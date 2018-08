De laatste festivals van het seizoen: hier kun je nog volop feesten

Dream Village Festival - Breda

Drie dagen lang kunnen liefhebbers van hardstyle hier naar hartenlust losgaan bij zeven verschillende stages. Op het festivalterrein aan de Lage Aard in Bavel/Breda staan hier dj's als Orphan, Clayton Cash, Paul Elstak, Ceazar, Benny Rodriguez, Andy the Core en Sci-Fi.

Wanneer: 31 augustus tot 2 september

Waar: Lage Aard, Bavel

Prijs: dagkaart vanaf 21,95 euro

Lief Festival - Utrecht

Al sinds 2006 is dit het nazomerse festival voor elektronischemuziekliefhebbers aan recreatieplas Strijkviertel in De Meern. Het programma vol techno, house, disco en funk is onderverdeeld over vier stages met namen als De Sluwe Vos, Mia More, Jungle By Night, Lovestad en Pablo Discobar Soundsystem.

Wanneer: 1 september

Waar: Strijkviertel, De Meern

Prijs: 42,35 euro

Valtifest - Amsterdam

Het festival met ieder jaar weer een ander thema; dat is Valtifest. Dit jaar draait alles om Limbo, het land tussen hemel en hel. Eenmaal verkleed kunnen bezoekers op het Thuishaven-terrein met de voetjes van de vloer op dj's als Dr. Lektroluv, Wannabeastar, Sander Kleinenberg, Roog en Eric de Man.

Wanneer: 1 september

Waar: Thuishaven, Amsterdam

Prijs: 44 euro

Losjes Festival - 's-Hertogenbosch

Dit jaar gaat het weer goed los op een nieuwe locatie: recreatiegebied het Engelermeer. Met twee stages vol house en techno, waar namen als Dekmantel Soundsystem, Tom Trago, Legowelt, Will Oirson, Paranoid London en James Ruskin staan.

Waar: Meerheuvelweg, s-Hertogenbosch

Wanneer: 1 september

Prijs: 28,50 euro

Appelpop - Tiel

Appelpop is een gratis festival met een brede programmering van topacts. Het festijn gaat vrijdagavond van start en duurt tot en met zaterdagavond. De line-up bestaat dit jaar uit namen als Lil' Kleine, Miss Montreal, BLØF, Kraantje Pappie, Golden Earring en Chef's Special.

Waar: Waalkade, Tiel

Wanneer: 7 en 8 september

Prijs: gratis

Smeerboel Festival - Utrecht

Nog een Utrechts festival, met een programma vol creativiteit, dj's en activiteiten. Op de Grasweide Papendorp belooft Smeerboel weer een ouderwets gezellig feestje te worden. Namen die op de posters prijken zijn dit jaar onder meer Agoria, Konstantin Sibold, Benny Rodrigues en Lovestad.

Waar: Mercatorlaan, Utrecht

Wanneer: 8 september

Prijs: 46,18 euro

Het Nest Festival - Nijmegen

House- en technoliefhebbers verzamelen zich op de tweede zaterdag van september rondom het openluchttheater in het Goffertpark. Hier kunnen bezoekers volop dansen op de beats van dj's als KiNK, Miss Kittin, David Vunk, Sandrien, DJ Jean, Tom Trago en Ellen Allien.

Waar: Goffertpark, Nijmegen

Wanneer: 8 september

Prijs: 36 euro

Zeezout Festival - Amsterdam

Met maar liefst vijf stages vervelen de bezoekers van Zeezout Festival zich vast niet. Voor de laatste keer op het stadsstrand Blijburg dit jaar, waar bezoekers geheid los kunnen op muziek van dj's Motor City Drum Ensemble, Job Jobse, Optimo, Carista, Mad Miran, Job Sifre en Blawan.

Waar: Pampuslaan 501, Amsterdam

Wanneer: 8 september

Prijs: 42,- euro

De Vliegende Vrienden - Eindhoven, Amsterdam en Zwolle

Twee vliegen in een klap, op drie locaties. Dit festival combineert het beste van twee Neerlands grootste muziekevenementen: The Flying Dutch en De Vrienden van Amstel LIVE!. Dan vliegen artiesten per helikopter naar Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Met namen als VanVelzen, Marco Borsato, Maan, Typhoon, Guus Meeuwis, Anouk, Lil' Kleine en Fedde Le Grand.

Waar: diverse locaties

Wanneer: 15 september

Prijs: 59,95 euro

LINDA Festival - Zaandam

Het tijdschrift LINDA. bestaat vijftien jaar en viert dat met een eigen festival. Bezoekers kunnen niet alleen een dansje wagen op muziek van Ali B en de Edwin Evers Band, maar er zijn ook tientallen workshops en activiteiten. Haak bijvoorbeeld een vagina, maak een selfie met Linda de Mol, krijg kledingadvies van Fred van Leer of leer alles over sociale media van Yara Michels.

Waar: Hembrugterrein, Zaandam

Wanneer: 29 en 30 september

Prijs: 20 euro

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een festival? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.