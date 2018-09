Mensen willen zich niet ergeren op vakantie, maar dat gebeurt toch

Het merendeel van de mensen (64 procent) probeert zich heel bewust niet te ergeren op vakantie. Tevergeefs, want de meeste mensen krijgen het niet voor elkaar. Uit onderzoek van NU.nl in samenwerking met hettestpanel.nl blijkt dat 62 procent zich toch ergens aan stoort op vakantie.

Volgens Jeroen Nawijn, toerisme-onderzoeker bij Breda University of Applied Sciences, is dat niet wonderlijk. "Wat mensen willen en doen, zijn vaak twee verschillende dingen. Denk maar eens aan voornemens voor het nieuwe jaar, die komen vaak ook niet uit."

We ergeren ons niet kapot

Slechts 6 procent van de ondervraagden zegt zich tijdens de zomer nergens aan gestoord te hebben. Maar het is ook weer niet zo dat iedereen zich kapot ergert tijdens de zomermaanden. De grootste groep, 49 procent, zegt zich vaker niet dan wel te ergeren.

Nawijn denkt niet dat mensen zich tijdens een vakantie meer ergeren dan normaal. "Ze hebben juist tijdens een vakantie een grotere mate van keuzevrijheid dan ze in het dagelijks leven ervaren."

Hij stelt dat ergernissen juist makkelijker voorkomen kunnen worden. "We zien in studies bijvoorbeeld dat negatieve emoties vrij laag zijn tijdens een gemiddelde vakantie." Met dat ergeren valt het volgens de onderzoeker dus best mee.

Achtergelaten rommel en geluidsoverlast

De grootste ergernis is achtergelaten rommel van anderen (53 procent), opgevolgd door muziek- en geluidsoverlast laat op de avond (45 procent). Ook rokende mensen op terrassen (28 procent) worden vaak als storend ervaren.

Volgens Nawijn is de mate van ergernis sterk afhankelijk van het type vakantie. "Tijdens een stedentrip zijn deze ergernissen vrijwel onvermijdelijk. Ik stel me voor dat het bij een vakantie op een cruiseschip of een resort, waar men continu verblijft, makkelijker te regelen is."

'Nieuwe' ergernissen: drone en selfie

Een opvallende ergernis van deze tijd, is de drone. Bijna een vijfde (19 procent) van de vakantievierders die na een lange wandeling van een prachtig uitzicht genieten, vinden medeavonturiers die hun drone ineens tevoorschijn halen vervelend.

"Ben je op een plek ver buiten de stad in de natuur, komt er ineens zo'n zoemend apparaat boven je hoofd vliegen", zegt een deelnemer van NUpanel. Ook het nemen van selfies wordt aangestipt als 'irritant' gedrag.

Nawijn begrijpt die ergernissen, die typerend zijn voor de tijd waarin we leven, goed. "Drones kunnen geluidsoverlast geven, makers van selfies kunnen het uitzicht verstoren. Vooral in drukke musea is dat irritant."

Vervelende landgenoten

Ook wespen, vieze toiletten en andere Nederlanders worden als ergernis genoemd. Die laatste is een veel voorkomende klacht tijdens de vakantie. 21 procent stoort zich aan asociaal gedrag van landgenoten.

"Het is lastig te zeggen waardoor dat komt", zegt Nawijn. "Misschien omdat we ons met andere landgenoten identificeren? Of omdat we ze beter verstaan?" Hij vult aan dat we van anderen misschien meer accepteren, omdat we storend gedrag aan cultuurverschillen kunnen wijten.

Ook zegt de onderzoeker dat er geen aanwijzingen zijn dat Nederlanders zich meer ergeren dan mensen van andere nationaliteiten. "Het lijkt er eerder op dat wij ons minder ergeren dan anderen."

Het begint bij verwachtingen

Wat voor een type vakantie je viert en waar je bent, heeft invloed op de irritaties die mogelijk kunnen ontstaan. "Als je verblijft in een vijf sterren hotel, dan ga je ervan uit dat alles goed geregeld is." Nawijn maakt de vergelijking met een hostel in Bangkok. "Daar verwacht je herrie en rotzooi."

Hij benadrukt dat het allemaal te maken heeft met verwachtingen. "Gelukkig lijken de meeste mensen goed te weten wat ze kunnen verwachten op basis van eerdere ervaringen, reviews en mond-op-mondreclame."

Ook voorbereidingen zijn belangrijk

Ook goede voorbereidingen kunnen ergernissen voorkomen. "Als je je vooraf beter verdiept in de vakantiebestemming en de lokale cultuur, dan kan dat ergernissen voorkomen." Daarnaast is mindfulness tegenwoordig een populaire methode om gedachten los te laten. "Daar is ook steeds meer aandacht voor tijdens vakanties."

Vertraging en rijgedrag

Niet alleen tijdens de vakantie ergeren Nederlanders zich groen en geel, ook de reis naar de bestemming zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen en diepe zuchten. Vertraging (30 procent) en het rijgedrag van anderen (24 procent) zorgen voor de meeste irritaties.

Markus van Tol van ANWB reageert: "De voornaamste ergernissen op de weg zijn agressief rijden, bumperkleven en onnodig links rijden." Hij denkt dat de ergernissen in de zomer daar niet veel van af zullen wijken. Volgens Van Tol zijn ook lange files op de Autoroute du soleil in Frankrijk en bijvoorbeeld de Gotthardtunnel in Zwitserland onvermijdelijk, maar wel irritant.

Nawijn sluit af met een hoopvolle mededeling: "Ook al ergeren Nederlanders zich op vakantie, uit onderzoek blijkt dat we ons tijdens de vakantie beter voelen dan in het dagelijks leven."

Samen met hettestpanel.nl deed NU.nl onderzoek naar ergernissen op vakantie. Ruim tweeduizend NU.nl-gebruikers deden mee aan het onderzoek dat op 24-27 augustus afgenomen werd.

