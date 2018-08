Drielandenpunt: Speel een potje 'providerbingo' op hoogte

Zuid-Limburg komt er maar bekaaid vanaf in Lonely Planet. In het hoofdstuk Maastricht en de zuidoostelijke Nederlanden worden Limburg en Noord-Brabant gemakshalve samengevat.

Over het zuidelijkste puntje van ons land wordt nauwelijks gesproken; niets over zalige vlaaien, glooiende vergezichten, spannende kastelen en bokkenrijders. De reisgids biedt naast Maastricht nog drie opties, waarvan de 'retrobestemming' het Drielandenpunt er eentje is. Boterhammen met appelstroop mee en gáán.

Hoogste 'berg' van het land

Het Drielandenpunt in Vaals staat op de hoogste 'berg' van Nederland en markeert de grens tussen Nederland, België en Duitsland. Nu is hoog in ons land enigszins relatief natuurlijk, de berg is 322,5 meter hoog, maar de route ernaartoe kan zeker pijnlijke kuiten opleveren. Perfect dus voor wielrenners en wandelaars.

Wat je er doet

Het Drielandenpunt is al sinds het begin van de twintigste eeuw een populaire bestemming voor toeristen uit binnen- en buitenland. Jaarlijks bezoeken zo'n 800.000 tot 900.000 mensen de plek, meldt Iris Bakker, woordvoerder van VVV Zuid-Limburg. Het grootste deel van de bezoekers, zo'n 70 procent, komt uit Nederland. Wat doen die daar zoal?

1. Van het uitzicht genieten

Wie op een hoogste berg staat, wil beloond worden met een fatsoenlijk uitzicht. Dat is er ook, alleen moet je daarvoor wel de 50 meter hoge Koning Boudewijntoren beklimmen. Via de trap van metalen roosters stijg je buitenom omhoog. Roosters inderdaad. Buitenom.

Voor wie knikkende knieën van die trappen krijgt: je bent niet de enige. Ongeveer halverwege staan meer medeklimmers zichzelf moed in te praten. Als de trappen - om wat voor reden dan ook - echt geen optie zijn, is er ook een lift.

2. Maak een (familie)foto

Toeristen poseren al meer dan honderd jaar bij de grenssteen. Met één been in Duitsland en een arm in België. Grote kans dat je in het fotoalbum van je vader of oma een soortgelijk kiekje vindt. Dit is vandaag de dag nog steeds een hit, dus wie een familieportret zonder andermans kinderen wil, moet even in de rij staan.

3. Speel een potje 'providerbingo'

Een alternatief voor de foto: loop een stukje het bos in voor een potje 'providerbingo' op de smartphone. 'Welkom in België'. 'Welkom in Duitsland'. Of maak zoveel mogelijk foto's met 'Locatie Aan', dat werkt ook.

Redenen om te gaan

Het Drielandenpunt is een fantastische bestemming als je wilt gaan wandelen of fietsen, want daar leent dit stukje Nederland zich uitstekend voor. Er zit een VVV-servicepunt op het terrein voor meer informatie over de vele routes. Kinderen kunnen zich prima vermaken in het labyrint of de speeltuin.

Ben je uitgewandeld of moet het overwinnen van persoonlijke (hoogtevrees)angsten gevierd worden, rij dan een klein stukje om naar Vijlen voor speciaalbiertjes met uitzicht bij boscafé 't Hijgend Hert. Want kennis van goede bieren, daar staat dit deel van Nederland volgens Lonely Planet met name bekend om.

En dat valt niet te ontkennen. Hoewel verreweg de meeste speciaalbierbrouwerijen in Noord-Brabant staan, kent ook Limburg een rijke biercultuur met lokale brouwerijen.

Tip: Neem contant geld mee

De uitkijktoren accepteert alleen contant geld, neem dit dus mee als je omhoog wilt klimmen. Plus een 2 euromunt voor de slagboom van de parkeerplaats. Volgens VVV-woordvoerder Bakker is een bezoek tussen 10.00 en 14.00 uur het gunstigst als je de grootste drukte wilt omzeilen.

Praktische informatie Voor wie met de auto komt: parkeer je auto op de parkeerplaats op het terrein (2 euro per dag)

Voor wie met het openbaar vervoer komt: vanaf Vaals gaat er elk uur een bus naar het drielandenpunt

Prijs: het drielandenpunt is gratis te bezoeken, voor de uitkijktoren en het labyrint betaal je entree

Adres: Viergrenzenweg 97, Vaals

Meer informatie Drielandenpunt , boscafé 't Hijgend Hert