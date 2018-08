Van een rit in deze achtbanen krijg je een adrenalinekick

Speed of Sound – Walibi Holland

Deze stalen shuttle-achtbaan gaat met een snelheid van 76 kilometer per uur maar liefst zes keer over de kop. Bijzonder is dat je bij deze achtbaan eerst vooruit gaat, maar als je bij het eindpunt bent, dezelfde route achteruit terug aflegt.

Topsnelheid: 76 km

Lengte: 285 meter

Aantal loopings: drie

Ritduur: 1.48 minuten

Anubis The Ride – Plopsaland De Panne

Binnen twee seconden wordt met deze stalen achtbaan een snelheid van 90 kilometer per uur behaald. Deze korte rit, die ongeveer 48 seconden duurt, heeft een lancering naar een hoogte van 28 meter. Wat volgt zijn drie verschillende loopings, waaronder een duiklooping.

Topsnelheid: 90 kilometer

Lengte: 600 meter

Aantal loopings: drie

Ritduur: 48 seconden

Xpress: Platform 13 – Walibi Holland

Bezoekers worden vanuit een donkere tunnel met lichteffecten 'gelanceerd' waarbij het achtbaantreintje in 2,8 seconden een topsnelheid van 90 kilometer per uur bereikt. Gevolgd door een spannende looping en kurkentrekker.

Topsnelheid: 90 km

Lengte: 996 meter

Aantal loopings: drie

Ritduur: 1.40 minuten

Pulsar – Walibi België

Deze bijzondere shuttle-waterachtbaan is de eerste attractie ter wereld die snelheid, een vrije val en een splash combineert. Het treintje wordt drie keer gelanceerd, waarvan twee keer naar achteren en één keer naar voren. Op het einde van de rit is er een 'splash' door het water.

Topsnelheid: 100 km

Hoogte: 46 meter

Aantal loopings: geen

Ritduur: 70 seconden

De Baron – Efteling

Deze relatief nieuwe 'duikachtbaan' behaalt tijdens de eerste bijna loodrechte afdaling van 30 meter hoog een snelheid van 90 kilometer per uur. Hierna volgen nog meer steile afdalingen, met de steilste hoek van 87 graden, tunnels, halve loopings en spannende kurkentrekkers.

Topsnelheid: 90 kilometer

Lengte: 501 meter

Aantal loopings: twee

Ritduur: 130 seconden

Fenix – Toverland Sevenum

Deze spiksplinternieuwe stalen 'Wing Coaster' werd in juli 2018 geopend. Het is de eerste in zijn soort in de Benelux. Vanaf een hoogte van 40 meter raast deze achtbaantrein met 95 kilometer per uur naar beneden, om vervolgens drie keer over de kop te gaan.

Topsnelheid: 95 kilometer

Lengte: 813 meter

Aantal loopings: drie

Ritduur: 3 minuten

Mount Mara – Bobbejaanland

Zittend in een karretje met een VR-bril op dalen bezoekers af in een virtuele vulkaan. Totdat de vulkaan in het verhaal uitbarst met een wilde achtbaanrit vol steile hellingen als gevolg. Door de allernieuwste technieken komen 'de gevaren tot leven'.

Topsnelheid: 50 kilometer

Lengte: 750 meter

Aantal loopings: geen

Ritduur: 2.30 minuten

Goliath – Walibi Holland

Met een hoogte van 46,8 meter is deze stalen achtbaan de hoogste van de Benelux. Met een snelheid van maximaal 106 kilometer per uur raas je door een spannende horizontale looping en over de 1,2 kilometer lange baan.

Topsnelheid: 106 km

Lengte: 1214 meter

Aantal loopings: geen

Ritduur: 1.32 minuten

Gold Rush – Attractiepark Slagharen

Deze redelijke nieuwe achtbaan wordt door middel van drie lanceringen tot een snelheid van 90 kilometer per uur gebracht en bereikt daarmee een hoogte van 33 meter. De trein wordt zowel voorwaarts als achterwaarts gelanceerd en heeft twee loopings.

Topsnelheid: 95 kilometer

Lengte: 400 meter

Aantal loopings: twee

Ritduur: 55 seconden

Dit overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete spannende achtbaan? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.