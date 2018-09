Waarom buiten naar de film gaan een trend is

Toeschouwerspsycholoog Gerwin van der Pol van de Universiteit van Amsterdam ziet verschillende redenen voor de populariteit van buitenbioscopen. "Het product film is steeds individueler geworden, want iedereen kan zelf films kijken, op wat voor scherm dan ook. Maar mensen zijn sociale dieren, iets in een groep beleven is belangrijk. Ik denk dat dit de toename van buitenbioscopen verklaart."

De organisatie van filmfestival Pluk de Nacht, dat net heeft plaatsgevonden in Amsterdam en Utrecht, herkent dat. Het festival is met zo’n 25.000 bezoekers dit jaar een van de groten.

Groepsgevoel en napraten

"Bij ons gaat het om het groepsgevoel en het napraten", aldus organisator Jurriaan Esmeijer. "Daarom zoeken we films die prikkelen tot gesprek. Ook organiseren we een borrel of een feestje na de film. Daarnaast bouwen we er een festivalsfeer omheen. Zo wordt het een collectieve beleving."

En het heeft te maken met het type film dat getoond wordt: bij Pluk de Nacht draait het om bijzondere films die je in principe niet in de bioscoop tegenkomt. "We draaien films die net buiten genres in de bioscoop vallen en films van jonge makers. En ook kwalitatief goede films. Maar niet per se te kunstzinnig hoor."

'Er is een relaxte sfeer'

"Ik ga al jarenlang naar openluchtbioscopen, het is een heel gezellige zomeractiviteit", aldus Coco Korse (28) uit Utrecht. "Dit jaar ben ik bij Natlab in Eindhoven geweest en bij Pluk de Nacht in Utrecht. Ik ben graag buiten in de zomer en een film kijken is ontspannen. Ook vind ik het leuk dat ik films zie waar ik normaal nooit heen zou gaan, bijvoorbeeld een zwart-witfilm over een vampier."

"De sfeer is vaak super buiten", beaamt van der Pol. "Ook spelen er vaak feelgoodfilms: films die visueel mooi zijn, een prettig verhaal hebben en wat dieper gaan dan de gemiddelde film. Dit zorgt voor een alom prettige ervaring."

Vanuit de auto naar een film kijken

Dan is er de niet zoveel voorkomende drive-inbios, volgens Drive-in Cinema Apeldoorn 'de vorm die tussen de gewone bioscoop en de buitenbioscoop valt'.

"De bioscoop is een openbare ruimte en thuis zitten kan ook saai zijn voor sommigen. De drive-in is een combinatie, je zit privé in je eigen auto en bent toch met een groep," zegt Ludo Haveman van Drive-in Cinema Apeldoorn.

Zo'n 120 auto's kunnen eind september parkeren voor het witte doek, in het bos. Haveman: "Het is iets anders dan anders, dat trekt aan. De beleving is vaak belangrijker dan de film zelf. En als het regent zit je droog."

Volgens Van der Pol is de drive-in minder populair dan de reguliere buitenbioscoop, omdat het niet zoveel anders is dan binnen een film kijken. "Een drive-in is weer privé. Je hebt geen contact met de mensen om je heen. Ik weet ook niet zo zeker of het relaxed zit. Maar ik heb het nog nooit gedaan, ik ben eigenlijk wel benieuwd."

Film kijken onder de sterrenhemel

De buitenbioscoop is ontstaan in het kader van vernieuwing, aldus van der Pol. "De filmindustrie moet het hebben van veranderingen. Het product film is er, maar gewoon naar de film gaan kan vervelen."

Dat is ook precies hoe filmketen Pathé het ziet. "Verandering zit in ons DNA en doen we al sinds 1896", aldus Frederique Josemans van Pathé.

In het kader van vernieuwing en filmbeleving heeft Pathe in Utrecht een 'Rooftop Cinema' boven op het dak. "Buiten film kijken is iets nieuws. Binnen is het individueler, donkerder en minder bijzonder, omdat je altijd op die manier al film kijkt. Onder de sterrenhemel met je liefje romantisch wegdromen bij een romantische komedie of samen griezelen bij een spannende thriller. Het is een nieuwe, andere ervaring die je met elkaar kunt beleven."

Korse gaat ook regelmatig naar de bioscoop binnen, maar in de zomer wat minder, alleen als er echt een film komt die ze leuk vindt. "Binnen wil je vooral niemand storen. Buiten ga je wel een gesprekje aan met iemand en is er een relaxte sfeer."

Te mooi weer om binnen te zitten

Dat strookt met de uitkomsten van onderzoek naar bioscoopbezoeken in de zomer, dat NUpanel deed onder NU.nl-gebruikers: van de 11 procent die wel eens naar een buitenbioscoop gaat, doet drie kwart dit omdat het een beleving is en 57 procent omdat het weer te mooi is om binnen te zitten.

Een film thuis kijken, is dat niet relaxed? "Ja, maar als je gewoon thuis kijkt, breekt het je niet los uit je normale ritme, uit je dag", zegt van der Pol. Dat maakt naar een film gaan tot een uitje, het is iets bijzonders en je moet er moeite voor doen. Dan wil je ook dat je er iets voor terugkrijgt en dat het beter en bijzonderder is dan thuis. Daar zet een bioscoop weer op in."

De komende weken wordt er nog een aantal buiten bioscoopavonden georganiseerd. Een overzicht:

Zomerdak Waar: Nemo, Amsterdam

Wanneer: 31 augustus, 1 en 2 september

Films: Wall-E, RoboCop, De Wilde Stad

Meer informatie

Openluchtbioscoop Eemplein Waar: Eemplein, Amersfoort

Wanneer: 1 september

Film: The Greatest Showman

Meer informatie

Openluchtfilm bij Vroeg Waar: Vroeg, Bunnik

Wanneer: 1 september

Film: The Big Sick

Meer informatie

Films with a View Pllek, Amsterdam

Wanneer: 4, 11, 18 en 25 september 4, 11, 18 en 25 september

Films: The Big Lebowski, The Florida Project, Wiener-Dog, Straight Story The Big Lebowski, The Florida Project, Wiener-Dog, Straight Story

Meer informatie

Film aan het water Waar: Haarlem

Wanneer: 6 september 6 september

Film: The Square

Meer informatie

Drive in Cinema Apeldoorn Waar: Apeldoorn

Wanneer: 28 en 29 september

Films: Pieter Konijn, Soof2, Dirty Grandpa, Reservoir Dogs

Meer informatie

