'De grootste mannen laten tranen lopen tijdens Bloemencorso Zundert'

Corne Backx is voorzitter van de Zundertse buurtschap Veldstraat en leeft voor het bloemencorso. "Ik stop er jaarlijks wel duizend uur in, bijna twintig uur per week. Het is een passie die mijn leven over heeft genomen."

Hij is verslaafd geworden aan de gemoedelijke, gelijkwaardige sfeer die er rond het evenement hangt. "Het moment dat de wagen voor het eerst de tent uit komt rijden is goud waard. Dan zie je bij de grootste mannen de tranen over de wangen biggelen."

Werken aan praalwagen zorgt voor verbondenheid

Het samen aan een wagen werken zorgt voor veel plezier en saamhorigheid, zegt ook dorpsgenoot en fotograaf Charles van Campenhout. "Je laat daarmee zien dat je klaarstaat voor je buren en voor het buurtschap. Bovendien is het geweldig om met zijn allen iets vanaf de grond op te bouwen."

Backx herkent zich in het door Van Campenhout geschetste beeld. "De buurtschappen worden een soort van familie. We zijn echt verbonden. Om die reden zou ik ook nooit kunnen verhuizen uit Zundert."

Wedstrijdelement heeft het bloemencorso groot gemaakt

In Zundert en ook in bijvoorbeeld Winterswijk, Vollenhove, Eelde, Lichtenvoorde en Valkenswaard strijden 'buurtschappen' (elk dorp is opgesplitst in meerdere buurtschappen) jaarlijks voor de winst tijdens het bloemencorso.

Dat wedstrijdelement heeft het bloemencorso groot gemaakt, denkt Van Campenhout. "Zonder wedstrijdelement waren de praalwagens nooit zó imposant geworden. Elke buurtschap wil met de eer strijken en een jaar lang de winnaar van het dorp zijn."

Harde kern stopt elk vrij uur in de praalwagen

In januari kozen de meeste buurtschappen al een ontwerp voor de praalwagen. "Vanaf dat moment stoppen de diehards er al hun energie in. Zij staan er 24 uur per dag voor klaar", weet Van Campenhout. "Wanneer het mei, juni is, dan begint het bij meer mensen te kriebelen en wordt de groep steeds groter."

De wagens worden geheel met de hand gemaakt en zijn imposant in zowel omvang als schoonheid. Tijdens de optocht in Zundert heeft 90 procent bewegende delen in het ontwerp verwerkt. Thema's zijn onder meer het kappen van regenwouden en de vervuiling van de zee door plastic.

Buurtbewoners die niet meehelpen aan het bouwen van de praalwagen vallen buiten de boot, bekent Van Campenhout. "Het is niet zo dat het vreemden zijn, maar het wordt in onze gemeente niet gewaardeerd als je niet de handen uit de mouwen wilt steken en geen zin hebt om bij te dragen."

Alles moet wijken voor grootschalig evenement

Wegens de recordverkoop van tribuneplaatsen was de organisatie van het bloemencorso in Zundert genoodzaakt een extra tribune bij te plaatsen. "Alles in Zundert staat in het teken van het bloemencorso", zegt burgemeester Leny Poppe-de Looff daarover.

"Lantaarnpalen en bankjes zijn verplaatst. Bomen worden hier ook niet geplant, maar in mobiele bakken geplaatst, zodat ze weggereden kunnen worden voor de optocht."

"Alles moet wijken", beaamt Van Campenhout. "Veel mensen hebben vrij gevraagd van werk om aan de wagen te kunnen werken."

De aanvang van de optocht is op zondag 2 september om 13.30 uur. Om 14.00 uur is de eerste doorkomst langs de Markt.

Wat vind jij van het bloemencorso? En wat is de mooiste praalwagen die je ooit hebt gezien? Laat het weten door een reactie achter te laten.