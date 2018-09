Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

Searching - thriller

De zestienjarige dochter van David Kim (John Cho) is vermist. Ondanks het politieonderzoek dat wordt opgezet, is er na 37 uur nog steeds geen spoor van haar te vinden. Als David via de socialemedia-acounts van zijn dochter meer te weten wil komen over haar dagelijks leven, ontdekt hij kanten van zijn Margot die hij nog niet kende. Met man en macht probeert hij haar geheimen te ontrafelen, voordat het te laat is.

Genre: drama

Regisseur: Paddy Considine

Cast: Jodie Whittaker, Tony Pitts

Kijkwijzer: 12+

Journeyman - drama

Matty Burton is wereldkampioen boksen, heeft nog maar een paar wedstrijden te gaan tot hij met pensioen gaat en samen met zijn vrouw en dochter kan genieten van het leven. Wanneer hij thuiskomt van een wedstrijd om nog één keer zijn titel te verdedigen, krijgt hij een verlate reactie op een klap en belandt hij in een coma. Als hij wakker wordt, is alles veranderd en is hij niet meer wie hij was.

Genre: thriller

Regisseur: Aneesh Chaganty

Cast: John Cho, Debra Messing

Kijkwijzer: 12+

Dogman - drama

Marcello is de troste eigenaar van een hondentrimsalon en is dol op zijn werk. De rust in de in de wijk waarin de salon gevestigd is wordt echter verstoord wanneer ex-bokser en cocaïneverslaafde Simone de buurt komt terroriseren. Marcello durft geen weerstand te bieden en laat zich meeslepen door Simone, die steeds te ver gaat. Maar dan is de maat vol en is Marcello uit op wraak.

Genre: drama

Regisseur: Matteo Garrone

Cast: Marcello Fonte, Alida Baldari Calabria, Nunzia Schiano

Kijkwijzer: 16+

Peppermint - actie

Riley's dochter en man komen om door een aanslag van een lokale gang. Als de rechter en politie corrupt lijken te handelen en de schuldigen vrij worden gesproken, knapt er iets in Riley. Ze wil gerechtigheid en duikt vijf jaar onder om te trainen. Afgetraind keert ze terug en begint ze aan een tocht door de onderwereld, gedreven door wraak.

Genre: actie, thriller

Regisseur: Pierre Morel

Cast: Jennifer Garner, John Gallagher Jr., Ann Ilonzeh

Kijkwijzer: 16+

The Nun - horror

Als een jonge non in een klooster in Roemenië een einde aan haar leven maakt, krijgen een priester en noviciaat met beiden een duister verleden de opdracht om onderzoek te doen. Als ze samen het geheim van de orde onthullen, staat hun leven op het spel, en wanneer ze een kwaadaardige kracht raadplegen, ontstaat er een gruwelijk slagveld tussen levenden en demonen.

Genre: horror

Regisseur: Corin Hardy

Cast: Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet

Kijkwijzer: 16+

Rabot - documentaire

In de documentaire Rabot worden bewoners van een vervallen woontoren in Gent gevolgd in de aanloop naar de sloop van hun onderkomen. Er wordt van het verhaal van de ene naar het verhaal van de andere bewoner gesprongen, terwijl ze dagelijkse handelingen verrichten. De één is weemoedig, de ander kijkt uit naar een nieuwe toekomst.

Genre: documentaire

Regisseur: Christina Vandekerckhove

Kijkwijzer: 12+

The Reports on Sarah and Saleem - drama

Sarah en Saleem wonen in Jeruzalem. Zij werkt in een café, hij brengt bestellingen rond. Ze hebben een heftige affaire met elkaar, maar zijn beiden getrouwd. Dat hij Palestijns is en zij Joods, maakt hun verboden liefde nog gewaagder. Als ze samen in een club in Bethlehem worden gespot, krijgen ze veiligheidsdiensten op hun nek en verandert hun overspel in een serieuze spionagezaak.

Genre: drama

Regisseur: Muayad Alayan

Cast: Maisa Abd Elhadi, Mohammad Eid, Adeeb Safadi, Kamel El Basha

Kijkwijzer: 16+

De Inspirator - komedie

Een grappig drama over keuzes die 'we' moeten maken in het moderne leven. De Inspirator laat aan de ene kant de hang naar zingeving en geluk zien en belicht aan de andere kant het streven naar erkenning en (materieel) succes. De film vertelt het verhaal van Gijs, die op het punt staat het over een andere boeg te gooien door zijn gezin te verlaten voor een jonge studente. Maar dan sterft er plots een familielid en twijfelt hij aan de drastische beslissing die hij wilde nemen.

Genre: komedie, drama

Regisseur: Hans Breetveld

Cast: Hans Breetveld, Sytske van der Ster, David Lucieer

Kijkwijzer: 12+

