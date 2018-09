Cabaret in september: Youp van 't Hek, Claudia de Breij en meer

Vette Pech - Paul de Leeuw

Na de jubileumvoorstellingen die hij voor het Luxortheater maakte, kreeg Paul de Leeuw de smaak te pakken: hij wilde weer de zalen in. In Vette Pech komen hilarische en ontroerende verhalen uit het leven van Paul voorbij, waar 'vette pech' gepaard gaat met 'humor waar je een beetje om mag huilen'. Ook komen er nog kleine liedjes en improvisatiemomenten voorbij.

Waar: Schouwburg Amphion, Doetinchem

Wanneer: 6 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 19,50 euro

Meer informatie

Ultimatum - Alex Ploeg

Comedytrainlid Alex Ploeg won de Publieksprijs Cameretten 2016 en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot het comedytalent van 2018. Ook maakt hij tv-programma’s Klikbeet en Foute Vrienden. In Ultimatum tackelt hij de tegenstrijdigheid in zichzelf, want aan de ene kant is hij zelfzekerd, maar aan de andere kant hij weet het allemaal niet meer. Met Ultimatum keert hij voor het eerste naar de Nederlandse zalen met een avondvullende voorstelling.

Waar: Odeon, Zwolle

Wanneer: 13 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

NU - Claudia de Breij

Cabaretière en radio-en televisiemaker Claudia de Breij is terug met haar voorstelling Nu. In Nu is Claudia eigenlijk een beetje bang. Bang voor oorlog, want dan moet je schuilen. Maar kun je er ook iets aan doen? En hoe? Dat vraagt de Utrechtse zich af in de voorstelling waarin politieke en maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht komen, om ze vervolgens te relativeren.

Waar: De Leest, Waalwijk

Wanneer: 19 september, aanvang 20.15 uur

Prijs: 26 euro

Meer informatie

Zonder Verdoving - Sara Kroos

Wat ben je zonder je werk, je gezin en alles wat veilig is? In Zonder Verdoving vertelt cabaretière Sara Kroos eerlijk en pijnlijk over haar depressie, met ontroering en een hoop zelfspot. Zonder Verdoving is de tiende solo voorstelling van Kroos waarmee ze op 7 februari 2019 voor het eerst in Carré staat.

Waar: Isala Theater, Capelle aan den IJssel

Wanneer: 22 september, aanvang 20.15 uur

Prijs: 25,50 euro

Meer informatie

Met de kennis van nu - Youp van 't Hek

Volgens Youp van 't Hek is 'met de kennis van nu' een term om iets mee recht te praten. Politici maken daar volgens hem bijvoorbeeld gebruik van. Maar Youp gelooft dat blunderen hoort bij het leven en in De kennis van nu gaat de cabaretier niets goed praten, maar juist krommer maken dan het al is. De voorstelling is strak uitverkocht, maar voor wie geen kaart heeft en tóch wilt gaan, start zaterdag 15 september om 10.00 uur de voorverkoop voor de show in Bolsward.

Waar: Ons Gebouw, Bolsward

Wanneer: 26 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Beeldenstorm - Dolf Jansen

Elk jaar speelt Dolf Jansen vanaf september een Oudejaarsconference. Dit keer is dat Beeldenstorm, een voorstelling over wat we elke dag over ons heen krijgen. Social media, nieuws, fake nieuws en dat allemaal via de schermen van een telefoon of tablet. In Beeldenstorm kijkt Dolf naar wie we zijn, wie we willen zijn en of we dan uiteindelijk een standbeeld verdienen.

Waar: Theater de Meervaart, Amsterdam

Wanneer: 29 september, aanvang 20.30 uur

Prijs: vanaf 15 euro

Meer informatie

Bovenstaande voorstellingen zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een voorstelling die volgens jou het noemen waard is? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.

Copyright foto: ANP