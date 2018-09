Weekend in Utrecht: van Brommerbios tot Colour Run

Brommerbios - KANTIEN

Om nog even van de zomer te genieten organiseert restaurant KANTIEN een openluchtbioscoop. Met een koptelefoon op kun je naar een Nederlandse film kijken, die wordt vertoond vanuit een mobiele bakbrommer, de zogeheten Brommerbios. Welke film, dat is nog geheim. Het restaurant serveert eten dat past bij de film.

Waar: KANTIEN, Welgelegen en den Hommel

Wanneer: 8 september

Prijs: Onbekend, koptelefoons moeten gereserveerd worden

Meer informatie

The Colour Run – Haarrijnse Strand

Als er te weinig kleur in je leven is, kun je een aantal kilometer gaan rennen bij The Colour Run, aar de poeder in het rond vliegt. Je krijgt een shirt, verschillende tattoos en als je de finish haalt een 'Unicorn medaille'. Ook is er van alles te doen om het festivalterrein. Daarnaast zijn er optredens van verschillende Utrechters.

Waar: Haarrijnse strand (start)

Wanneer: 9 september

Prijs: 33,12 euro voor 5 kilometer, 37, 73 voor 10 kilometer. Groepsticket zijn goedkoper.

Meer informatie

De Sociale Buurtmarkt – Het Dreefplein

Buurten en struinen is zaterdag mogelijk op een buurtmarkt in Overvecht. Daarnaast is er nog veel meer te doen: kaarsen maken, voetballen in een pannakooi, Oud-Hollandse spelletjes spelen en er zijn pannenkoeken te eten. Daarnaast zijn er optredens van Utrechters, iedereen kon zich opgeven.

Waar: Het Dreefplein, Overvecht

Wanneer: 8 september

Prijs: Gratis

Meer informatie

Smeerboel Festival - Grasweide Papendorp

Bij Smeerboel kun je je niet alleen maar ondersmeren met alles wat je maar wil, de muziek is ook heel divers. Er is veel techno en house, maar ook bekenden 'feestjes' als Singelfeestje en Tantje Joke Karaoke Band zijn van de partij.

Waar: Grasweide, Papendorp

Wanneer: 8 september

Prijs: 42,50 euro 42,50 euro

Meer informatie

Open Monumentendag - Utrecht

Op zaterdag 8 september is het Open Monumentendag en dat betekent dat veel Utrechtse monumenten die normaal gesloten zijn, voor een dag open zijn voor belangstellenden. Er lopen verschillende routes langs bijzondere plekken, zo is een route langs de Maliebaan en een fietstocht langs forten.

Waar: meer dan 70 locaties in en rond Utrecht

Wanneer: 8 september

Prijs: gratis

Meer informatie

Buitenbioscoop - Kinderboerderij Rotsoord

Gratis, buiten naar de film gaan kan vrijdagavond voor de laatste keer deze zomer in de boomgaard van kinderboerderij Nieuw Rotsoord. De Italiaanse film La Pazza Gioia heeft de eer om de reeks zomerfilmavonden af te sluiten. Goed om te weten: neem zelf een kleedje, zitzak of stoel mee. Wie het leuk vindt, kan voor de film start aanschuiven voor een Italiaans diner (10 euro per persoon, reserveren verplicht).

Waar: boomgaard Kinderboerderij Rotsoord

Wanneer: 7 september, 21.30 uur

Prijs: gratis, diner 10 euro per persoon

Meer informatie

Markt om de hoek - Oosterspoorbaanpark

Maak kennis met bewoners van Utrecht-Oost tijdens Markt om de hoek. Op zondag worden er fitnesstoestellen geplaatst in het park en zijn er demonstraties en sportieve workshops. Ook wordt er genoten van de verse oogst, lekkere hapjes en muziek.

Waar: Oosterspoorbaanpark

Wanneer: 9 september van 13.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.