Avond uit? Deze concerten zijn nog niet uitverkocht

Kovacs - TivoliVredenburg, Utrecht

Met het kersvers album Cheap Smell op zak begint Sharon Kovacs aan haar tour. De Eindhovense zangeres bracht in 2014 haar eerste single My Love uit, wat meer dan negentien miljoen keer online gestreamd werd. Ze is te herkennen aan haar kaalgeschoren hoofd en bontmuts en daarnaast vooral aan haar soulvolle stem die doet denken aan Shirley Bassey en Amy Winehouse.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 5 september, aanvang 19.45 uur

Prijs: 28,25 euro

Golden Earring - Live On The Beach, Scheveningen

De Nederlandse rockband Golden Earring draait al een flinke tijd mee. Opgericht in 1961, rocken ze tot op de dag van vandaag als een van de langst bestaande bands ter wereld. Tijdens Live On The Beach zullen de Haagse rockers nummers spelen uit hun grootschalige discografie. Het voorprogramma bestaat uit zanger Pat Smith en voormalig Di-Rect-zanger Tim Akkerman.

Waar: Strandweg 1, Scheveningen

Wanneer: 6 september

Prijs: 37,50 euro

Guus Meeuwis - Luxor Theater, Rotterdam

Na jarenlang stadions vullen ging Guus door een minder vrolijke periode; hij belandde in een scheiding. De Brabantse zanger is naar eigen zeggen door een turbulente periode gegaan en heeft zijn ervaringen meegenomen in zijn muziek, wat te horen is op het nieuwe album Geluk. Zoals vermeld in de aankondiging van het concert, zegt zijn moeder altijd: "Als je wil weten hoe het met Guus gaat, luister dan naar zijn muziek."

Waar: Luxor Theater, Rotterdam

Wanneer: 6 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 22,50 euro

Ray Fuego - EKKO, Utrecht

Bekend als frontman van rapcollectief SMIB staat rapper Ray Fuego met zijn soloproject deze week in de EKKO. De rapper is daarnaast activitst, model en punker en stond al eerder solo op festivals als Woo Hah!, Best Kept Secret en Into The Great Wide Open. Live gaat het er bij de rapper uit Amsterdam hard aan toe, zo zegt hij graag: ''Mensen moeten bij shows niet zeuren om een bloedneus.''

Waar: EKKO, Utrecht

Wanneer: 6 september, aanvang 21.00 uur

Prijs: 10 euro

Waylon - De Maaspoort, Venlo

Zanger Waylon brak in 2009 door met zijn eerste album Wicked Ways en later vormde hij met Ilse Delange het duo The Common Linnets. Nu staat hij op de planken met zijn nieuwste album The World Can Wait. Tijdens het concert heeft Waylon het liefst dat bezoekers hun telefoon thuislaten. "Dat creëert weer een filter tussen wat je ervaart. Wat is een herinnering waard als je hem per se moet delen?" laat hij weten op de website van Maaspoort.

Waar: De Maaspoort, Venlo

Wanneer: 7 september, aanvang 19.45 uur

Prijs: 31 euro

Emil Landman - Paradiso Noord, Amsterdam

De Nederlandse singer-songwriter Emil Landman heeft een doel. Op de dag dat zijn nieuwe album Vinter // Sommer verschijnt, waagt de folkzanger een poging om het Guinness-wereldrecord meeste shows in twaalf uur te verbreken. Landman treedt vijftien minuten op in acht popzalen, om vervolgens zijn poging af te sluiten in Paradiso Noord. Een concertkaartje kost 1 euro, alle opbrengsten gaan naar Stichting Doe een Wens.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 7 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 1 euro

Anouk - Live On The Beach, Scheveningen

De Nederlandse rockkoningin Anouk speelt dit jaar weer op Live On The Beach, het grootste strandconcert van Nederland. Twaalf van haar zestien albums hebben op één gestaan in de Top 100, met nummers als Nobody's Wife, Michel, Girl en Birds. Het voorprogramma bestaat uit zanger Pat Smith en indiebands Son Mieux en Rondé.

Waar: Strandweg 1, Scheveningen

Wanneer: 7 september

Prijs: 37,50 euro

La Pegatina - TivoliVredenburg, Utrecht

Wie nog echt niet toe is aan de herfst, kan deze week bij La Pegatina terecht. De Spaanse ska- en rumbaband staat bekend om haar vrolijke energie, en probeert altijd het publiek aan het dansen te krijgen. De achtkoppige Spaanse band stond eerder op zomerfestivals als Lowlands, Pinkpop, Mundial en De Zwarte Cross.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 7 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 25,75 euro

Oh Sees - Vera, Groningen

Geen frontman stopt zo vaak een microfoon achter in zijn keel als die van de Amerikaanse rockband Oh Sees: John Dwyer. Shows van deze energieke psychedelische rockband bestaan uit non-stop springen, een willekeurige schreeuw en sterke visuals. De garagepunkers spelen graag met hun fans: de band is al meerdere keren van naam veranderd, van The Ohsees tot The Oh Sees naar Thee Oh Sees.

Waar: Vera, Groningen

Wanneer: 8 september, aanvang 21.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Jonathan Wilson - Melkweg, Amsterdam

Singer-songwriter en producer Jonathan Wilson komt uit North Carolina en maakt psychedelische rock en folk. Eerder dit jaar produceerde Wilson John Misty’s laatste album Pure Comedy en toerde hij met Pink Floyd legende Roger Waters. In maart verschijnt zijn soloalbum Rare Birds, inclusief samenwerkingen met Lana Del Rey en Josh Tillman.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 8 september, aanvang 19.30 uur

Prijs: 23,85 euro

Noot van de redactie: concerten kunnen na het plaatsen van dit artikel alsnog uitverkocht raken. Kijk in dat geval op TicketSwap of je kaarten van iemand kunt overnemen.