Bijzondere sprekers: Obama en Dalai Lama geven lezing in Nederland

Frida Kahlo: Making Her Self Up - Rotterdam

Zware wenkbrauwen, bonte kleren en opgebonden vlechten: het omschrijft het welbekende beeld van de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo (1907-1954). Tot heden is haar iconische werk en garderobe een inspiratie voor velen. Docent Karin Haanappel, bekend van de collegereeks Herstory of Art, behandelt het leven, werk en de nalatenschap van de Mexicaanse feminist en design-muze.

Waar: Waalse Kerk, Rotterdam

Wanneer: 31 augustus, 10.30 uur tot 16.15 uur

Prijs: 69 euro

René Appel - Hengelo

In de Week van de Alfabetisering geeft thrillerauteur en voormalig hoogleraar René Appel een gratis lezing rondom literatuur en Nederlands als tweede taal. Deze avond vertelt hij over zijn eigen thrillers, maar ook over zijn eigen ervaringen met het verwerven van een tweede taal. Bezoekers van de lezing krijgen een exemplaar van zijn thriller Hittegolf.

Waar: Bibliotheek Hengelo, Hengelo

Wanneer: 4 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: Toegang gratis

Olaf Boswijk: This Must Be The Pace - Amsterdam

Olaf Boswijk is de oprichter van Amsterdamse nachtclub Trouw en hielp bij het ontstaan van opvolger De School. Na een drie jaar lange reis van Canada tot Argentinië is Boswijk terug in Amsterdam en heeft hij een nieuw doel: een residentie scheppen waar kunstenaars en wetenschappers samen tot verandering kunnen komen. Een lezing over klimaatverandering, natuur en wetenschap.

Waar: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Wanneer: 11 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: toegang gratis

Artis: Papegaaienveren te koop - Amsterdam

In de jaren tachtig zou de blauwkeelara zijn uitgestorven vanwege de handel in herkenbare veren van de papegaaiensoort. In 1992 werd de soort herontdekt in Bolivia en vandaag de dag leven er nog zo'n driehonderd ara's in het wild. Ecoloog Tjalle Boorsma beschermt deze vogels en vertelt in zijn lezing over de zeldzame papegaai. Douanier Dick Mol praat aansluitend over de dieren die hij aantreft in de koffers van smokkelaars op Schiphol.

Waar: Artis, Amsterdam

Wanneer: 13 september, aanvang 19.30 uur

Prijs: 15 euro

Dalai Lama: Waarom mededogen essentieel is - Rotterdam

Bij compassie of mededogen wordt vaak gedacht aan nobelheid of altruïsme. Maar volgens de Dalai Lama is compassie een levenshouding die niet alleen goed doet voor iemand in nood, maar ook voor degene die compassie voelt. Op zondag 16 en maandag 17 september is het mogelijk een lezing bij te wonen van de geestelijke leider in Ahoy Rotterdam.

Waar: Ahoy Rotterdam, Rotterdam

Wanneer: 16 en 17 september, aanvang 9.30 uur

Prijs: Vanaf 25 euro

Kinderlezing: Hoe kan ik 1 miljoen winnen? - Amsterdam

Iedereen wil wel 1 miljoen winnen, maar hoe groot is de kans dat jij die ene persoon uit duizenden bent die de hoofdprijs wint? Wiskundige Michel Mandjes vertelt over de kansen om te winnen en hoe je je kans technisch gezien zou kunnen vergroten om die felbegeerde miljoen euro te winnen.

Waar: NEMO, Amsterdam

Wanneer: 16 september, aanvang 13.00 uur

Prijs: 5 euro

Nacht van de Dictatuur - Utrecht

Op vrijdag 14 september staat het begrip dictatuur in al haar verschijningsvormen centraal. Gastdocent Jamie Bartlett vertelt over de gevolgen van technologische revolutie op democratie en professor Marlies Glasius bespreekt of het anno 2018 lastiger is controle uit te oefenen op burgers dan twintig jaar geleden.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 14 september, aanvang 20.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Lezing Hoogtepunten Mauritshuis - Den Haag

In het Maurtishuis hangen verschillende bekende kunstwerken. De Anatomische les van Rembrandt, Het Puttertje van Carel Fabritius en het Meisje met de Parel van Vermeer zijn verschillende hoogtepunten uit de collectie van het Haagse museum. In zijn lezing Hoogtepunten Maurtishuis vertelt historicus Lucas Knitel over deze publiekslievelingen.

Waar: Mauritshuis, Den Haag

Wanneer: 22 september, aanvang 14.00 uur

Prijs: 5 euro

Obama: Forward Thinking Leadership - Amsterdam

Als afsluiting van de seminar Forward Thinking Leadership komt Barack Obama naar Nederland om een lezing te geven over leiderschap. Hij deelt zijn inzichten en ervaringen van zijn tijd als president van Amerika en zal ook vragen uit het publiek beantwoorden. Wie de lezing wil bijwonen, moet diep in de buidel tasten: kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 995 euro.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 28 september, aanvang 10.30 uur

Prijs: 995 euro

