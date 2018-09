Weekend in Rotterdam: Wereldhavendagen en gratis foodfestival

Rrrollend Rotterdam - Noordplein

Tijdens Rrrollend Rotterdam verandert het Noordplein drie dagen in een openluchtrestaurant. Verschillende foodtruckeigenaren bieden hun zelfgemaakte gerechten aan en jazzmuzikanten en dj's zorgen voor de muzikale omlijsting.

Waar: Noordplein

Wanneer: van 7 tot en met 9 september (vrijdag van 17.00 tot 23.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 23.00 uur, zondag van 12.00 tot 21.00 uur)

Prijs: entree gratis (Let op! Bij de eettentjes kan alleen met pinpas betaald worden)

Wereldhavendagen - Haven

Van 7 tot en met 9 september is het feest in de Rotterdamse haven. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen belangstellenden een kijkje nemen in grote en kleine schepen. Ook bieden bedrijven die in de haven werken een kijkje achter de schermen in de grootste haven van Europa. Op zaterdag is er een avondshow met botenparade, een lichtshow, vuurwerk en muziek.

Waar: Haven en omgeving Rotterdam

Wanneer: 7 tot en met 9 september, avondshow op zaterdag start om 21.00 uur

Prijs: sommige programmaonderdelen zijn gratis, anderen niet

Vroesen outdoor cinema - Vroesenpaviljoen

Een film kijken in de buitenlucht, dat kan zaterdagavond in het Vroesenpaviljoen. De film die op het programma staat is The Talented Mr. Ripley. Filmliefhebbers betalen 10 euro en krijgen daar een entreeticket, koptelefoon én een cocktail voor.

Waar: Vroesenpaviljoen

Wanneer: 8 september, 20.00 uur

Prijs: 10 euro per persoon, tickets zijn te koop aan de deur

Open Monumentendag - diverse locaties

Zaterdag is het Open Monumentendag en dat betekent dat in heel Nederland de deuren van monumenten open gaan voor publiek. Ook in Rotterdam zijn dat er zo'n 65, zoals het Schielandshuis en diverse kerken. Het thema van de dag is 'Europa is terug te vinden in Rotterdam'.

Waar: diverse locaties

Wanneer: 8 september

Prijs: gratis

Rico & Sticks, Elijah Waters & Anne-Fay - AVL Mundo Rotterdam

Een hiphopconcert tussen enorme kunstwerken van Joep van Lieshout, dat staat bezoekers van AVL Mundo zaterdagavond te wachten. Hiphopartiesten Rico & Sticks verzorgen een show in de beeldentuin. Naast bekende hits, laten ze ook nieuw werk horen en verzorgen Elijah Waters en Anne-Fay gastoptredens.

