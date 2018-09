Dit is er te doen tijdens Film by the Sea in Vlissingen

Openingsgala: Becoming Astrid

Het filmfestival in Vlissingen wordt feestelijk geopend met de première van de speelfilm Becoming Astrid, over de Zweedse kinderschrijfster Astrid Lindgren. Na de première zal de gala-avond vervolgd worden met hapjes en drankjes. Geïnteresseerden kunnen een kaartje koopje voor de première. De dresscode is black tie.

Waar: CineCity Vlissingen

Wanneer: vrijdag 7 september om 19.00 uur

Ticketprijs: 35 euro

FilmBoekenbal

Op de tweede dag van het filmfestival wordt een oude traditie in een nieuw jasje gehesen: het filmfestival organiseert een heus boekenbal. Tijdens de litairaire avond is het hoofdthema VARIÉTÉ. Tijdens de avond voorzien Saskia Noort, Georgina Verbaan en Stella Bergsma het publiek van een 'hittezoekende drietrapsraket van tekst, seks en rock ‘n’ roll'.

Waar: CineCity Vlissingen

Wanneer: zaterdag 8 september om 21.30 uur

Ticketprijs: 35 euro

Awarduitreiking met filmklassieker: Una Gionata Particolare

Op zondag waant het filmfestival zich in Italiaanse sferen tijdens de uitreiking van de Film by the Sea Grand Acting Award, die in ontvangst wordt genomen door de 83-jarige Italiaanse actrice Sophia Loren. Na de uitreiking wordt de filmklassieker Una Giornata Particolare vertoond, waar Loren de hoofdrol in speelt. Vervolgens wordt de avond afgesloten met een hapje en een drankje.

Waar: CineCity

Wanneer: zondag 9 september om 18.30 uur

Ticketprijs: gratis

Nazomergasten: Leo Hannewijk

Net als vorig jaar is ook dit jaar het praatprogramma Nazomergasten te zien. Schrijver Adriaan van Dis interviewt Leo Hannewijk, die onlangs zijn vertrek heeft aangekondigd als directeur van het filmfestival. Hannewijk zal met Van Dis terugblikken om de hoogte- en dieptepunten van twintig jaar Film by the Sea. Tijdens het gesprek zal hij onder andere antwoord geven op de vraag wat hij hierna gaat doen.

Waar: CineCity Vlissingen

Wanneer: dinsdag 11 september om 19.00 uur

Ticketprijs: 11 euro (of 7 euro voor vrienden)

Kinder FilmBoekenbal

Niet alleen volwassenen kunnen naar het filmboekenbal, ook voor kinderen is er een speciaal programma samengesteld. Kinderen van 8 tot 10 jaar kunnen zich verzamelen in de bibliotheek van CineCity, waar de burgemeester van Vlissingen de jonge gasten ontvangt. Vervolgens wordt er gekeken naar de film 'Mijn naam is Courgette'. Na de voorstelling kunnen de kinderen kennis maken met de kinderboekenschrijvers en illustratoren. De dag wordt afgesloten met een kinderdisco in de Spiegeltent.

Waar: CineCity

Wanneer: woensdag 12 september om 14.30 uur

Ticketprijs: 7,50 euro

Film at the Sea vindt plaats van 7 tot en met 16 september in Vlissingen. Het hele programma is hier terug te vinden.