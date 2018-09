Zo haal je alles uit het laatste officiële vakantieweekend

Nachtkijkers Filmfestival - Heeg (Friesland)

Filmliefhebbers genieten een weekend lang van films kijken in de openlucht op Watersportcamping in Heeg. Drie dagen, twee bioscoopschermen, een vol programma met films en optredens, een strandje, barbecue en de Friese natuur: dat zijn de ingrediënten. Andere activiteiten zijn gesprekken met filmmakers, workshops, een filmquiz en dansen op livemuziek.

Wanneer: 31 augustus tot 2 september

Waar: De Burd 25a, Heeg

Prijs: 70 euro (weekendticket), 15 euro voor een avondticket

Meer informatie

Glemmer Beach - Lemmer

Een festival voor jong en oud aan het strand, dat is Glemmer Beach. Met onder andere optredens van BLØF, Racoon, Kensington, André Hazes, Waylon en Ronnie Flex & Deuxperience. Voor de kinderen is er op zondag een speciale Kids Glemmer All Family editie, een groots opgezet doe-, speel- en muziekfestival voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Wanneer: 30 augustus tot 1 september

Waar: Plattedijk 1, Lemmer

Prijs: vanaf 29,50 euro

Meer informatie

De Parade - Amsterdam

Alleen dit weekend staat theaterfestival De Parade nog in het Amsterdamse Martin Luther Kingpark. Verwacht een sfeervolle setting vol theater, muziek, dans en bijzondere horeca. Met natuurlijk de bekende zweefmolen als middelpunt, theatertenten en artiesten die de bezoekers verleiden om naar hun bijzondere voorstellingen te komen.

Wanneer: 31 augustus tot 2 september

Waar: Martin Luther Kingpark, Amsterdam

Prijs: Kinderen tot 18 jaar gratis, volwassenen 7,50 euro

Meer informatie

Noorderzon - Groningen

Bezoekers kunnen nog even genieten van podiumkunsten en livemuziek tijdens de laatste drie dagen van dit kunstenfestival. Met werk van (inter)nationale grootheden, oude bekende en jonge makers. In de programmering draait het niet om grote namen, maar om makers die theater, dans en muziek combineren met film, virtual reality, kunst en hoorspel.

Wanneer: 31 augustus tot 2 september

Waar: Noorderplantsoen, Groningen

Prijs: gratis, behalve voor bepaalde voorstellingen

Meer informatie

Festival Oude Muziek - Utrecht

Dit muziekfestival is de grootste in zijn soort ter wereld. Tijdens dit evenement in de binnenstad van Utrecht vinden er 225 concerten en andere activiteiten plaats, zoals lezingen, de Oude Muziek Markt en een symposium. Het festival, met als thema het bourgondische leven, loopt dit weekend ten einde. Er zijn nog tientallen gratis concerten te zien, maar ook betaalde concerten vanaf zeven euro.

Wanneer: 31 augustus tot 2 september

Waar: diverse locaties

Prijs: gratis of vanaf 7 euro

Meer informatie

Theaterloodsfestival - Radio Kootwijk

Met dit festival wordt de start van het nieuwe seizoen in De Theaterloods ingeluid. Met een dag vol theater, muziek, beeldende kunst, optredens, installaties, wandelingen, wetenschappers en culinaire verwennerijen in en rondom De Theaterloods. Doe bijvoorbeeld mee met een 'silent wandeling', luister naar verhalen in de Nachtclub voor Overdag of steek je hoofd tussen de Mentale Oplaadpaal.

Wanneer: 2 september van 10.00 tot 22.00 uur

Waar: Radioweg 1G, Radio Kootwijk

Prijs: 29,50 euro

Meer informatie

Bosfair - Doorn

De Bosfair, een festival rondom lifestyle, brocante en eten, is inmiddels een begrip in Midden Nederland. Er staan kraampjes met ouderwets Franse en Engelse brocante, afgewisseld met moderne lifestyle producten. Ook is er een groot terras met een aantal foodtrucks aanwezig. Aan de kleintjes is gedacht: ze kunnen geschminkt worden, een ponyritje maken of een workshop volgen.

Wanneer: 1 september van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: Leersumsestraatweg 9, Doorn

Prijs: kinderen tot 12 jaar gratis, vanaf 13 jaar 3 euro

Meer informatie

Bloemencorso - Eelde

Tijdens deze bloemencorso met dahlia’s komen bijzonder versierde praalwagens en geschminkte figuranten langs door de straten van Eelde. De stoet wordt begeleid door showbands, muziekgroepen en straattheater. Bezoekers kunnen zich verder vermaken op de grote corsofair of dansen op muziek van dweilorkesten en andere artiesten. Voor kinderen zijn er speciale attracties.

Wanneer: 1 en 2 september

Waar: centrum van Eelde

Prijs: 3,50 euro

Meer informatie

Poppen in het park - Amersfoort

Tijdens dit poppentheaterfestival kunnen kinderen een weekend lang genieten van verschillende professionele poppentheaters en andere activiteiten. Met een verscheidenheid aan poppen- en marionetten met zowel voorstellingen uit de oude doos als hedendaags poppenspel. Kapotte poppen of knuffels kunnen worden gerepareerd door de aanwezige 'poppendokters'.

Wanneer: 1 en 2 september van 11.00 tot 16.30 uur

Waar: Heiligenbergerweg 113, Amersfoort

Prijs: kinderen 3 euro, volwassenen 4,50 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.