Wie dol is op katten en koffie kan naar een kattencafé. In deze gelegenheden kunnen gasten koffie drinken terwijl er een kat op schoot kruipt, of gewoon de katten komen aaien. Een overzicht van kattencafés in Nederland.

Kattencafé Op z'n Kop - Groningen

Bezoekers van Op z'n Kop kunnen tussen tien asielkatten terecht voor een high tea, een high coffee of vegan high tea. Wie even helemaal tot rust wil komen kan zich aanmelden voor de maandelijkse kattenyoga onder leiding van een yoga-instructeur. Ook organiseert het katvriendelijke café maandelijks een filmavond.

Waar: Oude Ebbingestraat 57, Groningen

Entree: toegang gratis

Meer informatie

KatDeau - Hengelo

KatDeau is niet zomaar een kattencafé; het is ook een cadeauwinkel en het 'kattenpersoneel' bestaat uitsluitend uit sphynxkatten. De vijf naaktkatten zijn ieder vernoemd naar een soort noot, zijn van nature heel sociaal en kruipen graag op schoot. Ideaal voor wie allergisch is voor kattenharen.

Waar: Anninksweg 31, Hengelo

Entree: toegang gratis voor 2 uur bezoek

Meer informatie

Mispoes - Den Bosch

Het eerste kattencafé van Noord-Brabant is gevestigd in Den Bosch. Daar wonen acht katten in Café Mispoes. Gasten kunnen naast katten knuffelen ook voor andere activiteiten in het café terecht. Zo is er elke maand een filmavond, een ouderwetse spelletjesavond en een haak- en breimiddag. Niet alleen koffie is er verkrijgbaar, ook zijn er verschillende kattenproducten te koop.

Waar: Orthenstraat 31, Den Bosch

Entree: 3 euro voor 2 uur bezoek

Meer informatie

Kattencafé Kopjes - Amsterdam

Het eerste kattencafé van Nederland is te vinden in Amsterdam. Kattencafé Kopjes huist acht katten, samengesteld door twee asielen in Amsterdam. Wie op zoek is naar een kattenfan als levenspartner, is hier aan het juiste adres. Het café organiseert speciale speeddateavonden voor alleenstaande kattenliefhebbers.

Waar: Marco Polostraat 211, Amsterdam

Entree: 3 euro voor 2 uur bezoek

Meer informatie

Pebbles - Rotterdam

Kattencafé Pebbles is het thuis van acht asielkatten. Het café heeft klimbomen en andere kattenslaapplaatsen waar de dieren graag gebruik van maken. Het kattencafé is vernoemd naar een van de drie katten van de initiatiefnemer Freddy Haumann. Bezoekers kunnen terecht voor kopje koffie, lunch of high tea.

Waar: Hoogstraat 30A, Rotterdam

Entree: 3,50 euro voor 2 uur bezoek

Meer informatie

Poeslief - Groningen

Tien katjes zijn er te vinden in het Groningse kattencafé Poeslief, waaronder vier kittens. Maandelijks kunnen katfanaten bij het café terecht voor kattenbingo, pizzafeestjes, filmavonden en workshops zoals de workshop kattenkruiden tekenen. Het limiet voor de duur van een bezoek aan het kattenkoffiehuis is eigenlijk twee uur, maar als het rustig is mogen kattenliefhebbers zo lang blijven als ze willen.

Waar: Nieuweweg 14, Groningen

Kattenbelasting: gratis

Meer informatie

Kat en Schotel - Goes

Het enige kattencafé van Zeeland is te vinden in Goes, waar acht katten het café bewonen. De prijs van entree hangt af van je bezoek. Geen consumptie? Dan wordt er 3,50 euro gevraagd. Wel een kopje koffie, of zelfs twee? Dan wordt het goedkoper. De zaak is vrij klein en biedt ruimte voor twintig personen, dus reserveren wordt aanbevolen.

Waar: Oostsingel 36, Goes

Entree: vanaf 2,50 euro voor 2 uur bezoek

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete kattencafé? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.