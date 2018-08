Slechtweerplan: Zo kom je het weekend door als het regent

Winkelen in de overdekte markt

De overdekte markt heeft de afgelopen jaren een opmars gemaakt in ons land. Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Vaak is er van alles te krijgen: van kleding tot meubels, van vers eten tot tweedehands spullen.

Ontsnappen uit de escape room

Zin in wat meer spanning? Bezoek dan met je vrienden, familie of collega’s een escape room: een spel waarbij je in een kamer wordt opgesloten. Het doel is door opdrachten en puzzels op te lossen, te ontsnappen binnen een bepaalde tijd.

Aan het speciaalbier tijdens een bierproeverij

Waarom niet elk biertje hetzelfde smaakt, hoe het wordt gebotteld en wat er tegenwoordig allemaal te krijgen valt, leer je tijdens een bierproeverij. Met tientallen grote en kleinere bierbrouwerijen in Nederland is er genoeg keuze.

Ouderwets gamen in arcade room

Ruimtes waar je ouderwets kan 'pacmannen' en je geluk beproeft aan de flipperkast: Nederland telt verschillende soorten game- of arcarde rooms met voor ieder wat wils. Zo opende vorig jaar nog de grootste van de Benelux in Utrecht, met ruim 1.000 vierkante meter aan spellen.

Een vorkje prikken in de foodhallen

Geen zin in uitgebreid tafelen in een restaurant? Bezoek dan eens een foodhal. Er staan verschillende eettentjes met gerechten uit alle uithoeken van de wereld. Een soort foodfestival, maar dan overdekt, met alle ingrediënten voor lunch, snacks, borrel of een diner.

Klimmen en spelen in de indoor speeltuin

Voor de kleintjes kan een hele dag binnen hangen als het regent een lange zit zijn. Om de nodige energie kwijt te raken is een dagje naar een overdekte speeltuin een goed alternatief. Hier kunnen kinderen naar hartenlust een middag stuiteren op de trampolines of spelen in de ballenbak.

Struinen door overdekte tuinen

Voor liefhebbers van bijzondere planten en bomen bieden botanische tuinen soelaas. Een prettige bijkomstigheid is dat veel van deze tuinen overdekt zijn. In Nederland zijn 27 tuinen voor publiek toegankelijk. In sommige leven ook vlinders, vogels of andere dieren en insecten.

Winnen met Monopoly in spelletjescafé

Of je nu wil winnen tijdens een potje Monopoly of Rummikub, of je vrienden inmaken tijdens een potje poolen: er zijn speciale cafés waarvoor ze hier alles in huis hebben. In deze spelletjescafés vermaak je je zo een middag lang terwijl het buiten regent.

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriet? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.