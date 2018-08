'Zwervers' op het podium en meer bijzondere theatervoorstellingen

Thuislozen - "De clash tussen acteurs en echte mensen wil ik zien"

Op een plein in een stad zijn verslaafden, werklozen, alcoholisten en prostituees, een op drift geraakte dichteres en een opgebrande directeur. Het is ongemakkelijk om te zien hoe sommige mensen hun leven hebben verloren, maar wat als je niet wegkijkt en eens luistert?

"Eigenlijk zijn het twee voorstellingen door elkaar heen", vertelt Simon van den Berg, hoofdredacteur van de Theaterkrant. Lokale 'ervaringsdeskundigen' zoals een wethouder, vrijwilligers of hulpverleners uit de stad spelen zichzelf in het stuk. "Adelheid Roosen brengt haar werkwijze samen met de toneelregie van Thibaud Delpeut. Die clash tussen acteurs en echte mensen op het toneel wil ik zien."

Première: 12 oktober in Stadsschouwburg Utrecht

Genre: Community theater

Cast: Claire Bender, Luca Bryssinck, Bram Gerrits, George Groot, Ward Kerremans, Jesse Mensah, Titus Muizelaar, Ilke Paddenburg, Adelheid Roosen, Krisjan Schellingerhout, Tim Schmidt, Naomi Velissariou, Simme Wouters, Kathlyn Wuyts

Regie: Thibaud Delpeut

Kras - "Dit wordt een hoogtepuntje van het aankomend seizoen"

Elke nacht betreedt een inbreker het grachtenpand van Ina, een gescheiden vrouw van tegen de zeventig. Door de inbraken krijgt Ina elke dag haar kinderen te zien: dochter zoons William en Theo en de jongste zoon Manfred.

"Paul Knieriem scheelt vijftig jaar met schrijfster van het stuk, Judith Herzberg, maar met zijn absurdistische, gestileerde stijl is hij een perfecte match met Judith. Het is zijn laatste show bij de toneelschuur voor hij weg gaat, dus ik ben heel benieuwd wat hij nog brengt", vertelt Sander Janssens, theaterrecensent voor onder andere Het Parool. "Dat gaat ongetwijfeld een hoogtepuntje worden van het aankomend seizoen."

Wanneer: 13 november in Toneelschuur

Genre: Absurdistisch

Cast: Samora Bergtop, Jan-Paul Buijs, Tjebbo Gerritsma, Malou Gorter, Marlies Heuer, Piet Kooij, Keja Klaasje Kwestro, Lindsay Zwaan

Regie: Paul Knieriem

Breaking Fake News - "Het publiek zit midden in een soort tv-studio"

"In deze voorstelling zit het publiek op het podium, in een soort televisiestudio", vertelt Janssens. "Het is een heel actueel stuk over fake news. Hoe wordt de waarheid verdraaid en wat zijn de gevolgen daarvan?"

Wanneer er een aanslag op een kerstmarkt in Amsterdam plaatsvindt, moeten twee journalisten op een nieuwsredactie snelle keuzes maken in het midden van de chaos, en dat heeft grote gevolgen. Theater Bellevue noemt het een theatrale Netflix-thriller.

Eran Ben Michael en Meral Polat verzorgen zowel regie als spel. "Eran en Meral zijn jonge theatermakers, ik ben benieuwd hoe ze aan elkaar gewaagd zijn."

Wanneer: 4 december in Theater Bellevue

Genre: Actualiteit en maatschappij

Cast: Eran Ben Michael, Meral Polat

Regie: Eran Ben Michael, Meral Polat

Muur - "Het is een collectieve, fysieke ervaring"

In Muur rent een groep mensen onophoudelijk tegen een muur op, drie uur lang. De muur wordt op verschillende manieren benaderd. Er wordt op gesprongen, naar gerend en aan geroken. "Het is een collectieve, fysieke ervaring", legt Van de Berg uit.

"De voorstelling wordt gemaakt door een mimester bij een performance-theater en een circuscollectief. De spelers zijn acrobaten en performers, maar er doen ook acteurs en freerunners mee." Op de website van Tent is het zelfs mogelijk om je aan te melden en mee te doen aan de voorstelling.

Première: 15 september in Grand Theatre Groningen

Genre: High concept

Cast: o.a. Eliot Dehaspe, Hendrik van Maele, Petra Steindl, Josse De Broeck, Felix Zech, Marie Groothof, Koen van der Heijden, Hali Neto, Petra Eikelenboom en Erwin Boschmans

Regie: Floor van Leeuwen

Noir - "Het mooiste wat ik afgelopen seizoen heb gezien"

In de toekomst hebben algoritmes, robots en drones de wereld overgenomen, maar in Club Noir is de mens veilig en welkom om ongeprogrammeerd te denken in een wereld waar alles geautomatiseerd is.

"Noir speelt zich af in een sciencefiction nachtclub waar wordt gepraat en gezongen over wat er gebeurt met seks en liefde als mens met technologie vermengd raakt." Noir is een reprise van vorige seizoen. "Het is een van de mooiere voorstellingen van het afgelopen seizoen die ik heb gezien", vertelt Van den Berg, "Slim bedacht en heel melancholiek."

Het theatercollectief reist dit najaar nog door diverse steden, naar leegstaande kantoorpanden. Zo ook Tripolis in Amsterdam.

Première: 30 november in Tripolis Amsterdam

Genre: Locatievoorstelling

Cast: Yannick Noomen, Anne Maike Mertens, Floor Houwink ten Cate, Charlie Chan Dagelet, Stephanie Louwrier, Sanne den Hartogh, Christiaan Verbeek

Regie: Nineties Productions

Martin Luther King - "Benieuwd hoe dit verhaal wordt vertaald"

Van den Berg: "Urban Myth is een muzikale theatergroep die thema's van de multiculturele samenleving aanpakt." De theatergroep gaat dit seizoen voor het verhaal van Martin Luther King, wie dit jaar vijftig jaar geleden is vermoord.

De jonge Martin Luther King heeft een onbezorgde jeugd, tot hij naar een school moet voor alleen donkere kinderen. Michael voelt de onrechtvaardige ongelijkheid en er wakkert een vuur in hem aan dat niet te doven is.

Van den Berg vertelt dat het stuk bedoeld is voor een jonger publiek. "Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal vertaald wordt naar een stuk voor kinderen vanaf acht jaar."

Wanneer: 4 oktober in De Krakeling

Genre: jeugdtheater

Cast: José Montoya, Imanuelle Grives, Rosa da Silva, Viktor Griffioen

Regie: Jörgen Tjon a Fong

