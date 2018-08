Weekend in Groningen: Noorderzon en Ballon Fiësta Meerstad

Noorderzon

In het Noorderplantsoen kun je dit weekend nog net het staartje van Noorderzon meepakken. Ook zonder een van de vele voorstellingen te bezoeken is het goed toeven op dit festival. Als het theaterprogramma is afgelopen, komt Het Dok tot leven. Elke dag om 22.30 uur wordt de Noorderzon-dag afgesloten met een gratis toegankelijk concert op dit opvallende podium boven de vijver. Op vrijdag speelt het Franse duo Agar Agar en zaterdag is het de Amsterdamse band EUT die het podium beklimt.

Wanneer: nog tot en met zondag

Waar: Noorderplantsoen

Prijs: Gratis

Meer informatie

Ballon Fiësta Meerstad

In het luchtruim boven Meerstad is vrijdag en zaterdag een bont spektakel te zien tijdens de Ballon Fiësta Meerstad. Tientallen heteluchtballonnen gaan die dagen de lucht in, waaronder ook veel bijzondere exemplaren. Primeurs tijdens deze editie zijn hond Rocky en stripfiguren Calimero en zijn vriendinnetje Priscilla. De absolute eyecatcher van deze negende editie is 'De Motor', die met een omvang van maar liefst 38 meter hoog en 44 meter breed de grootste ballon is van Europa.

Wanneer: vrijdag en zaterdag

Waar: Meerstad

Prijs: gratis

Meer informatie

Vlooienmarkt

De Vismarkt in Groningen wordt zondag 2 september omgetoverd tot een grote vlooienmarkt. Vintage, oude boeken, speelgoed, kleding en veel meer spullen worden verkocht. De echte snuffelaar weet altijd wel met iets moois thuis te komen.

Wanneer: zondag

Waar: Vismarkt

Prijs: Gratis

Meer informatie

NoorderZondag

Als de laatste dag van Noorderzon aanbreekt, betekent dat tegelijkertijd het begin van het nieuwe culturele seizoen. Verschillende culturele organisaties en groepen presenteren op deze laatste zondag van het festival hun aanbod voor het nieuwe culturele jaar. Struin dus nog even lekker over de gezellige culturele markt en win informatie in bij alle kraampjes, laat je talenten zien tijdens een van de verschillende workshops of geniet van live optredens en muziek verspreid door het plantsoen.