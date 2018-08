Deze films draaien vanaf nu in de bioscoop

BlacKkKlansman - actie

BlacKkKlansman vertelt het waargebeurde verhaal van Ron Stallworth, de eerste Afro-Amerikaanse agent die de Ku Klux Klan wist te infiltreren. Hij schakelt de hulp in van zijn partner Flip Zimmerman, die voor hem undercover gaat. Samen proberen ze de plannen van de KKK om de macht in de stad over te nemen te dwarsbomen.

Genre: actie, drama

Regisseur: Spike Lee

Cast: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier

Kijkwijzer: 12+

Alpha - actie

Aan het eind van de laatste ijstijd raakt een jongen gewond tijdens zijn eerste jacht. Hij wordt door zijn stam voor dood achtergelaten en realiseert zich wanneer hij wakkert wordt dat hij er alleen voor staat. In zijn strijd tot overleven ontmoet hij een wolf die zijn roedel is kwijtgeraakt, en het onwaarschijnlijke paar ontwikkelt een vertrouwensband.

Genre: actie, drama, thriller

Regisseur: Albert Hughes

Cast: kodi Smit-Mcphee, Jóhannes Haukur Jóhannesson

Kijkwijzer: 12+

Looking Glass - thriller

Ray en zijn vrouw kopen een oud motel in de woestijn. Wanneer Ray ontdekt dat hij via verborgen dubbelzijdige spiegels in de kamers van de hotelgasten kan kijken, is hij getuige van een moord. Ray belandt midden in het moordonderzoek en probeert het geheim van zijn hotel en de vreemde gasten te behouden.

Genre: thriller

Regisseur: Tim Hunter

Cast: Nicholas Cage

Kijkwijzer: 16+

A Casa Tutti Bene - drama

Albo en Pietro vieren hun vijftigjarig huwelijk met hun familie op het eiland Ischia. Wanneer de boot, het enige vervoer van het eiland, door slecht weer niet meer afvaart, is de grote familie noodgedwongen twee nachten met elkaar door te brengen. Dit brengt oude problemen, geheimen en andere spanningen naar boven.

Genre: drama, komedie

Regisseur: Gabriele Muccino

Cast: Stefano Accorsi, Elena Cucci, Tea Falco

Kijkwijzer: 6+

Woodshock - thriller

De 35-jarige Theresa helpt haar moeder heen te gaan door haar een sterke drug toe te dienen. Wanneer Theresa haar moeder verloren is, kan ze het verlies niet verwerken. Om haar angsten te bestrijden, probeert ze een krachtige en op cannabis gebaseerde drug. De drug verergert haar gedachten echter en ze belandt in een hypnotische ontdekkingstocht door haar eigen paranoia.

Genre: thriller

Regisseur: Kate Mulleavy, Laura Mulleavy

Cast: Kirsten Dunst, Pilou Asbaek, Joe Cole

Kijkwijzer: 12+

My Big Gay Wedding - comedy

Antonio en Paolo wonen samen in Berlijn, ver weg van hun familie in Italië. Wanneer Paolo Antonio ten huwelijk vraagt, wil hij Antonio's familie ontmoeten en in zijn geboortedorp trouwen. Daarvoor moet Antonio eerst nog uit de kast komen bij zijn ouders, die verschillend reageren. Moeder wil een groots huwelijk organiseren, maar vader blijkt niet zo tolerant als hij zou willen zijn.

Genre: komedie

Regisseur: Alessandro Genovesi

Cast: Diego Abatantuono, Salvatore Esposito, Monica Guerritore

Kijkwijzer: 12+

3 Faces - drama

Een Iraanse actrice ontvangt een verontrustende video van een jong meisje dat om haar hulp vraagt om aan haar conservatieve familie te ontsnappen. Samen met haar regisseur Jafar Panahi, die in deze film zichzelf speelt, rijdt ze naar het dorp van het meisje om haar te vinden en te helpen.

Genre: drama

Regisseur: Jafar Panahi

Cast: Jafar Panahi, Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei

Kijkwijzer: 12+

Bovenstaande films draaien vanaf 30 augustus in de Nederlandse bioscopen, bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.