondom restaurant Cedars staan picknicktafels en verschillende andere gelegenheden waar bezoekers kunnen eten of drinken.

Waar: Westlandgracht, Amsterdam

Wanneer: 8 september, 19.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Tropisch Oost - Oosterpark

De bewoners van de Oosterparkbuurt vieren op 8 september een buurtfeest. In de achtertuin, het Oosterpark, staat een markt met producten uit alle hoeken van de wereld. Ook worden er verschillende dansworkshops gehouden met een tropisch tintje, zoals salsa, samba, Afrikaanse dans en capoeira. Kinderen kunnen terecht bij de knutsel-en schminkhoek en het tropische zwembad.

Waar: Oosterpark, Amsterdam

Wanneer: 8 september

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Open Monumentendag - Amsterdam

Tijdens de Open Monumentendag is het mogelijk een kijkje te nemen in meer dan veertig Amsterdamse monumenten. Het thema dit jaar is 'Typisch Amsterdams?', waarin de verbinding tussen Amsterdam en andere Europese steden en landen centraal staat. Voorbeelden van de open monumenten zijn het Lloyd hotel, de Van Gendt Hallen en de ambtswoning van de burgemeester.

Waar: diverse locaties in Amsterdam

Wanneer: 8 en 9 september

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Amsterdam City Swim - Marine Establissement Amsterdam

Op 9 september springen 3000 deelnemers tijdens de zevende editie van de Amsterdam City Swim de grachten in om geld te in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS. De zwemmers leggen een route af van het Marine Establissement Amsterdam tot aan de Keizersgracht . Na afloop vindt er een prijsuitreiking plaats. Inschrijven is niet meer mogelijk, toejuichen en doneren wel.

Waar: Kattenburgerstraat 196, Amsterdam

Wanneer: 9 september

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Bovenstaande weekendtips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het bericht.